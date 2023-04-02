Художник-путешественник из Парижа и его добрые граффити в разных городах мира
Многих уличных художников винят в нарциссизме, ибо только и делают, что пишут на стенах "свое имя". Но это точно не относится к стрит-артисту из Парижа, известного под псевдонимом Сет. Он знаменит тем, что рисует граффити детей в разных городах мира. И есть в его работах что-то доброе, светлое и оптимистичное. Такое искусство сложно назвать вандализмом.
Амман, Иордания
Гриньи, Франция
Мангейм, Германия
Аль-Джиб, Палестина
Нёф-Бризах, Франция
Шанхай, Китай
Фонтен, Франция
Джерси-Сити, США
Монреаль, Канада
Париж, Франция
«Кроличья нора», Италия
Натал, Бразилия
Ле-Ман, Франция
Художник в процессе работы
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36040-hudozhnik-puteshestvennik-iz-parizha-i-ego-dobrye-graffiti-v-raznyh-gorodah-mira-18-foto.html
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