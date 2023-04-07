НОВОСТИ МИРА
В Новосибирской области спортивные туристы соревновались на водных дистанциях на реке Шипунихе
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фанаты звездных войн собрались в Лондоне. Да пребудет с ними сила!
Фото: EPA/Vostock-photo
Массовую зарядку, приуроченную ко всемирному дню здоровья, провели в Ставрополе
Фото: Иван Высочинский/ТАСС
Израиль ответил на вчерашние обстрелы со стороны ХАМАС
Фото: EPA/Vostock-photo
Весенний снег выпал в Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Москве помыли Крымский мост
Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Киргизии помолились за погибших во время массовых беспорядков в апреле 2010 года
Фото: EPA/Vostock-photo
Экоактивисты перекрыли трассу А2 в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Традиционное купание для самых нетерпеливых купальщиков прошло на озере Ванзее в Берлине
Фото: DPA/ТАСС
Коренные народы Мексики исполнили традиционные ритуальные танцы на севере страны
Фото: EPA/Vostock-photo
Памятник Владимиру Жириновскому установлен в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
Похоже на беспорядки, но так индусы проводят фестиваль Карага
Фото: EPA/Vostock-photo
Семьдесят седьмую годовщину отмечают ВВС Индонезии
Фото: EPA/Vostock-photo
В одной из панамских тюрем поставили спектакль "Страсти Христовы"
Фото: EPA/Vostock-photo
Во Франции очередной виток забастовки против пенсионной реформы
Фото: EPA/Vostock-photo
Испанский легион традиционно принял участие в мероприятиях в честь Страстной недели
Фото: EPA/Vostock-photo
Мертвого кашалота выбросило на берег в округе Карангансем на Бали
Фото: EPA/Vostock-photo
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ помыли перед летним сезоном
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Перед празднованием Песаха в Иерусалиме по традиции сжигали хамец — продукты из дрожжевого теста. Во время Песаха из мучного разрешается есть только мацу.
Фото: EPA/Vostock-photo
В городе Воорсхоттен, расположенном неподалеку от Гааги, в провинции Южная Голландия продолжились работы по расчистке путей после произошедшего накануне столкновения состава с небольшим строительным краном.
Фото: EPA/Vostock-photo
После трехлетних ковидных ограничений жители Гонконга снова смогли почтить память предков и прибраться на кладбищах в праздник Цинмин (также известный как День подметания могил)
Фото: EPA/Vostock-photo
Рынок в Дакке, который сгорел накануне, закроют. С тушением огня пожарным помогали армия, пограничники и флот страны.
Фото: EPA/Vostock-photo
Обитатели Лондонского зоопарка получили пасхальные угощения
Фото: AP/ТАСС
В Стамбуле заботливый барабанщик будит жителей рано утром перед началом дневного поста, чтобы они успели поесть
Фото: Zuma/ТАСС
Начался сезон навигации цеппелинов над Боденским озером
Фото: DPA/ТАСС
Подростки в районе Сан-Агустин в Каракасе
Фото: AP/ТАСС
Белоголовые орланы в американском Мэриленде
Фото: EPA/Vostock-photo
Один человек погиб, около 30 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах
Фото: AP/ТАСС
Учащиеся исламской школы-интерната в Индонезии отмечают Рамадан
Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images
Сильные дожди вызвали наводнения в Йемене
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожар на рынке Банга Базар в Дакке, Бангладеш
Фото: AP/ТАСС
Цветущая космея сигнализирует о приходе осени в Южную Африку
Фото: EPA/Vostock-photo
Роспись яиц в преддверии Пасхи в чилийском Сантьяго
Фото: AP/ТАСС
Последствия снежного шторма в Белграде
Фото: AP/ТАСС
Китайский национальный традиционный оркестр в Египте
Фото: EPA/Vostock-photo
Ифтар во время Рамадана в мечети Истикляль в Джакарте
Фото: EPA/Vostock-photo
Два палестинца убиты и 20 получили ранения во время рейда израильских военных в Наблусе
Фото: AP/ТАСС
Пресс-показ лотов весенних торгов аукциона Sotheby’s в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo
Солнечная погода в Гамбурге
Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images
Превью выставки "Рамзес — золото фараонов" в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
Гран-при Формулы-1 в Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo
Наводнение после проливных дождей в федеральной земле Гессен в центральной части Германии
Фото: DPA/ТАСС
Цветение вишни в Сеуле
Фото: AP/ТАСС
Возведение пляжных домиков в Нидерландах
Фото: EPA/Vostock-photo
Парламент Малайзии одобрил законопроект об отмене обязательной смертной казни и пожизненного тюремного заключения. Ранее в случае доказательства вины подсудимого за ряд преступлений он автоматически приговаривался к высшей мере.
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Апрель 2023 (26)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий