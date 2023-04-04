Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Чем разнообразить пасхальное воскресенье: От оригинального завтрака до сытного обеда

Пасха на самом деле возникла как древнее языческое празднование весеннего равноденствия. В христианстве этот день был посвящён празднованию воскресения Иисуса Христа, отмечаемого примерно во время еврейской Пасхи. Но как бы там ни было, а этот праздник стал горячо любим и популярен во всём мире. И совсем неудивительно, что люди, придерживаясь традиций, готовят пасхальные блюда. Мы же в свою очередь собрали рецепты, которые приятно удивят.

1. Молочная каша на завтрак

Молочная каша с грушами. \ Фото: realfood.tesco.com.

Молочная каша с грушами. \ Фото: realfood.tesco.com.

Традиционный пасхальный завтрак – это куличики и крашенки. Но стоит ли на этом останавливаться? Ведь утреннюю трапезу запросто можно разнообразить оригинальной молочной кашей с послевкусием груши и миндаля.
Ингредиенты:

• Груши сочные с плотной мякотью – 6 шт;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Мёд – по вкусу;
• Хлопья овсяные – 2,5 стакана;
• Миндаль очищенный – 1 стакан;
• Молоко – 3 стакана.

Молочная овсянка с грушами. \ Фото: realfood.tesco.com.

Молочная овсянка с грушами. \ Фото: realfood.tesco.com.

Способ приготовления:
• Груши вымыть;
• Очистить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Выложить в сотейник;
• Засыпать сахаром;
• Залить стаканом тёплой воды;
• Довести до кипения;
• Уменьшить огонь и готовить около пятнадцати-двадцати минут, время от времени помешивая;
• Миндаль обжарить на сухой сковородке до ярко выраженного аромата;

• Кашу промыть пару раз под холодной проточной водой;
• Залить молоком;
• Сдобрить ванильным сахаром и отварить до полной готовности;
• Разлить по тарелкам;
• Заправить мёдом;
• Посыпать обжаренным миндалём;
• Сверху выложить груши и подать к столу.

2. Мясо с салатом и десерт на обед

Пасхальный обед. \ Фото: img1.wsimg.com.

Пасхальный обед. \ Фото: img1.wsimg.com.

Пасхальный обед – событие, где родственники собираются за одним столом. Делятся своими впечатлениями, строят планы и попросту наслаждаются обществом друг друга. Так почему бы не порадовать родных и близких вкуснейшим мясом, салатом и десертом?

Салат

Пасхальный салат. \ Фото: img.sunset02.com.

Пасхальный салат. \ Фото: img.sunset02.com.

Ингредиенты:
• Микс салатных листьев – 100 г;
• Яйца – 4 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для заправки;
• Лимонный сок – для заправки.

Лёгкий весенний салат. \ Фото: assets.epicurious.com.

Лёгкий весенний салат. \ Фото: assets.epicurious.com.

Способ приготовления:
• Листья промыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Выложить в салатник;
• Добавить произвольно нарванные салатные листья;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Аккуратно перемешать и дать настояться в прохладном месте.

Каре из ягнёнка

Каре ягнёнка. \ Фото: assets.bonappetit.com.

Каре ягнёнка. \ Фото: assets.bonappetit.com.

• Мясо на рёбрышках – 14-16 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло сливочное – опционально.

Рёбрышки. \ Фото: mashed.com.

Рёбрышки. \ Фото: mashed.com.

Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс;
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена;
• Мякоть нарезать тонкими полукольцами;
• Смешать с солью, чесноком, сливочным маслом и смесью молотых перцев;
• Получившейся смесью как следует смазать рёбрышки;
• Выставить их вертикально в форму;
• Отправить в разогретую до 200-220 градусов духовку на гриль;
• Запекать примерно двадцать-двадцать пять минут;
• Подавать исключительно в горячем виде.

Бланманже

Бланманже. \ Фото: biggerbolderbaking.com.

Бланманже. \ Фото: biggerbolderbaking.com.

• Молоко – 0,5 литра;
• Сливки жирные – 0,5 литра;
• Сахар – по вкусу;
• Стружка кокосовая – опционально;
• Желатин – 3 пакетика;
• Масло сливочное – для смазывания.

Желейный десерт. \ Фото: keimei.ne.jp.

Желейный десерт. \ Фото: keimei.ne.jp.

Способ приготовления:
• Желатин замочить в тёплой воде и дать постоять до полного растворения;
• В сотейнике смешать кокосовую стружку с молоком (оставить немного для украшения);
• На медленном огне довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• После смешать с желатином;
• Как следует остудить;
• Затем добавить холодные сливки;
• Тщательно перемешать;
• Форму смазать сливочным маслом;
• Вылить в неё содержимое сотейника;
• Отправить в холодильник на шесть-восемь часов;
• Перед подачей дно формы обдать горячей водой;
• Аккуратно выложить десерт на тарелку;
• Посыпать кокосовой стружкой и подать к столу.

3. Кексы на ужин

Кексы с цветной глазурью. \ Фото: bing.com.

Кексы с цветной глазурью. \ Фото: bing.com.

Пасхальные куличики – это хорошо, но почему бы не приготовить праздничные кексы с разноцветными верхушками, которыми так приятно будет угостить родных и близких, а также друзей.
Ингредиенты:
• Масло сливочное жирное – 1,5 пачки (250 г);
• Яйца – 3 шт;
• Сахар – 1 стакан;
• Сахар ванильный – по вкусу;
• Мука – 1 стакан;
• Дрожжи сухие – 1,5 ч.л;
• Пищевой краситель;
• Пудра сахарная – опционально.

Пасхальные кексы. \ Фото: i.ytimg.com.

Пасхальные кексы. \ Фото: i.ytimg.com.

Способ приготовления:
• В миске смешать масло с сахаром;
• Хорошенько взбить;
• Затем добавить яйца, просеянную через мелкое сито муку, сухие дрожжи и ванильный сахар;
• После аккуратно ввести молоко и ещё раз хорошенько взбить так, чтобы смесь получилась густой;
• При помощи ложки распределить массу по пергаментным формочкам;
• Выложить на противень;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;
• В миске смешать сахарную пудру с красителем и тремя ложками холодной воды;
• Получившейся глазурью украсить остывшие кексы;
• Приготовленную выпечку лучше всего хранить в холодильнике в герметичном контейнере не более пяти-шести дней.

Источник: https://novate.ru/blogs/240323/65848/

04.04.2023 - Posted by | Пасха, Попробуем?

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: