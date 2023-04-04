Как русский граф придумал подстаканник, который окутан флером романтики путешествий

Использование подстаканников позволяет не обжечь руки при чаепитии.

Если присмотреться к окружающим нас изделиям повнимательнее, можно увидеть в них историю быта своего народа. Так, наверняка многие останавливали свой взгляд на подстаканниках, изготовленных из литого металла, которые нередко встречаются в поездах. Однако мало кто задумывался о том, как появилась эта посуда. А зря! История возникновения подстаканника, несомненно, заслуживает вашего внимания. Тем более, что сей предмет можно увидеть лишь в путешествиях по России.

Какая связь между подстаканником, железной дорогой и министром финансов

Согласно одной из версий, появление подстаканников связано с поездами/Фото:liveinternet.ru

Говоря о появлении металлических подстаканников, следует упомянуть о Сергее Юлиевиче Витте. Он занимал пост министра финансов в конце 19- начале 20 столетий и вел дипломатическую деятельность. По воспоминаниям современников, Витте был человеком энергичным. Но главным его увлечением были железные дороги.

Еще не относясь к графскому сословию, Витте уже руководил железными дорогами в Одессе. Его семья в тот период терпела финансовый кризис, практически пришла к нищете, и ему пришлось нелегко. Однако присущие его характеру черты, такие как исполнительность, стойкость и рациональность позволили не только пережить это трудное время, но даже подняться по карьерной лестнице. Витте заметили благодаря случаю…

Как известно, императору Александру Третьему нравилось путешествовать вместе со своей семьей. Однако трагическая кончина отца стала причиной того, что ему пришлось предпринимать меры предосторожности. Ездить в открытых экипажах было небезопасно, ведь в них можно было забросить бомбу или другое взрывчатое устройство. В этом отношении применение для поездок железнодорожного вагона было намного надежнее.

Удобство применения подстаканника оценил не только Александр Третий, но и весь русский народ/Фото:Pinterest

Император очень любил все родное русскому народу. А потому ему нравилось пить чай. Этот напиток он воспринимал как народный продукт. Однако употреблял его не только из чувства патриотизма, но и как мочегонное, ведь у императора были проблемы с почками.

В таких обстоятельствах как нельзя кстати пришлось изобретение Витте, а именно металлический подстаканник. Венценосцу понравилось удобство чаепития с этим предметом. Также ему пришелся по нраву сам Витте, ведь энергичность и ум последнего могли вызвать расположение даже царя. Император разглядел в молодом человеке ум и прозорливость. А подстаканник, изобретенный Витте, даже сегодня используется в поездах.

Другие версии появления подстаканников

Точную дату появления подстаканников в России никто не может назвать, однако еще труднее представить все разнообразие этих приборов/Фото:liveinternet.ru

Следует отметить, что версия о том, как будущий министр финансов изобрел подстаканник, не является единственной. Существуют спорные мнения даже относительно даты появления этих приборов. Так, по мнению одних историков, возникновение подстаканников относится к началу прошлого столетия и обусловлено соображениями практичности. Согласитесь, фарфоровая чашка более хрупка, нежели стеклянный граненый стакан. Следует отметить, что подстаканники пользовались популярностью в России настолько, что их использовали даже в домах чиновниках и других знатных лиц.

Существует еще одно мнение по поводу появления этих приборов. Так, сторонники данной версии считают, что подстаканники в нашей стране стали использоваться с 1720-х годов. Это был период провозглашения страны империей. В те годы в стране появились новые правила этикета. Так, для представительниц прекрасного пола хорошим тоном считалось употреблять чай из фарфоровых чашек, а мужчинам подобало пить этот напиток из стаканов. Однако горячий чай обжигал руки.

Потому и был придуман такой удобный в применении прибор, как подстаканник.

Некоторые специалисты полагают, что временем возникновения этих полезных приборов следует считать 1631 год. Именно тогда в Россию был завезен черный чай. Потому и металлическая «одежка» для стеклянных стаканов была зарубежного производства. Такая посуда предназначалась для использования мужчинами. Но позднее (примерно в конце 19 века) в стране появились и аккуратные подстаканники небольших размеров, предназначенные для применения женской половиной. Почему они были меньше, чем «мужские» аналоги? Просто потому, что по этикету дамам полагалось пить чая немного.

Дизайн подстаканников в разные эпохи

В России изготавливались самые разнообразные варианты подстаканников, вплоть до коллекционных экземпляров/Фото:Яндекс.Маркет

Первоначально подстаканники воспринимались и использовались сугубо как поддержка для стеклянной посуды. Однако в дальнейшем эти приборы стали подавать на праздничные столы для более удобного чаепития. Дизайн подстаканников должен был соответствовать торжественному оформлению фуршетов. Так в России начали использовать технику художественного литья и гравировки при изготовлении подстаканников. Декор последних просто изумлял. Красивый подстаканник считался изящным и презентабельным подарком близкому другу или просто уважаемому человеку.

Следует отметить, что эти приборы больше ценились в кругах высшего и среднего сословий российского общества. В простых рабочих семьях хотя и имелись в домах эти приборы, однако для чаепитий редко использовались. Для того чтобы горячий напиток быстрее остыл, они его наливали на блюдечко. После исторических событий 1917 года масштабы производства подстаканников были меньше, однако они перестали восприниматься как признак принадлежности человека к тому или иному классу общества. Приборы использовали и в рабочих семьях, и в крестьянских.

Рисунки и узоры, изображенные на подстаканниках, заслуживают отдельного внимания/Фото:Яндекс.Маркет

Говоря про дизайн этих приборов, следует отдельно сказать про их формы. Это было настоящее искусство. Первые модели подстаканников были незатейливы по форме, но при этом отличались практичностью. По сути, стеклянный стакан обрамляла пластинка, выполненная из латуни. Но уже в 19 столетии дизайн «железных доспехов» начал совершенствоваться. Можно было приобрести подстаканники в форме:

• бочонка;

• избушки;

• дерева

и т.д. Изделия украшались декором в виде изображений цветов. В принципе, такой дизайн передавал традиции деревенской культуры, быта простых людей. Впоследствии, когда стаканы с металлической «одежкой» начали использовать в состоятельных семьях, стали выпускаться подстаканники с изображениями семейных инициалов. На некоторых экземплярах можно было увидеть целую картину. А в 20 столетии в моду вошли рельефные подстаканники, в которых отражалось фольклорное творчество русского народа.

И все-таки этот металлический прибор, независимо от дизайна, считается русским изобретением. Иначе как объяснить то, что только в России соблюдалась и соблюдается по сей день привычка использовать для чаепития подстаканник?

Плюсы использования этой посуды в былые времена и сегодня

Как и много лет назад, сегодня подстаканник будет хорошим и, главное, полезным подарком/Фото:m.market.yandex.ru

Несомненно, применение подстаканников позволяет не обжечь руки о стакан, стенки которого нагреваются о горячего напитка. По сути, эти приборы были придуманы для граненых стаканов, не имеющих ручек.

Это сторона дела, относящаяся к удобству. А представьте, какой романтикой окутано само использование подстаканника в поездках по железнодорожным путям! Пить согревающий напиток под равномерный стук колес на протяжении многих километров пути, наблюдая за окнами купе и светлый день, и пасмурные вечера, и дожди и ясную погоду… В такие моменты аромат чая может вызвать ностальгию по запомнившимся в жизни моментам.

Обратимся к статистике. Согласно данным, полученным РЖД, лишь за 2016 год пассажиры поездов выпили чая объемом в 3 миллиона литров! Если вести измерение в кружках, то получается 14 миллионов кружек! Пассажиры железнодорожных поездов предпочитают пить сладкий чай именно из граненых стаканов в подстаканниках. В этом многие путешественники солидарны. Конечно, сейчас можно пить горячие напитки из пластиковых стаканчиков, однако чаепитие с использованием подстаканников является традицией путешествий русских людей в поездах.

Подстаканник — это не сувенир, а полезный прибор с красивым дизайном/фото:Яндекс.Маркет

И последнее. В 21 столетии наблюдается тенденция возрождения былых традиций и вещей. К примеру, популярность приобретает забытый винтажный стиль. Также возвращается мода 50-х и более позднего времени. Изменения не обошли стороной и чайную церемонию. Потому не стоит удивляться, что использование подстаканников вновь становится актуальным. Сделайте такой подарок другу, который любит путешествовать в поездах, и он наверняка оценит такую заботу об удобстве чаепития. Когда он будет наливать себе горячий напиток в стакан, используя данный прибор, то его посетят приятные воспоминания о вашей дружбе и вместе проведенных моментах.

Источник: https://novate.ru/blogs/121121/61213/