Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Католическая Страстная неделя

Толедо, Испания

Толедо, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

У католиков проходит последняя неделя перед Пасхой, когда церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа

Иерусалим

Иерусалим

Фото: AP/ТАСС

Севилья, Испания

Севилья, Испания

Фото: AP/ТАСС

Малага

Малага

Фото: Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Манила, Филиппины

Манила, Филиппины

Фото: AP/ТАСС

Калаорра, Испания

Калаорра, Испания

Фото: AP/ТАСС

Гранада, Испания

Гранада, Испания

Фото: Carlos Gil Andreu/Getty Images

Гояс, Бразилия

Гояс, Бразилия

Фото: AP/ТАСС

Агилар-де-ла-Фронтера, Испания

Агилар-де-ла-Фронтера, Испания

Фото: AP/ТАСС

Замора, Испания

Замора, Испания

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6203/64270

07.04.2023 - Posted by | Пасха

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: