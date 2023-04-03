Это Куба, детка. Неизвестная Гавана

Как прожить на 20 долларов в месяц? Что на Кубе сделали санкции и американская блокада? Как живет сейчас Остров Свободы, какие ловушки подстерегают туристов на родине Фиделя Кастро и чем богат нищий кубинский народ?

Если кому-то кажется, что Куба — это только сигары и веселье, то зря. Куба — страна контрастов, яркая, многоликая, душевная и местами опасная. Здесь живут и очень зажиточные люди, и те, кому приходится выживать за чертой бедности.

Ситуация на Острове Свободы сложная уже многие годы. Преимущественно это связано с американской блокадой, санкциями, введенными против граждан этой страны. Поэтому тут процветают спекуляции, бартер и подпольная торговля, а туристы являются источником дохода, причем далеко не всегда честными способами.

Здесь свой интернет. И вы удивитесь, как он работает. Без взятки тут мало что делается, но при этом живут самые честные и добрые люди. Такую Кубу не показывают на экскурсиях, о ней не пишут путеводители. Но именно такую Кубу увидел Стас Натанзон в своем очередном экстремальном путешествии по миру.

СТРАНА ОЧЕРЕДЕЙ

Первое, что бросается в глаза — очереди, везде и за всем. Одна из них, с длиннющим «хвостом» тянется к единственному на Кубе магазину, торгующему алкоголем. Очередь — это бизнес, в котором можно купить и продать все, что угодно, даже место в той же очереди.

Очередь тянется очень долго. Одного покупателя обслуживают два сотрудника — непосредственно продавец и кассир, который проверяет и записывает в специальную книгу данные так называемой «виртуальной карточки МЛС», без которой здесь ничего купить нельзя, а продается она только за валюту.

В общем, на Кубе все очень запутанно в плане денег. Правда, можно еще приобрести товары за саму валюту. Но только не ром, в поисках которого местные вынуждены обращаться к перекупщикам, и покупать в полтора, а то и в два раза дороже его официальной цены.

Охранник магазина — персона важная, без взятки ему в очереди можно стоять часами, но в магазин так и не попасть. Попав, надо торговаться из-за цены — даже в государственном магазине, причем после дачи «на лапу» охраннику, стоимость товара может стать существенно ниже заявленной в ценнике. Дико, удивительно, нереально, но факт.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ: КАК ДЕЛАЮТ ТУРИСТЫ И КАК ДЕЛАЮТ МЕСТНЫЕ

Есть три способа поменять валюту на Кубе. Первый — пойти в банк и сделать все официально. Второй — найти на улице менялу — так делают опытные туристы. И третий — посмотреть в интернете реальный курс черного рынка, и вызвать менялу к себе домой, как поступают сами кубинцы. Правда, на Кубе такой обмен валюты, как и во всем мире, уголовное преступление. Но местных это не останавливает, а менялы практически не скрываясь, в буквальном смысле, ходят с мешками, полными денег.

КУБИНСКИЙ РЫНОК: АЛИЭКСПРЕСС ИЗ МОСКВЫ

С товарами здесь большая проблема. Есть, конечно, служба доставки из-за рубежа, преимущественно Москвы и Китая, такой «кубинский Алиэкспресс». Но местные бизнесмены предпочитают ездить за покупками в Россию. Ярмарка «Москва» — крупнейший в Европе центр продажи брендовой одежды и техники. Сюда регулярно приходят десятки, а может и сотни кубинцев, чтобы закупить, а у себя продают в 2-3 раза дороже. Их можно распознать по горячей испанской речи, огромным тележкам и оптовым закупкам. Объединяясь, приезжают целыми группами и помогают друг другу.

Кто-то едет в Нью-Йорк за контрафактом, и возвращается счастливым обладателем ремня Луи Вюиттон за 300 рублей, часами Ролекс за 350 и «фирменной» коробкой к ним за 250. В то время, как оригинал стоит 30 тысяч долларов.

Рынок на Кубе небольшой и тесный, но это единственное место, где можно приобрести товары с лейблом. Конечно, поддельные, но стоят они здесь как в остальном мире оригиналы. Что интересно, спекуляция на Кубе — вне закона. Поэтому формально кубинский рынок — это барахолка старых вещей. Разрешение на торговлю дает «смотрящий от власти», легализуя перепродажу после сбора дани. Все это сильно напоминает «толкучки» времен СССР.

Цены изрядно «кусаются». Например, старенький смартфон двухлетней давности, купленный за 200 долларов, в государственном магазине Кубы стоит 420 долларов.

АВТОМОБИЛЬ — РОСКОШЬ ИЛИ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ?

Внук Фиделя Кастро, Сандро, держит кафе. Но особенно потомок борца за свободу и независимость любит машины. Старые, но очень дорогие. Самая дешевая из его гаража стоит не меньше 6000 долларов. Даже цена дряхлого «Москвича-412» на ходу может достигать 10 000, а ВАЗ 2101 обойдется и вовсе в 30 000.

Практически все машины на Кубе — франкеншейны, собранные из самых разных запчастей. Запчасти в стране — семейная ценность, передающаяся из поколения в поколение, а двигатель к автомобилю — просто клад. На самом деле выглядят такие машины очень даже круто. Представьте: 1955 год выпуска, часть оригинального кожаного салона, ретро-руль и при этом современная магнитола, двигатель от совершенно другой модели, каким-то образом вмонтированный под капот, нарощенная (или урезанная) приборная панель и китайские провода и клеммы. Вплоть до того, что все четыре колеса могут быть с разными дисками и шинами. Супер-апгрейд. Но, самое потрясающее — это поездка. Все дребезжит, скрипит, но движется!

Около десяти лет назад власти Кубы открыли государственные автосалоны для простых людей. Но цены в них заоблачные, обычный Пежо стоит, как Роллс-Ройс. Но самыми ценными машинами тут являются Лады. На них проще всего достать запчасти из России. Мотоциклы и скутеры на Кубу вывозят в разборном виде. Большой популярностью пользуются покрышки на велосипеды, цена на них доходит до трехмесячной зарплаты кубинского врача. Но их берут, потому что на Кубе они в большом дефиците. В ожидании их завоза места в многодневной очереди люди занимают с пяти утра, многие приходят с табуретками.

Интересно, что отделы с техникой полны, но пустынны. Стиральные машинки за 860 долларов и микроволновки за 180 спросом не пользуются, не по карману.

ГАНГСТЕРЫ

Американские гангстеры обосновались на острове еще во времена «сухого закона», и со временем построили на Кубе шикарные отели и казино.

Бандитской Кубой руководил знаменитый Маер Лански (Meyer Lansky), которого называли «Бухгалтером всей мафии». Его, как преступника, выслали из США, он обосновался на Кубе и договорился с тогдашним президентом Батистой превратить остров в игровой рай. Там же и состоялась 22 декабря 1946 года крупнейшая в истории сходка, вошедшая в историю, как «Гаванская конференция мафии», куда съехались все гангстеры Америки, а пел перед ними сам Френк Синатра. С тех пор грязные деньги от наркоторговли, откатов и взяток хлынули на Остров нескончаемым потоком. Отмывались под прикрытием казино, которые росли, как грибы после дождя, и уже чистыми возвращались в банки США. В 30-е годы под строительство шикарных вилл был вырублен лес, в котором охотиться запрещалось всем, кроме короля. С тех пор на его месте в центральной части Гаваны расположился элитный квартал. Много строили и в 40-е, и в 50-е.

ТРУЩОБЫ ВО ДВОРЦАХ

Экзотические рестораны, магазины и офисные здания — и есть лицо Кубы для большинства иностранных гостей. Но это лишь фасад, за которым скрывается истинная жизнь этой страны. Сейчас, почти через 60 лет после революции, большинство шикарных особняков гангстерского периода стали домами для самых бедных, трущобами, построенными внутри бывших дворцов. Это так называемые кубинские общежития Соларес (Solares). При этом и Лански, и другие бывшие авторитеты до сих пор считают себя не преступниками, а избранными, элитой.

— Иногда рвешь на себе волосы. Но всегда что-то находится, как-то выкручиваешься. Здесь сегодня урвал немного кофе. Завтра раздобыл чуть сахара…. Более-менее. Помогает взаимовыручка. Одолжи мне 10 песо, чтобы я заплатил вон там. Сегодня мне говорят: «Я суп сварил, заходи, накормлю». А завтра я: «Эй, давай, теперь ты заходи на кофе» или «Я сварил бобов — возьми немного». Так кубинцы и выкарабкиваются, — рассказывают обитатели трущоб.

При этом свои убогие жилища кубинцы держат в идеальной чистоте и даже ухитряются разбивать небольшие садики. Потолки в комнатках низкие, потому что из одного былого этажа сделали два, а то и три, проложив шаткие перекрытия, которые периодически обваливаются на головы жильцов. На ремонт нет средств, стройматериалы дороги и купить их проблематично даже за большие деньги.

Вокруг какая-то сюрреалистичная эклектика. Мраморные ступени, балюстрады, ванные и балконы, дорогие фрески и лепнины на стенах и потолке — лишь напоминание о совсем другой эпохе этих величественных строений, а ныне муравейников на грани выживания.

Но, самая большая проблема здесь — дефицит воды. Соларес получают воду по расписанию. Постоянное водоснабжение лишь в богатых кварталах и у туристов Гаваны.

ДОСТОИНСТВО И ТРУДОЛЮБИЕ

Самоуважение, достоинство, солидарность и чистоплотность — главные отличительные черты кубинского народа. Даже в самых бедных районах здесь не увидишь мусора и свалки бытовых отходов. Да и в отличие от всей остальной Латинской Америки, Куба — просто оазис безопасности и доброжелательности. Она подобна старому профессору на пенсии — бедному, но следящему за собой. В Гаване практически невозможно встретить неопрятных людей. Машины — вымыты. В подъездах чистота и порядок.

Даже блогеры здесь другие. Например, один из трех самых известных в стране, блогер Хорхе, у которого аж…120 тысяч подписчиков, не трясет ягодицами, не мошенничает на криптовалюте, а несет добро. И это не оборот речи, ради красного словца, а правда. И он такой не один. Ребята собирают деньги со всего мира, чтобы помогать людям — ремонтируют дома, добывают еду для бедных.

А еще кубинцы очень добродушные и любознательные. Помогут не только своим, но и туристам. Любят детей и никогда не повышают на них голоса. Совершенно неагрессивны.

Люди не хотят войны, а перемен пытаются добиться не протестными акциями, а мирными убеждениями и музыкой. На Кубе самый популярный сейчас стиль — реггетон (сочетание хип-хопа и сальсы), суть которого — рассказ о том, что происходит на улицах. Реггетон на Кубе полулегален, по радио и телевидению его не показывают, концерты преимущественно происходят на запрещенных вечеринках «бончас».

А исполняют эту музыку дуракитос, те же инфлюэнсеры, только с кубинским колоритом. Отличительные черты — исполнение реггитон, длинные волосы с мелированием, завивкой и выстриженным участком головы на затылке. В общем, это такие хипстеры, стиляги XXI века.

Кубинцы — народ неленивый, но с работой на Кубе большие проблемы, а зарплаты профессиональных специалистов крайне низкие. К примеру, инженер или доктор с высшим образованием получает здесь в несколько раз меньше, чем тот же перекупщик. Зато каждый второй здесь кулибин. Из подручных средств и всякого хлама кубинец может буквально за пару дней может собрать аппарат для изготовления сахарной ваты или тренажерный зал под небом, а из битой плитки склеить раковину.

Здесь не выкидывают старую мебель и предметы быта, а реконструируют их или используют для создания новых вещей. Меблировка большинства домов — вековое ретро: комоды начала прошлого века, холодильники 40-х годов. И, что удивительно, это все функционирует.

КУДА НЕ СТОИТ ХОДИТЬ

Небезопасные места в Гаване все-таки есть. Особенно криминальными считаются Parraga, округ Arroyo Naranjo, и соседний San Miguel del Padrón. Там располагаются новые трущобы — без электричества, воды и канализации, которые здесь называют: «lega y pon», что переводится, как: «приходи и бери». В этих районах нет ни одного полицейского участка, да и патрули — большая редкость. Власти же пытаются сделать вид, что этих районов и вовсе нет на карте Гаваны. В таких местах люди живут скорее по понятиям, чем по законам, а на улицах можно купить все, даже самое запрещенное.

ПОЧЕМУ ВСЕ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ?

Куба ничего не производит сама. Как следствие — нет рабочих мест, нет должного ассортимента товаров, повальный дефицит и низкое экономическое положение страны — 180-е в мировом рейтинге.

В упадке экономического положения Кубы ведущую роль сыграла Америка, отказавшись покупать кубинский сахар и поставлять нефть. Тогда на помощь пришел Советский Союз, наладив экспорт сахара из Кубы и поставки нефти, самолетов, автомобилей и вооружения для защиты Кубы, включая системы ПВО. Отношения Вашингтона и Гаваны окончательно испортились после событий 1961-го года, когда ЦРУ организовало вторжение американского десанта на Кубу, назвав это «операция в заливе Свиней». Так начался «Карибский кризис».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О НЕИЗВЕСТНОЙ КУБЕ

Гавана — город приморский. Но рыбу здесь практически не едят и не продают в магазинах, а рыбные рестораны можно по пальцам пересчитать.

— город приморский. Но рыбу здесь практически не едят и не продают в магазинах, а рыбные рестораны можно по пальцам пересчитать. В бывших особняках американских гангстеров и местных богачей расположены целые улицы лачуг с маленькими палисадниками бедных кубинцев.

Изначально памятник Джону Леннону в центре Гаваны был со съемными очками, за их сохранностью следила «специальная бабушка». Но потом власти решили очки снять навсегда. На статуе до сих пор видны отверстия, куда крепились дужки. В момент прихода к власти, Фидель Кастро «Битлз» запрещал, но спустя годы стал более лоялен, а в в 2000 году даже лично присутствовал на открытии памятника Леннону.

Название экзотического фрукта папайя на Кубе звучит почти нецензурно, так как означает женские половые органы. Покупая его на рынке, нужно спрашивать «бомбу».

Главное лакомство Кубы — мамей. Его еще называют мармеладной сливой. По вкусу он напоминает десерт, приготовленный из шоколада, миндаля и тыквы. Покупать его на Кубе нужно не во вторник, первый день работы рынка, а в пятницу, когда собранный незрелым плод дозреет сам.

Интернет по-кубински — очень специфичен. Это такой цифровой самиздат на базе информации с разных площадок Сети. Доступ к нему имеют единицы, поэтому распространяется он «пакетами» скаченной информации. Это вам и кинотеатр, и музыка, и терабайты другой информации на выбор админов, которых тут называют «матками». Обновления — раз в неделю.

За фото и видеосъемку съемку очередей на Кубе можно загреметь за решетку.

Вот такая она, Куба — страна контрастов: барыг и щедрых нищих, стиляг, цифрового самиздата, трущоб во дворцах, финансовой неблагополучности, и при этом невероятного душевного богатства.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/eto_kuba_detka_neizvestnaya_gavana