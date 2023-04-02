Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник-путешественник из Парижа и его добрые граффити в разных городах мира

Многих уличных художников винят в нарциссизме, ибо только и делают, что пишут на стенах "свое имя". Но это точно не относится к стрит-артисту из Парижа, известного под псевдонимом Сет. Он знаменит тем, что рисует граффити детей в разных городах мира. И есть в его работах что-то доброе, светлое и оптимистичное. Такое искусство сложно назвать вандализмом.

Амман, Иордания

Гриньи, Франция

Мангейм, Германия

Аль-Джиб, Палестина

Нёф-Бризах, Франция

Шанхай, Китай


Фонтен, Франция

Джерси-Сити, США

Монреаль, Канада

Париж, Франция



«Кроличья нора», Италия

Натал, Бразилия


Ле-Ман, Франция

Художник в процессе работы

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36040-hudozhnik-puteshestvennik-iz-parizha-i-ego-dobrye-graffiti-v-raznyh-gorodah-mira-18-foto.html

02.04.2023 - Posted by | Креатив...

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