Фотографы выбрали лучшие фото о сильных женщинах

Представители журнала "Все о фото" выбрали снимки победители конкурса "Женское достоинство", главная цель которого — популяризовать фотографии, лоимющие гендерные стереотипы.

"Сильная женщина", Парвин Эммануэль



«Я встретила Жозефину в городских трущобах Лусаки в Замбии. Она рассказывала, как потеряла мужа, дочь и зятя из-за ВИЧ. Без работы и источника дохода она теперь должна заботиться о своих внуках. Был короткий момент, когда она перестала делиться, и я смог запечатлеть этот момент. Для меня Жозефина воплощает мужество и силу, которые необходимы, чтобы противостоять бедам. Это мощное визуальное выражение человеческого духа».

"Жизнь в 60", из серии "Сильные женщины", Кара Уэстон



«Эта фотография была сделана, когда моей подруге детства исполнилось 60 лет. Она просит меня фотографировать ее каждые 5 лет, чтобы задокументировать, как меняется ее тело. На большинстве этих снимков она обнажена. Эта фотография была сделана после фотосессии, когда она отдыхала и грелась на солнце. В ее лице так много смыслов. Этот снимок является частью серии, в которой представлены все женщины, олицетворяющие силу в моей жизни».

"Ташкентский базар", серия "Сестры", Франс Леклерк



«Этот проект призван проиллюстрировать, что, несмотря на разнообразие во внешности, традициях и нормах в разных странах мира, большинство из нас разделяют общие ценности. Нет лучшего способа, чтобы увидеть эти общие ценности, чем взглянуть на жизнь женщин. Женщины во всем мире руководствуются одними и теми же заботами, начиная с любви к своей семье.Хотя повседневная деятельность сильно различается от одной части мира к другой, я видел, как женщины повсюду усердно трудятся, демонстрируя невероятную решимость и силу, чтобы обеспечить лучшую жизнь для своих близких. Мы все — сестры».

"Гончие", серия "Дианы", Фрике Янссенс



Завоевав солидную репутацию в постановочной, концептуальной фотографии, в своей новой серии Фрике Янссен представляет одинокую женщину как охотницу в поиске возлюбленного. Реализуя тему Дианы, древнеримской Богиня Луны и покровительница охоты и девственности, фотограф наняла группу топ-моделей, чтобы позировать ей в образе Дианы. Все модели отчетливо женственны и высоки, что соответствует росту Дианы. Они несут атрибуты богини, среди которых — лунная корона, деревянная винтовка, крепкий лук, могучий, ужасный орел или стадо гончих.Охотницы одеты в кожаные сапоги, у них изысканная одежда и украшения из перьев. Они изображены в тишине раннего, туманного утра, в окружении леса или травы, камыша и дикорастущих растений. Янссенс создает увлекательные живописные картины. Тела Диан подобны статуям, хрупким или, напротив, отстраненным и грубым. Большинство моделей имеют сильный, авантюрный, неприступный вид. Однако подспудная утонченная хрупкость всегда видна в них. Они выглядят полной противоположностью покорной, безответной женщине. Другие выражают более уступчивое отношение к миру. Кажется, они предпочитают тихую охоту. Они воплощают глубокую тайну. Своей женской силой мифологические персонажи управляют судьбами всех вещей. Почти все мужчины, изображенные в серии, выглядят жертвами. Они падают и превращаются в охотничий трофей, вожделенную добычу. Один из них, не имея возможности противостоять божественной воле, прячется в лесу от смерти, которую навлечет на него одна из Диан. Он больше не хозяин творения, а жертва, скрывающаяся от неизбежного.

"Грация", Усама Элолеми



«Грациозной можно быть в любом возрасте. Где бы ты ни жила, какую бы жизнь ни вела, какой бы простой она ни была, если ты любишь себя, это будет видно – ты будешь сиять красотой. Не жди! Сейчас самое время стать прекрасной».

"Женщины в черном", серия "Пустошь", Доменико Яннантуоно



«Внушительный хор, состоящий из более чем 350 женщин, одетых в черное и с полностью закрытыми лицами, в сопровождении местной музыкальной группы поет Stabat Mater Якопоне да Тоди, чтобы выразить мучения и боль Христа. Проект является частью более широкого исследования интенсивноой страсти, с которой некоторые жители Южной Италии живут религиозной верой во время Страстной недели».

Августовский полдень на Манхэттене", серия "Лицо моего города: городские портреты", Витенис Янкунас



«Мой последний фотопроект называется «Лицо моего города: городские портреты — нью-йоркская жизнь». Я живу в Нью-Йорке более 25 лет и всегда спрашиваю себя: что держит меня здесь так долго? Культурное богатство, карьерные возможности, которые может предложить этот город, или, может быть, возможность испытать большую часть того, что есть в мире, не выезжая за город? Наверное, все сразу,но одно для меня несомненно:я люблю здешних людей, то, ак они выглядят,как одеваются,как разговаривают. Трудно найти город с таким разнообразием населения. Об этом мой проект, который требует одного — просто ходить по улицам и фотографировать людей.В результате получается что-то среднее между уличной фотографией и портретами людей в повседневной жизни».

"В поисках света", Илария Миани



«Провинция Гуанси, Китай. В маленькой деревне эта женщина пригласила меня войти в дом. Крошечный, темный, пустой дом со стеной, затемненной углом дровяной печи, с одним окном, через которое проникал слабый свет. Был пасмурный день. Старая дама во время разговора наклонилась к свету в попытке найти правильное слово, которое мы обе могли бы понять».

"Женщина в красном", Жак Рупп



«Это история о потере и ее проживании, о моем опыте, когда я стала молодой вдовой. Я боролась с грустью и чувством вины. Я оплакивала потерю собственной идентичности вместе с потерей мужа, а затем вдруг чувствовала себя очень сексуальной и живой. Все было возможно. Эти несоответствия сбивали с толку. Моими желаниями и потребностями пренебрегали во время его долгой болезни. Мне было стыдно за свои новые желания. Вскоре после его смерти я купила красную сумочку, которая много лет простояла у меня на комоде. Я знала, что мне это нужно, но не знала, зачем. Я никогда не использовала ее. Теперь я вижу, что это было напоминанием о том, что мне было нужно в жизни как женщине; что-то женственное, легкомысленное и нехарактерное для вдовы. Это дало мне возможность пофантазировать о том, кем я могу стать, когда переживу потерю».

"Мать и дитя", Марк Чу



"Более трех миллионов человек живут в поселениях Мукуру и Кибера на окраине Найроби. Пожалуй, их можно назвать самыми густонаселенными местами на земле. Крайняя нищета, недоедание, ВИЧ, холера и сексуальное насилие здесь не редкость. Фото местных жительниц — это попытка понять роль, которую женщины играют в этих сообществах, и показать важность уважения и использования их силы для изменений".

"Дороти Каннинг Миллер", Линн Гилберт



Портрет ирландской путешественницы, Голуэй, Ирландия, 2022 г. Серия "Ирландские путешественницы", Жозеф-Филипп Бевиллар



«Ирландская путешественница-подросток посетила популярную конную ярмарку в Голуэе, Ирландия. Как и многие девушки и женщины из кочевого сообщества, она с гордостью носила макияж, нарощенные волосы, гелевые ногти, искусственный загар, наращенные ресницы, большие украшения, высокие каблуки и изысканную одежду. Многие из них выходят щзамуж в возрасте от 16 до 18 лет рожают детей в течение первого года брака».

"С закрытыми глазами", серия "Забота", Линн Брайтфеллер



«Это изображение моей матери во время одного из моих ежедневных визитов к ней».

"Бабушкина кукла", серия "Постоянство семьи", Диана Черен Нюгрен



«Моя мать дала мне свою красивую фарфоровую куклу, Изящную Долли. У меня были большие неприятности, когда я накрасила Долли с помощью волшебных маркеров. Тридцать лет спустя я передала ее своей дочери, которая тут же отломала ей руку. Наша связь с предками и потомками часто кажется сильнее, чем наша связь с теми, кто нас окружает. Я часто хочу, чтобы мои дети знали моих бабушку и дедушку. Эти портреты — как продукт истории прожитых и переплетенных жизней, где каждый влияет на другого и формирует его. В этой серии исследуется роль семейных отношений и истории семьи в формировании нашего чувства идентичности и нашего места в мире. Я скомпоновала свои старые семейные фотографии, фотографии моих детей в пейзажах Новой Англии, в которых выросли мои дети и я. С помощью этих композиций поколения достигают друг друга во времени. Я существую в напряжении пространства между теми, кто был до меня и теми, кто придет после. Проектом движет стремление найти связи, делающие реальным то, что мне дорого, и тревога по поводу личной ответственности за передачу семейной истории».

"Женщины мира — Румыния", серия "Красота и сила", Орна Наор



«В моих путешествиях по миру я всегда очарован красотой сильных женщин и силой их красоты. В этой коллекции собраны фотографии из Израиля, Бразилии, Румынии, Нью-Йорка, Крита, Кубы, Китая и Гватемалы… Все их героини — сильные и завораживающие женщины».

"Сестры", серия "Рожденные в один день", Жаклин Кори



«Рожденные в один день» — это поэтический семейный альбом, в котором рассказывается о жизни моих дочерей-двойняшек. Каждое утро они открывают глаза и видят «другого», их близнеца, их коллегу по фильму. Все вокруг них было одинаково, но они совершенно уникальны. На этой фотографии изображена уверенная в себе, яркая девушка, которая из ребенка становится подростком».

"Хранительницы Запада", Лондри Мэйджор



«Каждое лето моего детства проходило на семейной молочной ферме в Новой Шотландии. Я просыпался на рассвете и пасла коров в поле, где единственными звуками были песни пробуждающейся птицы и тихое мычание коров. Запах свежего молока и полевой травы был запахом моей юности.Сарай, где я помогала дяде вручную доить коров, давно сгнил. Моя серия «Хранительницы Запада» вернула меня на рассветные поля, на этот раз на семейные ранчо американского Запада. Легенды Запада уже давно занимают центральное место в нашей культуре, но образ жизни ковбоев на семейном ранчо понемногу исчезают. Более чем половиной всех семейных ранчо в Монтане управляют люди старше 65 лет, и многие из их детей не хотят оставаться на ранчо. Именно потому, что я признаю эту проблему, моя серия прославляет красоту семейных ранчо. Жизнь этих людей наполнена трудностями, но они преуспевают в простом образе жизни, в управлении землей и животными, за которыми они ухаживают. За последние четыре года я стала свидетелем силы, решимости и стремления этих семей продолжать свой образ жизни и передавать его своим детям. В серию вошли изображения мест, людей и животных, которые приветствовали меня в своем мире, чтобы напомнить нам о моментах изящества и красоты, которые есть в жизни, прожитой под широко открытым западным небом».

"Уборка", серия «Представить пустоту», Рут Лауэр-Маненти



«Я живу в доме, построенном в 1940 году, слишком маленьком, чтобы считаться хорошим. Жизнь проходит быстро. Я теряла близких мне людей, зачастую неожиданно. Все меняется, и я ззнаю, что не буду жить в этом доме вечно. Надеюсь, он переживет меня, но интересно, переживет ли часть меня этот дом. В это время нестабильности, особенно во время ковида, несмотря на столько страданий, многие осознали, насколько большая польза может быть получена от домашних дел, забот о доме и здоровье. Сегодня, испытывая ту же печаль, что и все, я все же хотела бы задать поэтическую ориентацию на исцеление».

"Актриса Фредерик Мюллер", Сюзанна Мильдерберг



«В своих портретах я ищу правду и уязвимость. Я считаю, что уязвимость делает нас более хорошими людьми, делает мир немного более дружелюбным и понимающим самое себя. Меня больше всего завораживает возможность видеть противоположные качества человека в один и тот же момент. Это интересно, ведь люди сложны. Я надеюсь, что каждый мой портрет затрагивает что-то в самом зрителе».

"Яйцеголовые", серия "Глазами ребенка", Лайза Мюррей



«Это фото — о времени, когда время измеряется циклами лечения и количеством волос у других «яйцеголовых», которые окружают меня в онкологии… Это изображение является частью более крупной работы под названием «Глазами моего ребенка», которую составляют совместные работы матери и ребенка. Она состоит из воссозданных архивных фотографий, первоначально сделанных моим пятилетним сыном Гриффином, в сочетании с моими собственными текущими размышлениями о том времени. Она охватывает восемь лет и описывает главу нашей жизни, когда новая жизнь и близкая смерть на мгновение сели рядом».

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35984-fotografy-vybrali-luchshie-foto-osilnyh-zhenschinah-21-foto.html