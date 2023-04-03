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Пальмовое воскресенье 2023: от Иерусалима до Ватикана.

Иерусалим

Иерусалим

Фото: Associated Press

Христианские конфессии, живущие по григорианскому календарю, отмечают в воскресенье, 2 апреля, один из важнейших праздников: Пальмовое воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

Филиппины

Филиппины

Согласно христианским верованиям, накануне главного еврейского праздника Песах, отмечаемого в память исхода из Египта, сын божий Иисус Христос пришел вместе с учениками в Иерусалим, жители города, принявшие его за мессию, махали пальмовыми ветвями и устилали ими путь ослика, на котором Иисус въехал в город.

Ватикан

Ватикан

Христиане отмечают этот праздник очень пышно. В Иерусалиме, устраиваются мистерии: участники изображают Христа, а также его учеников и жителей города, радующихся приходу мессии. После уличных шествий начинаются службы в храмах. Во время мессы читается рассказ о страстях Христовых.

Пакистан

Пакистан

Пакистан

Пакистан

Ватикан

Ватикан

Индия

Филиппины

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Пакистан

Индия

Филиппины

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Венесуэла

Венесуэла

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Пакистан

Индия

Индия

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2apr2023/palm_sunday_2023.html

03.04.2023 - Posted by | Пасха

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