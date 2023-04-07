Как появился армянский коньяк, и Какая хитрая уловка помогла русскому промышленнику «распиарить» его на весь мир

Искусство изготовления вина в Армении имеет 6-тысячелетнюю историю – именно столько лет самой древней винодельне, обнаруженной археологами в пещерах Арени. Однако знаменитый на весь мир армянский коньяк стали изготавливать относительно недавно – «всего-то» с 1887 года. Этот напиток, хотя и не производится во Франции, удостоился чести называться именно коньяком. А мировую популярность он приобрел благодаря упорству, дерзости и хитрости русского предпринимателя Николая Шустова. История армянского коньяка – захватывающая и интригующая одновременно.

Аппарат из Франции и купец из России

Всё началось с того, что армянский купец 1-й гильдии Нерсес Таирян привез на родину из Франции шарантский аламбик – специальный аппарат для двойной перегонки спирта, названный так в честь французской Шарантской провинции. Так у Армении появилась возможность изготавливать благородный крепкий напиток.

Классический вариант старого шарантского аламбика.

Поначалу производимый в Армении крепкий алкоголь не был широко известен в России и, тем более, в мире. Но в 1899 году предприятие Таиряна выкупила знаменитая российская компания «Шустов и сыновья». Это событие и стало судьбоносным для армянского алкогольного продукта.

Представитель знаменитой семьи производителей алкоголя Николай Шустов был сыном бывшего крепостного, а затем предпринимателя Леонтия Шуста. Перебравшись в Москву, Шуст женился на дочери небогатого русского купца, увлекся сбором рецептов алкогольных наливок и настоек и быстро «поднялся» на спиртном. Он стал официально именоваться купцом 3-й гильдии, начал изготавливать уникальные напитки и успешно продавать их. Все накопленные рецепты Леонтий Шуст впоследствии передал сыну Николаю, прибавившему к фамилии окончание «-ов».

Завод Арарат. Начало XX века.

Переняв дело отца, Николай Шустов накопил деньги на небольшой винокуренный завод, который поначалу располагался в помещении бывшей кузне на Маросейке. Так появилась торгово-промышленная компания «Н. Л. Шустов и сыновья». Главным принципом Николая Шустова было выпускать только высококачественные спиртные напитки.

Коньяк делали только из местных сортов, причем из определенных.

Помимо того, что Шустов добивался отменного качества своей продукции, он еще и вёл агрессивную рекламную кампанию. Например, он нанимал студентов, которые разыгрывали в питейных заведениях спектакль: заходили и требовали водку «Шустов». Если её в меню не оказывалось, затевали драку. Так молодому предприятию по производству алкоголя удалось заинтриговать потребителей и владельцев питейных заведений и вызвать бешеный интерес к своей продукции. Шустовская водка очень быстро появилась в меню ресторанов и трактиров, ведь подставные посетители заявляли, что заведение, в котором нет такой водки, не может считаться лучшим в Москве.

Шустовы активно давали рекламу в прессу, буквально заполонив ею газеты и журналы. Реклама была и скрытой, и прямой. Про напитки этой компании специально нанятые поэты сочиняли стихи, песни, частушки и даже оды, которые затем печатали в средствах массовой информации.

Шустов и газетная заметка со скрытой рекламой армянского коньяка.

Увлекшись «коньячным направлением», Николай Шустов не жалел на него денег. К началу Первой мировой войны у него уже было полтора десятка коньячных заводов. Нанятый им управляющий получил образование во Франции, бочки также были привезены оттуда. А вот сорта винограда использовались местные, армянские.

Завоевание Европы

Уже в 1900 году амбициозный предприниматель решился продемонстрировать свой коньяк французским экспертам. На тот момент его напиток еще официально назывался просто армянским бренди, ведь чести именоваться именно «коньяком» удостаивались только французские крепкие напитки. Молодой предприниматель отправил свою продукцию на выставку в Париж. И тут произошла сенсация. При слепом тестировании представленных напитков эксперты признали лучшим именно образец завода Шустова. Когда выяснилось, что главный приз взял не французский коньяк, а напиток из Армении, поражённые эксперты разрешили официально именовать его коньяком наравне с французскими аналогами.

От напитка, привезенного заводом Шустова, эксперты в Париже пришли в шок.

После такого триумфа Шустов проделал в европейских столицах тот же маркетинговый ход, что когда-то сработал в России. Молодые россияне, получившие заграничное образование, приходили в питейные заведения Лондона, Парижа, Брюсселя и других крупных городов и требовали «армянский коньяк». Тот же самый спектакль они разыгрывали и в Америке. Правда, драку на чужбине они не затевали, но требовали напиток очень настойчиво и когда узнавали, что его в ассортименте нет, делали удивленно-разочарованное лицо и покидали заведение.

И снова этот хитрый трюк сработал. О коньяке из далекой Кавказской страны узнал весь мир. Иностранцы были заинтригованы. Питейные заведения стали закупать в Армении пробные партии коньяка. Посетителям он понравился. Так постепенно этот напиток получил широкую известность в разных уголках нашей планеты.

Коньяк из Армении в итоге оценили даже в Америке.

Секреты армянского коньяка

Знатоки объясняют, что при приготовлении этого напитка есть очень много нюансов, без которых он просто не получится и не будет соответствовать общепринятому французскому эталону.

На одном из современных коньячных заводов.

Крепость армянского коньяка обязательно составляет не ниже 40 градусов. Изготавливают напиток, как и сто лет назад, с помощью шарантских аппаратов. Технология не меняется. Как и прежде, используются только местные виноградные сорта. Строго соблюдаются пропорции сахаристости. И даже способ вызревания в бочках – особый. Бочки используют только дубовые – это придает напитку особый цвет – шоколадно-золотистый разных оттенков. Причём первые полгода коньяк хранится в новой бочке, чтобы впитать дубовый аромат (дополнительных ароматизаторов в Армении, как и во Франции, при изготовлении не используют). Затем напиток переливают в старую бочку, где в результате окислительно-восстановительных процессов происходит его «старение».

Коньяк готовят особым образом и даже возраст бочки имеет значение.

Кстати дуб, из которых сколачивают коньячные бочки, должен быть обязательно многолетним. Обычно это деревья, которым не менее 100 лет. Причем перед тем, как из бревна изготавливают бочки, оно долгое время хранится на свежем воздухе.

После вызревания в дубовых ёмкостях спирты смешиваются и разбавляются родниковой водой, подкрашиваются патокой. Свои рецепты коньячные заводы держат в секрете. У каждого он свой. Именно поэтому у каждой марки коньяка свой вкус и аромат.

Помещения не отапливают и не охлаждают.

Есть и ещё один секрет. Бочки с напитком хранятся в помещении, которое искусственно не отапливается и не охлаждается, то есть в нем сохраняется естественная среда.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030423/55881/?fbclid=IwAR1EadMX_9sic5Dz-CO1cPjAScE1eEZvyDZXoe9NTgyJge7TcaIaVlftXfU