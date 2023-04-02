Художник-путешественник из Парижа и его добрые граффити в разных городах мира

Многих уличных художников винят в нарциссизме, ибо только и делают, что пишут на стенах "свое имя". Но это точно не относится к стрит-артисту из Парижа, известного под псевдонимом Сет. Он знаменит тем, что рисует граффити детей в разных городах мира. И есть в его работах что-то доброе, светлое и оптимистичное. Такое искусство сложно назвать вандализмом.

Амман, Иордания



Гриньи, Франция



Мангейм, Германия



Аль-Джиб, Палестина



Нёф-Бризах, Франция



Шанхай, Китай





Фонтен, Франция



Джерси-Сити, США



Монреаль, Канада



Париж, Франция







«Кроличья нора», Италия



Натал, Бразилия





Ле-Ман, Франция



Художник в процессе работы



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36040-hudozhnik-puteshestvennik-iz-parizha-i-ego-dobrye-graffiti-v-raznyh-gorodah-mira-18-foto.html