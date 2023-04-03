Пальмовое воскресенье 2023: от Иерусалима до Ватикана.

Иерусалим

Фото: Associated Press

Христианские конфессии, живущие по григорианскому календарю, отмечают в воскресенье, 2 апреля, один из важнейших праздников: Пальмовое воскресенье или Вход Господень в Иерусалим.

Филиппины

Согласно христианским верованиям, накануне главного еврейского праздника Песах, отмечаемого в память исхода из Египта, сын божий Иисус Христос пришел вместе с учениками в Иерусалим, жители города, принявшие его за мессию, махали пальмовыми ветвями и устилали ими путь ослика, на котором Иисус въехал в город.

Ватикан

Христиане отмечают этот праздник очень пышно. В Иерусалиме, устраиваются мистерии: участники изображают Христа, а также его учеников и жителей города, радующихся приходу мессии. После уличных шествий начинаются службы в храмах. Во время мессы читается рассказ о страстях Христовых.

Пакистан

Пакистан

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Индия

Филиппины

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Пакистан

Индия

Филиппины

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Иерусалим

Венесуэла

Венесуэла

Ватикан

Ватикан

Ватикан

Пакистан

Индия

Индия

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/2apr2023/palm_sunday_2023.html