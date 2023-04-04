Чем разнообразить пасхальное воскресенье: От оригинального завтрака до сытного обеда

Пасха на самом деле возникла как древнее языческое празднование весеннего равноденствия. В христианстве этот день был посвящён празднованию воскресения Иисуса Христа, отмечаемого примерно во время еврейской Пасхи. Но как бы там ни было, а этот праздник стал горячо любим и популярен во всём мире. И совсем неудивительно, что люди, придерживаясь традиций, готовят пасхальные блюда. Мы же в свою очередь собрали рецепты, которые приятно удивят.

1. Молочная каша на завтрак

Молочная каша с грушами. \ Фото: realfood.tesco.com.

Традиционный пасхальный завтрак – это куличики и крашенки. Но стоит ли на этом останавливаться? Ведь утреннюю трапезу запросто можно разнообразить оригинальной молочной кашей с послевкусием груши и миндаля.

Ингредиенты:

• Груши сочные с плотной мякотью – 6 шт;

• Сахар – 0,5 стакана;

• Ванильный сахар – по вкусу;

• Мёд – по вкусу;

• Хлопья овсяные – 2,5 стакана;

• Миндаль очищенный – 1 стакан;

• Молоко – 3 стакана.

Молочная овсянка с грушами. \ Фото: realfood.tesco.com.

Способ приготовления:

• Груши вымыть;

• Очистить;

• Удалить плодоножку и сердцевину;

• Выложить в сотейник;

• Засыпать сахаром;

• Залить стаканом тёплой воды;

• Довести до кипения;

• Уменьшить огонь и готовить около пятнадцати-двадцати минут, время от времени помешивая;

• Миндаль обжарить на сухой сковородке до ярко выраженного аромата;

• Кашу промыть пару раз под холодной проточной водой;

• Залить молоком;

• Сдобрить ванильным сахаром и отварить до полной готовности;

• Разлить по тарелкам;

• Заправить мёдом;

• Посыпать обжаренным миндалём;

• Сверху выложить груши и подать к столу.

2. Мясо с салатом и десерт на обед

Пасхальный обед. \ Фото: img1.wsimg.com.

Пасхальный обед – событие, где родственники собираются за одним столом. Делятся своими впечатлениями, строят планы и попросту наслаждаются обществом друг друга. Так почему бы не порадовать родных и близких вкуснейшим мясом, салатом и десертом?

Салат

Пасхальный салат. \ Фото: img.sunset02.com.

Ингредиенты:

• Микс салатных листьев – 100 г;

• Яйца – 4 шт;

• Соль – по вкусу;

• Смесь молотых перцев – по вкусу;

• Масло оливковое – для заправки;

• Лимонный сок – для заправки.

Лёгкий весенний салат. \ Фото: assets.epicurious.com.

Способ приготовления:

• Листья промыть под холодной проточной водой;

• Откинуть на дуршлаг;

• Яйца отварить вкрутую;

• Остудить;

• Очистить;

• Нарезать небольшим кубиком;

• Выложить в салатник;

• Добавить произвольно нарванные салатные листья;

• Посолить и поперчить по вкусу;

• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;

• Аккуратно перемешать и дать настояться в прохладном месте.

Каре из ягнёнка

Каре ягнёнка. \ Фото: assets.bonappetit.com.

• Мясо на рёбрышках – 14-16 шт;

• Чеснок – 1 головка;

• Перец чили – 1 стручок;

• Соль – по вкусу;

• Смесь молотых перцев – по вкусу;

• Масло сливочное – опционально.

Рёбрышки. \ Фото: mashed.com.

Способ приготовления:

• Чеснок очистить;

• Натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс;

• Перец чили вымыть;

• Удалить семена;

• Мякоть нарезать тонкими полукольцами;

• Смешать с солью, чесноком, сливочным маслом и смесью молотых перцев;

• Получившейся смесью как следует смазать рёбрышки;

• Выставить их вертикально в форму;

• Отправить в разогретую до 200-220 градусов духовку на гриль;

• Запекать примерно двадцать-двадцать пять минут;

• Подавать исключительно в горячем виде.

Бланманже

Бланманже. \ Фото: biggerbolderbaking.com.

• Молоко – 0,5 литра;

• Сливки жирные – 0,5 литра;

• Сахар – по вкусу;

• Стружка кокосовая – опционально;

• Желатин – 3 пакетика;

• Масло сливочное – для смазывания.

Желейный десерт. \ Фото: keimei.ne.jp.

Способ приготовления:

• Желатин замочить в тёплой воде и дать постоять до полного растворения;

• В сотейнике смешать кокосовую стружку с молоком (оставить немного для украшения);

• На медленном огне довести до кипения;

• Проварить пару минут;

• После смешать с желатином;

• Как следует остудить;

• Затем добавить холодные сливки;

• Тщательно перемешать;

• Форму смазать сливочным маслом;

• Вылить в неё содержимое сотейника;

• Отправить в холодильник на шесть-восемь часов;

• Перед подачей дно формы обдать горячей водой;

• Аккуратно выложить десерт на тарелку;

• Посыпать кокосовой стружкой и подать к столу.

3. Кексы на ужин

Кексы с цветной глазурью. \ Фото: bing.com.

Пасхальные куличики – это хорошо, но почему бы не приготовить праздничные кексы с разноцветными верхушками, которыми так приятно будет угостить родных и близких, а также друзей.

Ингредиенты:

• Масло сливочное жирное – 1,5 пачки (250 г);

• Яйца – 3 шт;

• Сахар – 1 стакан;

• Сахар ванильный – по вкусу;

• Мука – 1 стакан;

• Дрожжи сухие – 1,5 ч.л;

• Пищевой краситель;

• Пудра сахарная – опционально.

Пасхальные кексы. \ Фото: i.ytimg.com.

Способ приготовления:

• В миске смешать масло с сахаром;

• Хорошенько взбить;

• Затем добавить яйца, просеянную через мелкое сито муку, сухие дрожжи и ванильный сахар;

• После аккуратно ввести молоко и ещё раз хорошенько взбить так, чтобы смесь получилась густой;

• При помощи ложки распределить массу по пергаментным формочкам;

• Выложить на противень;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;

• В миске смешать сахарную пудру с красителем и тремя ложками холодной воды;

• Получившейся глазурью украсить остывшие кексы;

• Приготовленную выпечку лучше всего хранить в холодильнике в герметичном контейнере не более пяти-шести дней.

Источник: https://novate.ru/blogs/240323/65848/