Как в Древней Месопотамии создавали искусство ради искусства: Артефакты Колыбели цивилизации

Древнюю Месопотамию часто называют «Колыбелью цивилизации», поскольку именно там зародилась как духовная, так материальная культура. Несмотря на это, подавляющее большинство месопотамцев были малограмотными. А декоративные и утилитарные артефакты, которые они создавали на протяжении нескольких тысячелетий, проливают свет на первую в мире культуру, заложившую основу для многих последующих.

Стоящий поклоняющийся мужчина

Статуэтки поклоняющихся людей. \ Фото: thoughtco.com.

Стоящий поклоняющийся мужчина — это простой, но значительный артефакт, который является свидетельством глубоких религиозных убеждений жителей Месопотамии в том, что их пантеон богов контролировал всё. Такие статуи устанавливали в храмах, чтобы молиться от имени человека, который их туда поместил.

Стоящий поклоняющийся мужчина, 2900 год до н.э.

Сложенные руки статуи являются знаком почтения, в то время как широко раскрытые глаза указывают на то, что человек внимателен к богам. Шумеры верили, что в таких статуях присутствует человеческий дух, который таким образом вечно молится своим богам. Считается, что данная статуэтка посвящена богу Абу (второстепенному божеству земледелия), подобные фигурки были обнаружены по всему Южному Ираку, что отражает повсеместность шумерских храмов, посвящённых своим богам в надежде на хороший урожай и удачу.

Королевский штандарт из Ура

Штандарт войны и мира — пара инкрустированных декоративных панелей, обнаруженная экспедицией Л. Вулли при раскопках шумерского города Ур (фрагменты).

На одной стороне Королевского штандарта из Ура изображена сцена войны, на которой врагов топчут недавно изобретённые колесницы. Другая сторона показывает мир и празднование победы, дополненное демонстрацией добычи или дани от побеждённого врага. Кроме того, Королевский штандарт из Ура является неопровержимым доказательством того, что шумеры были активными торговцами, имевшими доступ к обширной сети. Сердолик, золото и лазурит, использовавшиеся для изготовления этого предмета, не были родными для региона, поэтому скорее всего они были приобретены у торговцев из Афганистана или Индии. Использование таких редких материалов указывает на то, что это был церемониальный предмет, демонстрирующий удивительное мастерство шумеров, а также их впечатляющую способность рассказывать историю и фиксировать её с помощью своего искусства. Зрители получают представление о социальной иерархии, которая характеризовала раннее шумерское общество, на что указывают относительные размеры некоторых фигур и событий, в которых они участвуют.

Кодекс Хаммурапи

Слева направо: Раскопки акрополя в 1897-1898 годах, за четыре года до того, как на этом месте был найден Кодекс. \ Кодекс Хаммурапи.

Хаммурапи был вавилонским царём, которому приписывают первую кодификацию законов. Написанные клинописью, 282 закона касались брака, семьи, занятости и других актуальных вопросов, в то же время применяя драконовские наказания за нарушения в качестве сдерживающего фактора. Кодекс был санкционирован Богом, как изображено в верхней трети стелы. Хаммурапи, изображённый в почтительной позе, получает жезл и кольцо от Шамаша, дарующих царю власть. Художественный выбор, сделанный в отношении стиля, довольно обдуман, поскольку он интерпретировал текст под изображением для тех, кто был неграмотен. Шамаш, восседающий на троне, возвышался бы над Хаммурапи, если бы тот встал. На его божественность указывают волнистые линии, исходящие от его плеч. Хаммурапи почти съёживается в присутствии бога солнца, что указывает на саму природу теократического правления в Вавилоне того времени.

Ламассу

Ламассу, Неоассирийская империя, ок. 721-705 до н.э. \ Фото: en.wikipedia.org.

В глазах древних дверные проёмы нуждались в защите, поскольку они символизировали пороги и переходы. На страже дворца царя Ашшурнацирпала в Ниневии стоял Ламассу, популярное композитное существо в месопотамском искусстве. Сложные существа были распространены в месопотамском искусстве, поскольку считалось, что силы и качества животных или богов, которых они изображали, присутствуют в самих скульптурах.

Цилиндрическая печать: Сцена охоты

Цилиндрическая печать со сценой охоты и современным оттиском, около 2250-2150 годов до н.э.

Цилиндрические печати были обычными предметами, которыми владел почти каждый, независимо от социального класса. По сути, они служили отличительной чертой личности в обществе, где подавляющее большинство было неграмотным. Людям нужно было подписывать документы, торговые соглашения и экономические транзакции, поэтому для этой цели использовались цилиндрические печати. Жители Месопотамии, по-видимому, обладали сильным чувством личной ответственности, о чём свидетельствуют такие документы, как Кодекс Хаммурапи и торговая сделка между двумя купцами. Менее распространённым, но соответствующим сильному чувству религии в Месопотамии, было использование цилиндрических печатей в качестве духовных объектов. На некоторых из них были рисунки, обладающие силой отгонять злых духов.

Цилиндрическая печать с оттиском.\ Фото: mesopotamia.mrdonn.org.

Великолепие месопотамского искусства заключается в том факте, что их утилитарные предметы сами по себе были настоящими шедеврами. Печати изготавливались из широкого спектра материалов, включая известняк, лазурит или гематит, в то время как золото и серебро предназначались для высокопоставленных лиц. Сцены были вырезаны в обратном порядке, чтобы при раскатывании по влажной глине они оставляли отпечаток (то есть подпись владельца). В печатях часто было небольшое отверстие, чтобы их можно было носить как ожерелье. Альтернативой цилиндрической печати была штемпельная, которая, по сути, служила той же цели.

Панно с шагающим Львом

Панно с шагающим львом, ок. 604 – 562 гг. до н.э.

Панно с шагающим Львом состоит из формованных кирпичей, изготовленных из глины, которая является распространенным ресурсом в Месопотамии благодаря своему расположению в долине между реками Тигр и Евфрат. Кирпичи обжигались в печи и глазировались пигментами на минеральной основе. Синий и золотой цвета на панели (также являются цветовой гаммой ворот Иштар) — это два цвета, которые вавилоняне ассоциировали с защитой.

Более 100 панно, подобных этому, украшали Путь процессий в Вавилоне (что означает врата богов) в седьмом и шестом веках до нашей эры. Лев, олицетворявший Иштар, богиню любви и войны, использовался для охраны маршрута, по которому проносили религиозные иконы в день Нового года во время фестиваля Акиту. Маршрут пролегал между храмом Мардука (в честь которого проводился фестиваль) и знаменитыми воротами Иштар, возведёнными Навуходоносором II в невавилонский период. Вездесущее присутствие львов и других существ, таких как драконы, наделённых божественными духами, напоминало как жителям, так и гостям, что город находится под защитой богов. Чтобы оставаться в их благосклонности, люди должны были вести себя соответствующим образом, в том числе молиться и делать подношения.

Королевская игра из Ура

Царская игра Ура. \ Фото: wikipedia.org.

Эта игровая доска, раскопанная в 1928 году Леонардом Вулли, сделана преимущественно из дерева и инкрустирована ракушками, является одной из пяти игровых досок, обнаруженных во время всемирно известных раскопок. Считается, что в эту игру играли представители различных социальных классов на протяжении более тысячелетия. На самом деле свидетельства подобных игр были обнаружены в других культурах, включая Египет и Индию.

Эта игра, также известная как Игра в 20 квадратов, была предшественницей нард и других настольных игр с аналогичной структурой. Только в 1980-х годах историки получили какое-либо представление о том, как играть в эту игру. Интерпретация клинописной таблички из Британского музея показала, что игра представляет собой расставление фигур по доске. Некоторые считают, что расставление фигурок на квадраты с определённым рисунком принесёт игроку удачу.

Правила игры. \ Фото: wikipedia.org.

Королевская игра из Ура не только свидетельствует о колоссальной работе, проделанной мастерами, которые её изготовили, но и говорит об изобретательности этой ранней цивилизации. Само представление о том, что у жителей Месопотамии было свободное время, указывает на то, насколько они были более развиты, чем их предшественники бронзового века, которые были просто сосредоточены на выживании. Таким образом, Месопотамия представляет собой первую цивилизацию, которая не только создавала визуально привлекательные утилитарные предметы, но и искусство ради искусства, явление, которое продолжается и по сей день.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270323/55818/