Как учёные случайно обнаружили в Африке первую высокоразвитую человеческую цивилизацию

Африка и сегодня, к сожалению, воспринимается многими, как во времена Средневековья — как некие дикие земли. Тут живут дикари, постоянно воюющие между собой, бушуют эпидемии и голодают дети. Некоторым даже трудно представить, что до прибытия белых колонизаторов здесь уже существовала своя культура и цивилизация. Ещё труднее вообразить, что эта цивилизация была высокоразвитой, обладающей научными знаниями, которые европейцам и не снились. Более того, археологи обнаружили в самом сердце Африки одну из первых высокоорганизованных и высокоразвитых цивилизаций на Земле…

Дикие земли, где обитают безумные дикари?

Деревня Нок в штате Кадуна, в Нигерии.

Сегодня это звучит даже смешно, но так думали все европейцы в средние века, да и в наши дни некоторые грешат такой вопиющей ограниченностью и снобизмом. Африка — это континент контрастов, вне всяческих сомнений. Невероятные, сказочные богатства граничат со столь же невероятной, но совсем не сказочной нищетой. Обидно, что именно колонизаторы оставили столь неприглядный след в истории развития континента, у которого был свой путь.

Керамические скульптуры Нок — самые древние в Африке (после древнеегипетских).

С 1970-х годов терракотовые фигурки Нок безбожно грабили и продавали.

Сельскохозяйственные земли разорялись, ибо хранили в своих недрах полезные ископаемые. Местные жители на протяжении нескольких веков служили товаром. Об этом не очень любят вспоминать нынешние цивилизованные европейцы, как и о том, как всё разграблялось, а учебники истории писались выгодным для элит Европы образом. Так сформировалось в корне ошибочное мнение о некой дикости и недоразвитости обитателей здешних земель.

Терракотовые фигуры внутри полые.

Современная история изобилует не только вытаскиваемыми на свет ранее малоизвестными фактами, которые опровергают устоявшиеся стереотипы, но и новыми захватывающими открытиями в этой области. Например, ещё в 1928 году, в маленькой деревне Нок, в самом центре Африки — Нигерии, добытчики олова наткнулись на нечто совершенно потрясающее. Они обнаружили огромное количество уникальных терракотовых статуй. С тех пор на этом месте неоднократно проводились раскопки. Последние исследования показали, что эти древние артефакты датируются периодом с 10 по 5 век до нашей эры. Учёные говорят, что эта древняя цивилизация, которую именуют по названию места, где она была обнаружена, Нок, была одной из первых высокоразвитых цивилизаций на Земле.

У фигур часто есть пышные головные уборы или прически, что может указывать на высокий статус.

Нок были в своё время чрезвычайно развитым обществом с одной из самых сложных судебных систем и высокоразвитой культурой. Также их определили как первых производителей терракотовых скульптур в натуральную величину к югу от Сахары. Археологи ещё нашли каменные орудия труда, наскальные рисунки и железные орудия, в том числе искусно выкованные наконечники копий, изысканные ювелирные украшения и небольшие ножи. Загадочная древняя цивилизация возникла около 10 века до нашей эры и во 2 веке также таинственно исчезла.

Терракотовые статуи

Безусловно, терракотовые статуи являются самым загадочным и интригующим аспектом культуры Нок. Археологи характеризуют их как «необычайные, удивительные, нестареющие, вневременные и почти внеземные». Фигуры отличаются удлинёнными головами, с миндалевидными впалыми глазами и приоткрытыми губами. Эти необычные особенности вызывают особое недоумение, учитывая, что статуи были сконструированы с точными пропорциями головы, тела и ног, что привело к тому, что некоторые использовали термин «внеземной вид» при их описании.

Одна из отличительных черт скульптур Нока — треугольные или овальные глаза на человеческих лицах, приоткрытые губы.

На некоторых керамических фигурках культуры Нок изображены люди с физическими заболеваниями, такими как слоновость или паралич лицевого нерва. Точная цель этих «больных» изображений и сегодня остаётся неизвестной. Возможно, что они предназначались для защиты от болезней, но это пока только предположения.

Микроскопическое исследование глины, использованной для изготовления терракоты, показывает, что она удивительно однородна по всей территории Нока. Это наталкивает на мысль о том, что она была добыта из одного и того же, ещё не обнаруженного источника. О предназначении этих необычных скульптур известно немногое. Некоторые учёные выдвигали предположения, что статуи использовались в качестве оберегов для предотвращения неурожаев, болезней и бесплодия. В то же время другие считают, что они представляют собой людей с высоким статусом, которым поклонялись.

Химический анализ глины из всех гончарных изделий Нока показал, что она происходила из одного и того же источника (пока неизвестного).

Конечно, создание терракотовых статуй в натуральную величину — это далеко не единственное свидетельство развития их общества. Исследования показали, что у народа Нок была высокоразвитая система управления для обеспечения правопорядка и не только.

Продвинутая обработка металлов

Цивилизация Нок хорошо известна своими впечатляющими навыками обработки металлов, которые были невероятно развиты для своего времени. Ремесленники изготавливали весьма сложные изделия из сплавов железа и меди: начиная от оружия и инструментов, заканчивая предметами искусства и ювелирными украшениями. Их методы обработки металлов включали литьё, ковку и сварку, что позволяло им изготавливать предметы различных размеров и сложности. Многие из их металлических изделий были богато украшены замысловатыми узорами и рисунками, такими как геометрические фигуры и стилизованные животные, что демонстрировало их высокие художественные способности. Все их творения являют собой не просто сложные предметы, но вещи роскошной эстетики.

Нок явили самый ранний пример технологии выплавки железа в Африке к югу от Сахары, которая, возможно, пришла из Карфагена или из Нубии.

Навыки металлообработки жителей Нока также были важным фактором их экономики и социального положения. Они торговали своими металлическими изделиями с соседними народами, что помогло им завоевать репутацию искусных мастеров. Способность производить железные инструменты и оружие давала людям Нока преимущество перед их соседями, позволяя им расчищать больше земли для ведения сельского хозяйства и защиты своих общин. Производство металлических предметов также сыграло значительную роль в развитии социальной иерархии, поскольку те, у кого был доступ к изделиям из металла, считались более могущественными и важными в обществе.

Металлообработка была очень важна в обществе того времени, она сразу поднимала народ на более высокий уровень развития.

Судебная система цивилизации Нок

Учёные говорят, что у народа Нок была своя судебная система задолго до возникновения подобной практики в Европе. У предков нигерийцев в судах рассматривались любые дела: от мелких гражданских, таких как семейные споры и ложные обвинения, до уголовных, таких как воровство, убийство и супружеская измена. В народе считалось, что каждое преступление влечёт за собой проклятие, которое способно погубить всю семью, а то и всё общество, поэтому должно быть раскрыто и справедливо наказано, чтобы избежать тяжёлых последствий.

Считалось, что семью, или даже всё общество может постичь страшная кара за тайное злодеяние.

Выглядело это так: подозреваемый представал перед открытым судом для традиционного принесения присяги. Становился он между двумя монолитами лицом к солнцу, самому верховному богу по имени Ном. После этого он произносил клятву говорить правду. Дела, которые не могли быть решены в открытом суде, передавались в высокий суд, который заседал в закрытом храме. Там председательствовал первосвященник и главы различных кланов. Всех, кого признавали виновным, штрафовали козами и курами для жертвоприношения богам и местным вином для главного жреца. Затем город объявлял день празднования, когда люди благодарили богов за их милость в успешном решении проблемы и предотвращении гибели людей.

Таинственное исчезновение

По невыясненным причинам, некогда процветающая цивилизация весьма быстро и неожиданно исчезла. Об этом археологам поведало резкое уменьшение количества глиняной посуды и терракоты в слоях почвы. Такое впечатление, что народ Нок неожиданно просто вымер или испарился. После 200 года до нашей эры не найдено никаких археологических свидетельств их существования. Учёным пока не удалось разгадать загадку исчезновения столь великой цивилизации. Историки выдвигали различные предположения, которые включали традиционные изменения климата и чрезмерную эксплуатацию природных ресурсов. Некоторые считают, что была какая-то эпидемия, голод или вторжение иноплеменников. Всё, что известно о цивилизации Нок, по большей части состоит из вопросов, на которые современная наука пока не в состоянии ответить.

Исследователям пока не удалось выяснить вопрос о том, куда исчез народ Нок.

Как бы то ни было, они оставили по себе замечательное культурное наследие – уникальные и загадочные, как и они сами, терракотовые статуи…

Африканский континент хранит слишком много неразгаданных доселе тайн.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280323/55829/