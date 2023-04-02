Рецепты к Песаху….
Что готовить на еврейскую Пасху 2023 / depositphotos.com
Что должно быть на столе на Песах в 2023 году: 5 рецептов традиционных блюд
Священный ужин евреи называют "седер" и готовят несколько традиционных вкусных блюд. УНИАН расскажет, что должно быть на столе в еврейскую Пасху и поделится простыми рецептами блюд.
Харосет — рецепт закуски
- молотые грецкие орехи — 1\2 стакана;
- яблоко — 1 шт;
- сахар — 2 ч.л;
- корица — 1 ч.л;
- сладкое вино — 2 ст.л
Яблоко натереть свежим или запечь в духовке, а орехи измельчить. Тщательно перемешать все указанные ингредиенты между собой до образования однородной массы.
Зеленый салат
- листья салата — 2 шт
- зеленый лук — 1 пучок
- редис — 1 пучок
- маслины — 5-6 штук
- яйца — 2 шт
- растительное масло — 2 ст.л
- лимонный сок — 1 ст.л
- сахар — 1 ч.л
- соль — по вкусу
Овощи и зелень вымыть, нарезать (салат можно порвать руками). Заправить салат маслом и лимонным соком, посыпать солью и сахаром, тщательно перемешать. Вареные яйца разрезать на четыре части, украсить ими салат вместе с маслинами.
Фаршированный карп по-еврейски
- карп или сазан — 2 кг
- морковь — 2 шт
- растительное масло — 3 ст.л
- петрушка — 1 пучок
- лимонный сок — 1 ч.л
- сахар — 1 ч.л
- соль — по вкусу
Рыбу очистить, нарезать кусками толщиной по 2-3 см. Петрушку и морковь выложить в кастрюлю и варить на медленном огне до размягчения (не забудьте добавить масло). Как только овощи станут мягкими, добавить к ним рыбу и варить еще 10-15 минут. Добавить сахар, соль и лимонную кислоту. Вылить смесь в глубокую емкость, остудить, а затем поставить в холодильник до застывания.
Кнейдлах
- кипяченая вода — 1 стакан
- маца — 1.5 стакана
- чеснок — 3 зубчика
- яйца — 3 шт
- репчатый лук — 1 шт
- мацовая мука
- соль, перец — по вкусу
Мацу размочить в теплой воде 5-7 минут, взбить яйца. Выжать всю воду из мацы и соединить эту массу с яйцами, измельченным чесноком и луком. Из полученной массы слепить шарики, опустить их в кипящую подсоленную воду. Подождать, пока они набухнут, после этого варить 15 минут. В конце этими шариками можно заправлять бульон.
Шоколадный пудинг
- киддушное или простое сладкое вино — 1\4 стакана
- вода — 1\4 стакана
- маца — 6-8 кусков
- шоколад — 1\2 плитки
Воду и вино смешать, пропитать мацу половиной этой жидкости. Вторую половину опустить в растопленный шоколад. Укладывать куски мацы друг на друга, смазывая шоколадом. В конце обмазать пудинг шоколадом и украсить по желанию.
Источник: https://www.unian.net/recipes/holiday-menus/chto-mozhno-gotovit-na-pesah-2022-recepty-blyud-k-prazdniku-11783787.html
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Четыре кошерных десерта к Песаху из мацы: батончики, печенье, кекс
Оказывается, из мацы можно приготовить сладкие блюда — на праздничный стол и не только. Есть вариант и для веганов
Батончики из мацы. Фото: пресс-служба
Чтобы Песах был сладким и приятным, предлагаем 4 кошерных праздничных рецепта: хрустящие батончики, печеные яблоки, печенье и кекс — все из мацы.
1. Батончики из мацы в финиковом сиропе
На 15-20 порций:
4 крупно наломанные пластинки мацы
50 г сливочного масла
0,33 стакана финикового сиропа (силан) с сахаром
0,25 стакана мелко нарезанных фисташек, или орехов, или миндаля
Шоколадная глазурь:
50 г растопленного горького шоколада
Способ приготовления:
Разогреваем масло с сиропом на сковороде в течение 1-2 минут до получения тягучей массы. Добавляем мацу и фисташки, перемешиваем в течение 1-2 минут, чтобы масса равномерно их покрыла. Снимаем с огня.
Перекладываем содержимое сковороды на пекарскую бумагу. Выравниваем, сверху кладем еще лист пекарской бумаги и прижимаем скалкой. Ставим на час в холодильник.
Нарезаем застывшую массу прямоугольниками или ломаем руками, при желании покрываем глазурью из растопленного горького шоколада.
Варианты:
Веганы могут заменить сливочное масло на кокосовое.
Мелко наломав и не покрывая глазурью, продукт можно использовать в качестве сухариков для зеленого салата.
2. Печеные яблоки, фаршированные харосетом
Печеные яблоки с харосетом. Фото: пресс-служба
На 6 порций:
6 красных (Pink Lady) или зеленых (Granny Smith) яблок
6 ст. л. харосета (традиционная паста из яблок, фиников и орехов)
0,5 стакана мелко нарезанных грецких орехов
по желанию 4 ст. л. белого вина
Способ приготовления:
Ножом или специальным устройством вынимаем из яблок сердцевину.
Перемешиваем харосет с орехами и вином и кладем в каждое яблоко по столовой ложке с горкой.
Разогреваем духовку до 170 градусов, выкладываем на противень и выпекаем 50 минут — 1 час до размягчения яблок.
Подаем горячими, теплыми или холодными.
3. Миндальное печенье с финиковым сиропом
Печенье на Песах. Фото: пресс-служба
На 30 штук:
1 яйцо
40 г (0,33 стакана) сахарной пудры
0,25 стакана финикового сиропа (силан)
300 г (3 стакана) миндальной стружки
Способ приготовления:
Выстилаем противень пекарской бумагой.
Смешиваем яйцо с пудрой и сиропом до получения однородной массы.
Добавляем миндаль и осторожно перемешиваем так, чтобы пластинки миндаля покрылись смесью, но не поломались.
Выкладываем на противень порции в размере столовой ложки.
Разогреваем духовку до 170 градусов, выпекаем 12 минут до золотистого цвета. Остужаем.
Можно хранить в герметически закрытой посуде до недели.
4. Ореховый кекс с финиковым сиропом
Кошерный кекс из мацовой муки. Фото: пресс-служба
На 2 небольшие формы для кексов:
1 упаковка (200 мл) сметаны
3 яйца
200 г (1 стакан) сахара
3 упаковки ванилина ("сукар ваниль")
0,5 стакана (120 мл) растительного масла
1,25 стакана просеянной мацовой муки с разрыхлителем ("кемах маца тофеах")
Глазурь
1 стакан мелко нарезанной ореховой смеси (пекан, грецкий орех, фисташки)
0,5 стакана финикового сиропа
Способ приготовления:
Взбиваем вручную венчиком сметану с яйцами, сахаром, ванилином, растительным маслом и солью в миске.
Добавляем в смесь муку и слегка перемешиваем до получения негустой гладкой смеси.
Добавляем половину количества орехов и выливаем в смазанные жиром формы. Посыпаем сверху оставшимися орехами.
Разогреваем духовку до 170 градусов, выпекаем 40 минут, пока воткнутая зубочистка не будет выниматься с влажными крошками.
Вынимаем из духовки, протыкаем шпажкой в нескольких местах и поливаем сиропом, дав ему пропитать кексы. Слегка остужаем перед подачей.
Источник: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5494701,00.html
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