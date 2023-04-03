Какие сладости можно есть в Великий пост, не опасаясь за то, что нарушаешь запреты
Великий пост продолжается, поэтому многие стараются придерживаться строго установленных правил, в том числе и в еде. Но как быть, если внезапно захотелось чего-то сладенького? Просто взять и съесть то, что не попадает в список «запрещённых вкусняшек».
1. Халва
Халва. \ Фото: greekboston.com.
Название происходит от арабского слова «halwa», означающего «сладкое». Считается, что изначально она появилась в Турции как конфета, приготовленная на основе муки и сахара. По мере распространения этого блюда по всему Ближнему Востоку и Азии стали популярны вариации, приготовленные из других ингредиентов, таких как молотые орехи, семечки, морковь и манная крупа. Несмотря на то, что халву можно есть во время Великого поста, всё же не стоит забывать о том, что продукт должен быть постным и не содержать в себе ингредиенты животного происхождения.
2. Козинаки
Козинаки. \ Фото: i.pinimg.com.
Как правило, козинаки готовят из орехов, сиропа или же с добавлением мёда. Это самый популярный десерт в Грузии, появившийся ещё с древних времён. Традиционно его подают к рождественскому и новогоднему столам как символ богатства, а также как обещание сладкой и счастливой жизни и успеха во всех начинаниях. Благодаря растительному составу эти сладости запросто можно есть и во время Великого поста, не нарушая канон.
3. Мармелад
Мармелад. \ Фото: bing.com.
Широко распространено мнение, что слово «marmalade» происходит от португальского «marmelo», обозначающего консервированную айву. Это фруктовое варенье, приготовленное из сахара, воды и кожуры цитрусовых. Традиционно его готовят из севильских апельсинов с толстой кожурой, но сейчас существует множество разновидностей мармелада, приготовленного из лимонов, лаймов, грейпфрутов, сладких апельсинов или любого сочетания этих фруктов.
Происхождение мармелада и других видов цитрусовых консервов восходит к греческим и римским временам. Но вплоть до XVII он не был популярным в Британии и лишь когда цитрусовые впервые появились в изобилии на горизонте Туманного Альбиона, приготовление мармелада стало отличным способом использования и сохранения этих фруктов.
Цитрусовый мармелад. \ Фото: bing.com.
Британцы обнаружили, что добавление измельчённой апельсиновой цедры в смесь апельсинов с сахаром помогает ей застыть, и с тех пор мир стал воспринимать мармелад как фирменное блюдо британцев.
Ко всему прочему, мармелад был отличным источником витаминов, когда не было свежих фруктов, и англичане использовали его для профилактики цинги и других болезней на борту торговых судов. Благодаря своим натуральным ингредиентам, это лакомство запросто можно есть во время поста, но, прежде чем купить заветные сладости, стоит посмотреть, нет ли в составе желатина.
4. Зефир и пастила
Пастила. \ Фото: img3.21food.com.
Одна из легенд гласит, что где-то в четырнадцатом веке в Коломне впервые выпекли воздушную пастилу. Другая же легенда рассказывает о том, что купец Белев в девятнадцатом веке был первым, кто добавил яичные белки, что сделало лакомство воздушнее и легче. В любом случае, если вы решили побаловать себя пастилой во время поста, не забудьте внимательно изучить состав, он должен быть постным и не содержать ингредиенты животного происхождения.
Зефир. \ Фото: thatswhatshehad.com.
Древние египтяне первыми попробовали лакомство, которое сейчас называется зефир, ещё в 2000 году до нашей эры. Сладость считалась особенной и предназначалась исключительно для богов и членов королевской семьи.
Первоначально зефир был приготовлен из растения алтей лекарственный, семейства мальвовые (Althaea officinalis). Говорят, что древние египтяне были первыми, кто приготовил и использовал корень этого растения для успокоения кашля и боли в горле, а также для заживления ран.
Первый зефир готовили путём уваривания кусочков мякоти корнеплода с мёдом до загустения. После загустения смесь процеживали, охлаждали, затем использовали по назначению.
5. Варенье и мёд
Джем и варенье. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Считается, что первые джемы и варенья появились на Ближнем Востоке где-то до одиннадцатого века (трудно определить точные временные рамки). Изначально для приготовления этих сладостей в качестве подсластителя использовался мёд, но со временем его превзошёл сахар. Благодаря своему натуральному растительному составу, такие лакомства отлично подходят для Великого поста.
Мёд. \ Фото: chopra.brightspotcdn.com.
История мёда богата и уникальна. Информация о нём датируется 2100 годом до н.э., когда он упоминался в шумерской и вавилонской клинописи, хеттском кодексе и священных писаниях Индии и Египта. Его название происходит от английского «hunting», и это был первый и самый распространённый подсластитель, используемый многими. Поэтому мёд, как и другие вышеперечисленные сладости, также можно употреблять во время поста.
6. Сухофрукты
Сухофрукты. \ Фото: hips.hearstapps.com.
Самое раннее письменное упоминание о сухофруктах можно найти в месопотамских табличках, датируемых примерно 1700 годом до н.э., которые содержат самые древние из известных письменных рецептов. Традиционные сухофрукты — это разновидности фруктов, которые, как правило, высушиваются на солнце. Поэтому, если вам захотелось чего-то сладкого, смело ешьте курагу, изюм, чернослив, вишню, инжир, финики и другие сушёные фрукты.
7. Горький шоколад
Горький шоколад. \ Фото: readersdigest.ca.
Шоколад есть шоколад не потому, что он сладкий, как мы привыкли, а потому, что он горький. И в течение первых 3500 лет потребления человеком шоколад был исключительно горьким. Теоброма какао – дерево (произрастает в бассейне Амазонки в Южной Америке), из которого производятся зёрна для приготовления любимого многими лакомства. Более 4000 лет назад люди в Северной и Южной Америке начали одомашнивать это растение. Плантации существовали по крайней мере ещё в 600 году нашей эры. Однако вплоть до прибытия Колумба Европа и Азия не имели ни малейшего понятия о шоколаде.
Для тех, кто хочет побаловать себя «сладким» во время поста, выбирайте исключительно горький шоколад с высоким содержанием какао.
8. Рахат-лукум
Рахат-лукум. \ Фото: borjakcompany.com.
Традиционному лукуму более 500 лет, и легенда о его создании исходит от османского двора и султана Абдул Хамида. История гласит, что султан испытывал трудности со своими многочисленными жёнами и любовницами и думал, что секрет завоевания их сердец кроется в еде. Руководствуясь этим утверждением, Хамид созвал величайших кондитеров своей империи, чтобы создать десерт, который был бы настолько вкусным, что создал бы мир и гармонию между женщинами во дворце. План сработал, а результаты превзошли все ожидания. С тех самых пор лукум стал главным лакомством османского двора, а со временем и вовсе завоевал сердца по всему миру. Лакомство, приготовленное из фруктового или ягодного сока, крахмала, мёда или сахара, а также с добавлением орешков – станет приятным бонусом во время поста.
Источник: https://novate.ru/blogs/030423/65942/
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