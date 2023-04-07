Католическая Страстная неделя

Толедо, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

У католиков проходит последняя неделя перед Пасхой, когда церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа

Иерусалим

Фото: AP/ТАСС

Севилья, Испания

Фото: AP/ТАСС

Малага

Фото: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Манила, Филиппины

Фото: AP/ТАСС

Калаорра, Испания

Фото: AP/ТАСС

Гранада, Испания

Фото: Carlos Gil Andreu/Getty Images

Гояс, Бразилия

Фото: AP/ТАСС

Агилар-де-ла-Фронтера, Испания

Фото: AP/ТАСС

Замора, Испания

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6203/64270