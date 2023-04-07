НОВОСТИ МИРА

В Новосибирской области спортивные туристы соревновались на водных дистанциях на реке Шипунихе

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Фанаты звездных войн собрались в Лондоне. Да пребудет с ними сила!

Фото: EPA/Vostock-photo

Массовую зарядку, приуроченную ко всемирному дню здоровья, провели в Ставрополе

Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Израиль ответил на вчерашние обстрелы со стороны ХАМАС

Фото: EPA/Vostock-photo

Весенний снег выпал в Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Москве помыли Крымский мост

Фото: Александр Щербак/ТАСС

В Киргизии помолились за погибших во время массовых беспорядков в апреле 2010 года

Фото: EPA/Vostock-photo

Экоактивисты перекрыли трассу А2 в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Традиционное купание для самых нетерпеливых купальщиков прошло на озере Ванзее в Берлине

Фото: DPA/ТАСС

Коренные народы Мексики исполнили традиционные ритуальные танцы на севере страны

Фото: EPA/Vostock-photo

Памятник Владимиру Жириновскому установлен в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

Похоже на беспорядки, но так индусы проводят фестиваль Карага

Фото: EPA/Vostock-photo

Семьдесят седьмую годовщину отмечают ВВС Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

В одной из панамских тюрем поставили спектакль "Страсти Христовы"

Фото: EPA/Vostock-photo

Во Франции очередной виток забастовки против пенсионной реформы

Фото: EPA/Vostock-photo

Испанский легион традиционно принял участие в мероприятиях в честь Страстной недели

Фото: EPA/Vostock-photo

Мертвого кашалота выбросило на берег в округе Карангансем на Бали

Фото: EPA/Vostock-photo

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ помыли перед летним сезоном

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перед празднованием Песаха в Иерусалиме по традиции сжигали хамец — продукты из дрожжевого теста. Во время Песаха из мучного разрешается есть только мацу.

Фото: EPA/Vostock-photo

В городе Воорсхоттен, расположенном неподалеку от Гааги, в провинции Южная Голландия продолжились работы по расчистке путей после произошедшего накануне столкновения состава с небольшим строительным краном.

Фото: EPA/Vostock-photo

После трехлетних ковидных ограничений жители Гонконга снова смогли почтить память предков и прибраться на кладбищах в праздник Цинмин (также известный как День подметания могил)

Фото: EPA/Vostock-photo

Рынок в Дакке, который сгорел накануне, закроют. С тушением огня пожарным помогали армия, пограничники и флот страны.

Фото: EPA/Vostock-photo

Обитатели Лондонского зоопарка получили пасхальные угощения

Фото: AP/ТАСС

В Стамбуле заботливый барабанщик будит жителей рано утром перед началом дневного поста, чтобы они успели поесть

Фото: Zuma/ТАСС

Начался сезон навигации цеппелинов над Боденским озером

Фото: DPA/ТАСС

Подростки в районе Сан-Агустин в Каракасе

Фото: AP/ТАСС

Белоголовые орланы в американском Мэриленде

Фото: EPA/Vostock-photo

Один человек погиб, около 30 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах

Фото: AP/ТАСС

Учащиеся исламской школы-интерната в Индонезии отмечают Рамадан

Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Сильные дожди вызвали наводнения в Йемене

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар на рынке Банга Базар в Дакке, Бангладеш

Фото: AP/ТАСС

Цветущая космея сигнализирует о приходе осени в Южную Африку

Фото: EPA/Vostock-photo

Роспись яиц в преддверии Пасхи в чилийском Сантьяго

Фото: AP/ТАСС

Последствия снежного шторма в Белграде

Фото: AP/ТАСС

Китайский национальный традиционный оркестр в Египте

Фото: EPA/Vostock-photo

Ифтар во время Рамадана в мечети Истикляль в Джакарте

Фото: EPA/Vostock-photo

Два палестинца убиты и 20 получили ранения во время рейда израильских военных в Наблусе

Фото: AP/ТАСС

Пресс-показ лотов весенних торгов аукциона Sotheby’s в Гонконге

Фото: EPA/Vostock-photo

Солнечная погода в Гамбурге

Фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Превью выставки "Рамзес — золото фараонов" в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

Гран-при Формулы-1 в Австралии

Фото: EPA/Vostock-photo

Наводнение после проливных дождей в федеральной земле Гессен в центральной части Германии

Фото: DPA/ТАСС

Цветение вишни в Сеуле

Фото: AP/ТАСС

Возведение пляжных домиков в Нидерландах

Фото: EPA/Vostock-photo

Парламент Малайзии одобрил законопроект об отмене обязательной смертной казни и пожизненного тюремного заключения. Ранее в случае доказательства вины подсудимого за ряд преступлений он автоматически приговаривался к высшей мере.

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/