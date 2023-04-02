Рецепты к Песаху….

Что готовить на еврейскую Пасху 2023 / depositphotos.com

Что должно быть на столе на Песах в 2023 году: 5 рецептов традиционных блюд

Священный ужин евреи называют "седер" и готовят несколько традиционных вкусных блюд. УНИАН расскажет, что должно быть на столе в еврейскую Пасху и поделится простыми рецептами блюд.

Харосет — рецепт закуски

молотые грецкие орехи — 1\2 стакана;

яблоко — 1 шт;

сахар — 2 ч.л;

корица — 1 ч.л;

сладкое вино — 2 ст.л

Яблоко натереть свежим или запечь в духовке, а орехи измельчить. Тщательно перемешать все указанные ингредиенты между собой до образования однородной массы.

Зеленый салат

листья салата — 2 шт

зеленый лук — 1 пучок

редис — 1 пучок

маслины — 5-6 штук

яйца — 2 шт

растительное масло — 2 ст.л

лимонный сок — 1 ст.л

сахар — 1 ч.л

соль — по вкусу

Овощи и зелень вымыть, нарезать (салат можно порвать руками). Заправить салат маслом и лимонным соком, посыпать солью и сахаром, тщательно перемешать. Вареные яйца разрезать на четыре части, украсить ими салат вместе с маслинами.

Фаршированный карп по-еврейски

карп или сазан — 2 кг

морковь — 2 шт

растительное масло — 3 ст.л

петрушка — 1 пучок

лимонный сок — 1 ч.л

сахар — 1 ч.л

соль — по вкусу

Рыбу очистить, нарезать кусками толщиной по 2-3 см. Петрушку и морковь выложить в кастрюлю и варить на медленном огне до размягчения (не забудьте добавить масло). Как только овощи станут мягкими, добавить к ним рыбу и варить еще 10-15 минут. Добавить сахар, соль и лимонную кислоту. Вылить смесь в глубокую емкость, остудить, а затем поставить в холодильник до застывания.

Кнейдлах

кипяченая вода — 1 стакан

маца — 1.5 стакана

чеснок — 3 зубчика

яйца — 3 шт

репчатый лук — 1 шт

мацовая мука

соль, перец — по вкусу

Мацу размочить в теплой воде 5-7 минут, взбить яйца. Выжать всю воду из мацы и соединить эту массу с яйцами, измельченным чесноком и луком. Из полученной массы слепить шарики, опустить их в кипящую подсоленную воду. Подождать, пока они набухнут, после этого варить 15 минут. В конце этими шариками можно заправлять бульон.

Шоколадный пудинг

киддушное или простое сладкое вино — 1\4 стакана

вода — 1\4 стакана

маца — 6-8 кусков

шоколад — 1\2 плитки

Воду и вино смешать, пропитать мацу половиной этой жидкости. Вторую половину опустить в растопленный шоколад. Укладывать куски мацы друг на друга, смазывая шоколадом. В конце обмазать пудинг шоколадом и украсить по желанию.

Источник: https://www.unian.net/recipes/holiday-menus/chto-mozhno-gotovit-na-pesah-2022-recepty-blyud-k-prazdniku-11783787.html

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Четыре кошерных десерта к Песаху из мацы: батончики, печенье, кекс

Оказывается, из мацы можно приготовить сладкие блюда — на праздничный стол и не только. Есть вариант и для веганов

Батончики из мацы. Фото: пресс-служба

Чтобы Песах был сладким и приятным, предлагаем 4 кошерных праздничных рецепта: хрустящие батончики, печеные яблоки, печенье и кекс — все из мацы.

1. Батончики из мацы в финиковом сиропе

На 15-20 порций:

4 крупно наломанные пластинки мацы

50 г сливочного масла

0,33 стакана финикового сиропа (силан) с сахаром

0,25 стакана мелко нарезанных фисташек, или орехов, или миндаля

Шоколадная глазурь:

50 г растопленного горького шоколада

Способ приготовления:

Разогреваем масло с сиропом на сковороде в течение 1-2 минут до получения тягучей массы. Добавляем мацу и фисташки, перемешиваем в течение 1-2 минут, чтобы масса равномерно их покрыла. Снимаем с огня.

Перекладываем содержимое сковороды на пекарскую бумагу. Выравниваем, сверху кладем еще лист пекарской бумаги и прижимаем скалкой. Ставим на час в холодильник.

Нарезаем застывшую массу прямоугольниками или ломаем руками, при желании покрываем глазурью из растопленного горького шоколада.

Варианты:

Веганы могут заменить сливочное масло на кокосовое.

Мелко наломав и не покрывая глазурью, продукт можно использовать в качестве сухариков для зеленого салата.

2. Печеные яблоки, фаршированные харосетом

Печеные яблоки с харосетом. Фото: пресс-служба

На 6 порций:

6 красных (Pink Lady) или зеленых (Granny Smith) яблок

6 ст. л. харосета (традиционная паста из яблок, фиников и орехов)

0,5 стакана мелко нарезанных грецких орехов

по желанию 4 ст. л. белого вина

Способ приготовления:

Ножом или специальным устройством вынимаем из яблок сердцевину.

Перемешиваем харосет с орехами и вином и кладем в каждое яблоко по столовой ложке с горкой.

Разогреваем духовку до 170 градусов, выкладываем на противень и выпекаем 50 минут — 1 час до размягчения яблок.

Подаем горячими, теплыми или холодными.

3. Миндальное печенье с финиковым сиропом

Печенье на Песах. Фото: пресс-служба

На 30 штук:

1 яйцо

40 г (0,33 стакана) сахарной пудры

0,25 стакана финикового сиропа (силан)

300 г (3 стакана) миндальной стружки

Способ приготовления:

Выстилаем противень пекарской бумагой.

Смешиваем яйцо с пудрой и сиропом до получения однородной массы.

Добавляем миндаль и осторожно перемешиваем так, чтобы пластинки миндаля покрылись смесью, но не поломались.

Выкладываем на противень порции в размере столовой ложки.

Разогреваем духовку до 170 градусов, выпекаем 12 минут до золотистого цвета. Остужаем.

Можно хранить в герметически закрытой посуде до недели.

4. Ореховый кекс с финиковым сиропом

Кошерный кекс из мацовой муки. Фото: пресс-служба

На 2 небольшие формы для кексов:

1 упаковка (200 мл) сметаны

3 яйца

200 г (1 стакан) сахара

3 упаковки ванилина ("сукар ваниль")

0,5 стакана (120 мл) растительного масла

1,25 стакана просеянной мацовой муки с разрыхлителем ("кемах маца тофеах")

Глазурь

1 стакан мелко нарезанной ореховой смеси (пекан, грецкий орех, фисташки)

0,5 стакана финикового сиропа

Способ приготовления:

Взбиваем вручную венчиком сметану с яйцами, сахаром, ванилином, растительным маслом и солью в миске.

Добавляем в смесь муку и слегка перемешиваем до получения негустой гладкой смеси.

Добавляем половину количества орехов и выливаем в смазанные жиром формы. Посыпаем сверху оставшимися орехами.

Разогреваем духовку до 170 градусов, выпекаем 40 минут, пока воткнутая зубочистка не будет выниматься с влажными крошками.

Вынимаем из духовки, протыкаем шпажкой в нескольких местах и поливаем сиропом, дав ему пропитать кексы. Слегка остужаем перед подачей.

Источник: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5494701,00.html