Коктейль сюрреализма и абсурда на полотнах русского художника Майкла Шеваля

Сегодня, невзирая на огромное количество художников, которых относят к числу сюрреалистов, поистине талантливых не так уж и много. Среди их числа российский художник Михаил Хохлачёв, известный всему миру как Майкл Шеваль (Michael Cheval). О Михаиле многие говорят, что он гений современного сюрреализма и непревзойденный мастер абсурда. Его картины часто сравнивают с пазлами, которые зритель пытается собирать воедино в общую композицию, тем самым выстраивая цепочку происходящих событий и разгадывая загадки мастера.

Российский художник Михаил Хохлачёв (Майкл Шеваль).

Произведения Шеваля представляют собой некий коктейль сюрреализма и абсурда, втягивающий зрителя в увлекательнейшую игру, где нет логики, а существует лишь нереальная реальность. И, приглашая публику в свою игру, Майкл искренне рад, когда она его понимает и принимает.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Самое большое влияние, как считает сам живописец, оказали на него два великих сюрреалиста прошлого века — Сальвадор Дали и Рене Магритт. Однако сам себя Майкл Шеваль не относит к этому стилю. Согласно его определению, он — абсурдист, а его театр абсурда — это перевернутая реальность, обратная сторона логики, которая не приходит из снов и с глубин подсознания. Это виртуозная игра воображения самого художника, который заявляет, что "…абсурд – не что иное, как логика сердца, тесно переплетающаяся с бессознательным миром, воображением и иллюзиями. А сам абсурдизм — это попытка понять нашу жизнь так, как она есть. И полезно, время от времени, перевернуть все с ног на голову."

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Через сюжеты своих творений мастер ведет немой диалог со зрителями, ввергая их то в шок, то в эйфорию, а то нагоняет депрессию или взбадривает. И каждый, кто единожды увидел работы Майкла Шеваля, останется покорен поразительной фантазией художника, а также опьянен живописным коктейлем из абсурда и сюра.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Майкл Шеваль, будто приоткрывает завесу своего внутреннего мира, протягивает руку зрителю и вводит его в необыкновенно загадочный, таинственный и непостижимый театр абсурда, где разыгрываются сцены из фантастических спектаклей, полных тайн, загадок и интриг. Актеры, скрыв свои лики под масками, или же под непроницаемым выражением лиц, мастерски играют свои роли. И зрителю порой сложно понять, что же происходит на самом деле в этом непредсказуемом театре. Однако, благодаря подсказкам, которые художник оставляет в виде небольших деталей, зритель шаг за шагом постигает тайны и разгадывает загадки, скрытые на его живописных полотнах.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Каждая картина художника – это карта путешествия в иллюзию, это красочное зрелище, где тесно переплелись реальность и вымысел, обрывки снов и запредельных мечтаний. Все произведения мастера живут собственной жизнью: они будто оживают таинственным образом и уводят покоренного зрителя в мир иллюзий, в самые сокровенные уголки души самого мастера.

Немного о художнике

Российский художник Михаил Хохлачёв (Майкл Шеваль).

Михаил Хохлачёв (Майкл Шеваль) (1966 г.р.) родом из небольшого городка Котельниково, что на юге России. Детство мальчика прошло в творческой семье. Его отцом был Михаил Хохлачев, художник-самоучка, а дедом — Юрий Липов, профессиональный художник и скульптор. И, как часто бывает в таких семьях, творческие способности мальчика развились очень быстро, он уже в три года рисовал сложнейшие композиции как на свой возраст.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

14-летним подростком со своими родными Михаил переехал в Германию, где художественные музеи и древние замки, узкие улочки и чудесные пейзажи покорили сердце юного дарования и навсегда определили его вкусы. Живя за границей, Майкл интересовался историей и литературой, сочинял музыку и стихи, организовал свою музыкальную рок-н-ролльную группу.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Именно там он впервые увидел книги с репродукциями полотен Сальвадора Дали и искренне поразится: «Кто-то думает так же, как я… Вообще, я не выбирал сюрреализм для своего творчества сознательно — это было состояние души с самого детства».

Весна дурачества. Театр абсурда Майкла Шеваля.

Однако зигзаги судьбы снова привели Хохлачева в Советский Союз. 20-летним юношей Майкл оказался в Туркменистане, где и происходило становление будущего художника. Окончив Ашхабадскую школу изобразительных искусств, он начал работать как независимый профессиональный художник. Восточная философия во многом сформировала и внесла свои коррективы в стиль начинающего мастера и помогла выбрать направление. Он создавал сценические образы, моделировал костюмы для театральных спектаклей и занимался иллюстрированием книг.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

И уже в 1990 году состоялась первая персональная выставка в Музее изобразительного искусства Туркменистана. Эта экспозиция высоко была оценена не только зрителями и критиками, но и сообществом художников, что считалось высочайшим комплиментом молодому начинающему таланту.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

С 1993 года Михаил поехал покорять Москву. Он в качестве независимого художника начал плодотворно сотрудничать с различными книжными издательствами. И нужно отметить, что весьма успешно. Его иллюстрации были широко востребованы, а имя приобрело известность.

Клеопатра.Театр абсурда Майкла Шеваля.

Однако новая эпоха для живописца началась в 1997 году, когда он эмигрировал США.

Мастер, кардинально сменив стиль и технику, обратился к западной культуре, вдохновлявшей его еще в годы юности. К тому же теперь за его плечами был колоссальный собственный опыт живописца, жизненная философия и порыв безудержной фантазии, что моментально нашло свое отражение в творчестве русского сюрреалиста.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

И буквально через год Майкл становится членом престижного нью-йоркского Национального художественного клуба, а в 2002 — членом Общества искусств Лондона и постоянным участником ежегодных европейских экспозиций.

Судно полнейшего блаженства. Театр абсурда Майкла Шеваля.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Баланс неравенства. Театр абсурда Майкла Шеваля.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Джина Лолобриджида. Театр абсурда Майкла Шеваля.

На сегодняшний день Шеваль создал свой, четко узнаваемый стиль, которому стали подражать некоторые начинающие мастера сюрреалисты, а это уже говорит о многом.

Его работы находятся не только в ведущих галереях и в частных коллекциях в США, а и в Государственных музеях изобразительного искусства Туркменистана и России, а также в частных коллекциях Джины Лолобриджиды, Эрнста Фукса и Иэна.

Театр абсурда Майкла Шеваля.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020419/42704/?fbclid=IwAR3_c_t4y_IdF8XwLoMDo_P-f7-QAdBOeE36jxpwP80kC-Tt4Cqi7jj33X8