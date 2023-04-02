Пасхальное меню на 2023 год: что приготовить на Пасху – праздничные рецепты

Пасха считается долгожданным праздником, христиане готовятся к нему предварительно, придерживаются поста. Многие страны в Светлое Воскресенье делают выходной, никто не работает. Давно известно, что как у католиков, так и у христиан, это церковная дата.

Христовое Воскресение – важный праздник в календаре, название появилось давно, и происходит от еврейского названия «песах». У евреев праздник посвящен тому, что Израиль сумел отречься от рабства фараона. На данный момент многие христиане считают Пасху поводом для искупления грехов, однажды Иисус умер, а после Воскрес.

Дата Пасхи в 2023 году

Дату причисляют к основным христианским праздникам, от нее зависят остальные церковные праздники.

В 2023 году Светлое Воскресение приходится на 24 апреля.

Ежегодно дата меняется, праздник католиков и христиан также отмечается по-разному, и разрыв может быть от 7 до 30 дней. Причиной тому – использование григорианского календаря.

Пасхальный стол

В этот день благоверные начинают разговение. В центр стола ставят тарелку с куличом и яйцами. Также на столе стоят цветы и зажженные свечи.

После молитвы все присутствующие приступают к пище. Кушать начинают куличи и яйца, освященные в храме. Иногда хозяин берет одно яйцо и разрезает его на столько частей, сколько гостей собралось за столом. Каждый съедает по кусочку. В этот день можно кушать все то, что запрещалось во время Великого поста.

Мясные пасхальные блюда

Холодец

Рецепт этого блюда, с которым у многих ассоциируется Пасха, знаком каждой хозяйке. Холодец – одно из любимейших праздничных лакомств для украинцев и готовится очень долго, но результат того стоит.

Для приготовления большой порции на всю семью потребуется

не менее 3 кг мяса, свинины и говядины,

мясо необходимо будет замочить на 2-3 часа, а затем варить на медленном огне не менее 7-8 часов,

Далее полученный бульон нужно будет разлить по тарелкам, положив в каждую порцию мяса, и оставить замерзать при комнатной температуре,

Затем поставить холодец на ночь в холодильник остывать.

Сочные стожки из фарша

Ингредиенты:

Фарш мясной — 650 гр.

Картофель — 4 шт.

Вареные яйца — 5 шт.

Сыр — 150 гр.

Лук — 3 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Соль, приправы, специи по вкусу

Майонез

Растительное масло

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиками лук и обжарьте до мягкости.

2. Фарш посолите, поперчите, добавьте специи и тертый чеснок. Все перемешать.

3. Варенные яйца натереть на терке, посолить, добавить майонез и перемешать.

4. Из фарша слепите лепешки и сложите на смазанный маслом противень.

5. Сверху на лепешки положите обжаренный лук.

6. На лук выложите тертые яйца.

7. После этого натрите сырой картофель, посолите и перемешайте.

8. выкладываем картофель на стожки.

9. Сверху положите тертый сыр и смажьте майонезом.

10. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Куриные отбивные с помидорами в духовке

В нашей семье очень любят всевозможные отбивные. Раньше мы их в каких только маринадах и клярах не задаривали! А в последнее время стали нравиться тонкие куриные ломтики с помидорами, запеченные в духовке. Довольно диетическое, но одновременно очень аппетитное вкусное блюдо подойдет как для Пасхального торжества, так и для любого ужина среди недели.

Ингредиенты:

Филе куриное – 750 гр.

Сыр – 250 гр.

Помидор – 5 шт.

Репчатый лук – 1 шт.

Майонез – 4-5 ст. л.

Масло подсолнечное – 1 ст. л.

Молотый черный перец, соль – по вкусу.

Приготовление:

1. Хорошо промыв и обсушив, разрезаем куриное филе поперек на ломтики толщиной примерно в 2-2,5 сантиметра. Каждый такой кусочек хорошенько отбиваем молоточком на разделочной доске так, чтобы они стали тоньше примерно в два раза, но и одновременно увеличились в размере, будто раскатанные лепешечки. Застилаем противень пергаментом, обязательно смазав его сверху подсолнечным или сливочным маслом, и укладываем наши отбивные.

2. Обязательно подсаливаем сверху каждый ломтик и посыпаем перчиком, чтобы не получились наши отбивные слишком пресными. А для нежности и пикантности дополнительно смазываем сверху майонезом.

Майонез можно заменить на сметану или йогурт.

3. Небольшую луковицу очищаем от шелухи и мелко крошим. Посыпаем каждую отбивную этой нарезкой, стараясь ее равномерно распределить по поверхности мяса, чтобы сок при жарке вытапливался по всему куриному кусочку.

4. С промытых помидор убираем плодоножки и нарезаем их одинаковыми по толщине колесиками. Раскладываем их поверх лукового слоя. На каждую порция должен уйти примерно 1 томат.

5. Пропускаем сыр через терку с крупными отверстиями и посыпаем полученными «ленточками» каждую заготовку добротным слоем.

6. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем наши сборные отбивные примерно 30-40 минут. Аккуратно перекладываем на порционные тарелки и обязательно подаем к ним вилки с ножами, чтобы было удобно отрезать по кусочку и наслаждаться всеми четырьмя слоями в единой композиции.

Свинина с черносливом в духовке

Пасхальный стол не может обойтись без блюда для настоящих гурманов. Многим не нравится вкус чернослива, однако в этом мясном блюде он придает мясу отличный аромат, который точно оценят по достоинству. Для приготовления вам понадобится 1 килограмм свинины, 200 грамм чернослива, майонез, паприка, соль и перец. В духовке мясо готовится около часа, после чего приобретает золотистую корочку и очень нежный вкус.

Домашняя колбаса

Пасхальный стол невозможно себе представить без вкусных колбасок, которые в честь праздника делаются своими руками, а не закупаются в магазине. Чтобы приготовить такую красоту необходимо будет приобрести 2 кг свиного мяса, 700 грамм сала, чеснок, кориандр, соль, перец и другие травы (базилик, тимьян, розмарин). Все это великолепие необходимо готовить около суток и, конечно, не забыть о кишках, куда мы будем складывать мясную начинку. Но долгий процесс определенно того стоит.

Курица в духовке на пасхальный стол

Не просто так такую курочку прозвали волшебной. Какая она румяная, а какая богатая начинка. Слюнки текут только от одного ее вида. Отличная идея на праздничный стол.

Основные ингредиенты:

тушка — 1850 г;

600 г куриного филе;

100 г сыра;

200 г винограда б/к;

100 г риса;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. смеси перцев;

1 ч. л. куркумы.

На маринад:

5 мл горчица;

приправы;

20 мл майонез;

100 мл соевого соуса.

На заметку! Пугает сочетание винограда с курицей? Замените фрукт обжаренными грибами.

Пошаговая инструкция:

Освобождаем бройлера от костного скелета. Оставляем лишь кожу с мясом без спины и грудки внутри. Костную часть постепенно и аккуратно отделяем ножом. Удаляем жирки, мелкие косточки и выламываем кость бедрышек до основания голени. Таким образом, цельными оставляем только ножки и крылья.

Подготовленную курицу маринуем. Заливаем однородной массой из любимых специй, соевого соуса, майонеза и горчицы. Приправы берите на свой вкус. Не знаете, какие лучше? Смешайте по 1 ч. л. хмели-сунели, для курицы, сушеный чеснок. По желанию добавьте немного соли. Оставляем мясо в маринаде на 2 часа.

Займемся начинкой. Отвариваем рис. Заливаем 100 г крупы 200 мл воды, варим до готовности и откидываем через сито. Даем жидкости стечь.

Филе нарезаем мелкими кубиками и соединяем с рисом. Всыпаем тертый сыр и виноград целиком. Добавляем специи и перемешиваем.

Достаем промаринованную курицу. В иголку вставляем нить желательно темного цвета. Так ее будет лучше видно. Зашиваем основание шеи. Где-то порвали кожицу, пока разделывали? Устраните повреждения с помощью нитки.

Наполняем курицу начинкой и аккуратно зашиваем. Голени связываем между собой. Запекаем в заранее разогретой до 190 градусов духовке в течение 1 часа.

Блюдо остужаем, удаляем нити и перекладываем в блюдо для подачи. По желанию красиво оформляем.

Салаты

Пасхальный венок

В этом салате собраны отлично сочетаемые продукты, которые настолько дополняют друг друга, что хочется съесть еще ложечку и так пока он не закончится. Поэтому советую готовить минимум две порции.

Продукты:

Мясо кур – 250 грамм;

Картошка – 300 грамм;

Яички – 3 единицы;

Морковка – 1 корень;

Луковица – 1 головка;

Сыр Российский – 80 грамм;

Чесночок – 1 долька;

Майонезный соус.

Приступим:

Луковицу нарезать тонкими половинками колечек и замариновать в уксусном маринаде. Пусть постоит в нём пока готовятся остальные продукты.

Маринад: Смешать в пиале столовую ложку питьевой воды и столовую ложку столового уксуса 9%, посолить и посахарить.

Мясо кур посолить, поперчить и обжарить с двух сторон до готовности. Затем охладить и дать стечь на салфетке лишнему маслу. Нарезать мясо на маленькие кусочки.

На плоское блюдо ставим стакан вверх дном. Это будет заготовка для салата венка.

Картофель отварить в мундире. Охладить, почистить и натереть на крупной тёрке. Утрамбовать руками и не много смазать майонезным соусом. Сверху укладываем маринованный, отжатый от лишней жидкости лук.

Следующим слоем идет порезанное мясо, утрамбовать и смазать соусом.

Отварную морковь натереть на средней тёрке и смешать с размятыми желтками, покрыть ими мясо и смазать соусом.

Тёртый сыр измельчить на тёрке и перемешать с измельченными дольками чесночка, уложить на морковный слой. Далее майонез.

Обязательно слегка утрамбовывайте руками каждый слой.

Куриные белки натереть, на тёрке, как и остальные продукты, покрыть крайним слоем салат. Смазать майонезным соусом.

Украсить поверхность на своё усмотрение, поставить в холод на три часа. А затем подавать гостям.

Салат в форме яйца

Вот например можно сделать такой, легкий и быстрый в приготовлении.

Ингредиенты:

Картофель вареный — 3-4 шт.

Вареные яйца — 5 шт.

Кукуруза консервированная — 1 банка

Куриное грудка (можно взять филе) — 1 шт.

Вареная морковь — 2 шт.

Майонез

Зелень

Способ приготовления:

Заранее отварить и очистить картофель, морковь, яйца. Куриную грудку отварить до готовности, примерно 40 минут.

1. Отварные овощи натрите на терке (я предпочитаю на мелкой, но это как хотите, не принципиально). В отваренных яйцах желточки отделите от белков и по отдельности их тоже натрите на терке.

2. Отваренную куриную грудку сначала отделите от кости (если у вас филе, то оно априори уже без кости) и нарежьте на мелкие кубики.

3. Начинаем выкладывать салат. Первый слой состоит из картофеля, выложите его в форме яйца и слегка утрамбуйте руками. Немного промажьте майонезом, как на картинке.

4. Теперь выкладывайте следующий слой — нарезанную куриную грудку. И тоже надо немного промазать майонезом.

5. Сверху выкладывайте слой из кукурузы, только не всю — оставьте часть для украшения. Поверх этого уложите слой моркови. Все это по прежнему выравнивайте руками в форму яйца. И снова также промажьте майонезом. Теперь надо обсыпать сверху тертым желтком. И, наконец, выложить последний слой из белков.

6. Еще раз плотно утрамбуйте его в овальную форму и украсьте кукурузой и зеленью на ваше усмотрение. Поставьте обязательно на два часа в холод, а затем он будет готов к употреблению и его можно подавать на праздничный стол. Выглядит наш салат миленько, готовится быстро и просто, а на вкус божественный.

Капустный салат с сыром

Легкий, но в то же время сочный и сытный салат, станет прекрасным блюдом на праздничном столе. Капусту лучше использовать пекинскую, она в это время года более сочная и мягкая, чем белокочанный вилок.

Продукты:

Капуста – 450 грамм;

Томат – один плод;

Твердый сыр – сто грамм;

Ветчина – сто грамм;

Грибы – ½ банки;

Морковка – один корень;

Лук – 1 головка;

Зелень – на усмотрение;

Майонезный соус – 100 грамм.

Способ приготовления

Нарезать капусту тонкими полосками. Не много примять нарезку.

Томат разрезать пополам, нарезать тонкими полукольцами. Ветчину порезать полосочками. Твердый сыр натереть на крупной тёрке.

В этот салат вполне допустимо добавление консервированной кукурузы, а ветчину можно заменить очищенными креветками.

Грибу нарезать на несколько частей, в зависимости от размера самих грибов. Луковицу нарезать тонкими полукольцами. Морковь натереть на терке.

Лучше использовать тёрку для корейской моркови.

Перемешать все ингредиенты, посолить, поперчить и влить майонез. Перемешать до однородного состояния и подавать к столу.

Салат “Пасхальный кулич”

Вкусный нежный салатик, который подойдет для любого праздника и повседневного обеда. В другом, конечно же, оформлении.

Подготовим следующие компоненты:

200 г маринованных грибов;

1 отварная грудка;

4 отварных яйца;

сыр — 100 г;

пекинская капуста — ½ кочана;

зеленый лук — пучок;

4 хлебных ломтика — на панировочные сухари;

1 чесночная долька;

майонез, соль, перец.

Параметры используемого кондитерского кольца: высота — 10 см, диаметр — 12 см.

Инструкция:

Пекинскую капусту крупно шинкуем и отправляем в глубокую миску. Подсаливаем и разминаем руками. Лук и грибы мелко рубим. Сыр крупно натираем. Филе и яйца делим маленькими кубиками. Отправляем все компоненты в емкость с капустой, перемешиваем. Вводим измельченный чеснок, специи и майонез. Подготавливаем кондитерскую форму (кольцо). Можно также использовать заготовку из-под пластикового майонезного ведра. Плотно заполняем емкость салатом. Верх покрываем майонезом и убираем в холодильник часа на два. Тем временем готовим панировочные сухари. Срезаем корочку у каждого хлебного ломтика. Мякиш нарезаем кубиками и отправляем в духовку на 200 градусов. Подсушиваем до золотистого цвета. Готовые сухарики остужаем и измельчаем в блендере. Достаем салат из холодильника, изымаем форму и декорируем бока хлебной крошкой. Верх оформляем буквами “ХВ” из зеленого лука. Затем посыпаем мелко рубленным болгарским перцем желтого и красного цвета. Получается очень красивый, аппетитный и вкусный салат.

Мимоза — пасхальный вариант

Традиционный рецепт любимой Мимозы в пасхальном исполнении всегда придется кстати!

Он не только сытный и аппетитный, но и его яйцеобразная форма привлечет к себе все внимание гостей и каждый захочет его попробовать.

Ингредиенты

Сначала нужно замариновать лучок, нарезаем его мелко или соломкой и готовим маринад: соль, сахар, уксус и кипяток, которые нужно перемешать, чтобы хорошо растворился сахар.

Этим маринадом мы заливаем лук и даем ему постоять минут 10. Это придаст ему приятный вкус и уберет горечь.

Отварной картофель и вареную морковку натрем на мелкой терке. Яйца нужно будет очистить и разделить на желтки и белки и так же отдельно друг от друга меленько натереть.

Из консервированной сардины сольем жидкость и хорошо разомнем ее вилкой.

Собираем слоями в форме яйца, не забывая на каждый из них нанести сеточку майонеза:

Сардины. Маринованный лук. Тертый белок. Тертая морковка (присолите этот слой по вкусу). Тертый картофель. Тертый желток (покрыть сверху и с боков).

Морковка для пасхального кролика

Сколько ни готовила, он всегда вызывает улыбку и живой интерес: что же там внутри?

Ингредиенты

Грибы — 250 г

Укроп — небольшой пучок

Луковица — 1 шт

Огурец маринованный — 2 шт

Морковь вареная — 2 шт

Картофель вареный — 2 шт

Ветчина — 250 г соль

Майонез — 200 г

Начнем с грибов. Нарежем их на пластинки и отправляем на сковородку с небольшим количеством масла, обжариваем, пока из них не выйдет лишняя жидкость.

А когда это произойдет, добавляем к ним лук и жарим все вместе еще несколько минут. Не забудем посолить. И, конечно же, нужно будет их остудить.

Займемся пока остальными составляющими, их нужно будет натереть отдельно друг от друга потому что собирать эту красоту мы будем послойно.

Картофель — крупной терке, огурцы тоже, а вот морковь — на мелкой. Ветчину просто порежем ножом на мелкие кубики.

Маслинки разделяем пополам и покрошим на тонкие черные полукольца для декорации нашей морковки.

Порядок слоев такой:

Тертый картофель. Жареные грибы. Ветчина. Маринованные огурчики. Тертая морковь.

Последний слой мы распределяем так, чтобы не было зазоров и он покрывал наше блюдо даже с боков.

Украшаем укропом, имитируя ботву.

Закуски на Пасху

«Пасхальные цыплята»

Простая, вкусная заготовка. Мило выглядит и отлично вписывается в пасхальный стол.

Список продуктов:

3 чесночных зубчика;

250 г сыра;

9-10 шт. соленого крекера;

маленькая упаковка крабовых палочек;

4 отварных яйца;

перец по вкусу;

отварная морковь, черный горошек + зелень на украшения.

Готовим пошагово:

Желтки отделяем от белков и натираем по отдельности на мелкой терке. Таким же способом измельчаем сыр, крабовые палочки. Все компоненты, кроме желтков, соединяем в глубокой емкости. Чеснок пропускаем через чеснокодавку и отправляем в общую массу. Вводим майонез и всыпаем перец. Все тщательно перемешиваем. Смачиваем ладони в холодной воде и формируем шарики, которые обваливаем в желтках. На плоское блюдце выкладываем крекер. Сверху зелень и шарик. Из горошка формируем глазки. Из морковки вырезаем клюв и гребешок для каждого цыпленка.

Пасхальные яйца Фаберже

Заливное в яйце — настоящая ювелирная работа. Да, немного сложно. Зато как красиво и, несомненно, вкусно.

Нам понадобится:

1,5 стакана мясного бульона (горячего);

10 яиц;

петрушка;

ветчина;

кукуруза;

красный болгарский перец;

горошек;

15 г желатина.

содовый раствор.

Содовый раствор готовится следующим образом. Одна столовая ложка соды разводится в 1 литре воды. Расход компонентов на начинку индивидуальный.

Пошаговая технология:

Делаем в скорлупе отверстие. Оптимальный диаметр — 2 см. Сливаем содержимое в отдельную емкость. Оставим продукт на выпечку или омлет. Опускаем пустые скорлупки в содовый раствор и дезинфицируем полчаса. Затем вынимаем и выкладываем на полотенце отверстиями вниз. Даем просохнуть минут 20. Перец и ветчину нарезаем мелкими кубиками. Начинаем заполнять скорлупки, которые предварительно установим в каретку из-под яиц. Сначала отправляем зелень, затем колбасу, перец, горошек и кукурузу. Порядок может быть любым, смотря какой рисунок вы желаете. Желатин заливаем горячим бульоном. Хорошенько размешиваем и процеживаем. Затем наполняем желатиновой массой скорлупки до самого верха. Отправляем в холодильник минимум на 4 часа.

Очищаем заливное от оболочки и перекладываем в блюдце для подачи.

Рулет из лаваша с сыром

Эту закуску приготовить невероятно просто и быстро и она великолепно впишется в ваше меню на Пасху. Для приготовления вам понадобятся всего лишь яйца, укроп, майонез, лаваш и сыр. Яйца необходимо отварить до готовности и остудить, а затем натереть на терке. Сыр также натереть и смешать с яйцами. Добавить туда укроп, чеснок и майонез, после чего тщательно смешать. Лаваш развернуть и щедро помазать начинкой, потом положить на пару часов в холодильник. После чего можно доставать, разрезать и пробовать.

Отварное сало со специями

Меню на Пасху в Украине сложно представить без нашего традиционного сала. Каждая семья готовит сало по-разному, кто-то любит копченое, кто-то соленое, мы предлагаем вам попробовать отварное сало. Очень важно в приготовлении блюда правильно выбрать сало. Желательно подобрать кусочек с мясными прожилками – щековину или подчеревок. Для приготовления понадобятся овощи: петрушка, 2-3 лавровых листа, 2 гвоздики, соль по вкусу, 2-3 морковки и, собственно, сало.

Сало необходимо тщательно промыть и положить в кастрюлю воды так, чтобы сало было полностью покрыто водой, но не плавало в ней свободно. Сало и овощи добавляйте в уже кипящую воду. Готовится все будет около часа, потом сало необходимо вытащить из кастрюли, сделать небольшие надрезы и нашпиговать его чесноком. Дайте блюду постоять ночь в холодильнике до полной готовки.

Самые вкусные рецепты пасхального кулича

Традиционный кулич

Пасха по данному способу приготовлению получается очень нежной, сладкой и прекрасным желтым цветом. Сладость придают различные цукаты, а волшебный аромат рюмочка коньяка.

Ингредиенты:

Молотая пшеница – 1000 грамм;

Молочко – 420 грамм;

Прессованные дрожжи – 50 грамм;

Сахарный песок – 300 грамм;

Каменная соль – ½ столовая ложка;

Масло сливочное – 300 грамм;

Куриные желтки – десять штук;

Сушеный виноград – 160 грамм;

Цукаты – 160 грамм;

Ванильный сахар – одна упаковка;

Коньяк – одна рюмка.

Приступим:

Все продукты предварительно достаются из холодильника и выдерживают при комнатной температуре в течении пары часов.

Для получения качественного кулича необходимо замешать правильно опару.

Подогреть слегка молоко, засыпать в него дрожжи, столовую ложку сахарного песка и просеять один стакан муки. Аккуратно перемешать продукты. Перенести опару в тепло на тридцать минут.

В другой посуде смешать сливочное масло с сахаром. Взбейте до белого состояния. Затем по одному вводим куриные желт очки. Каждый раз снова доводя массу до белого состояния. В самом конце кладём каменную соль и ванильный сахар. Перемешиваем до однородности.

Затем засыпаем молотую пшеницу, предварительно просеивайте каждую порцию. Хорошенько перемешиваем продукты до однородности. Накрыть замес полотенцем и дать настояться три четверти часа.

Сушеный виноград со сладкими цукатами залить подготовленным коньячком.

Замоченные ягоды вмешать в тесто. Снова настоять половину часа. Формочку для запекания смазать маслом и застелить пекарской бумагой. Каждую ёмкость наполняем на треть от общего объёма. Накрыть салфеткой и продержать в тепле двадцать минут. За это время тесто увеличится в объёме.

Включить за ранее духовой шкаф и аккуратными движениями перенести в неё формочки с тестом. Теперь самое главное, смотрим за тестом как пошло подниматься следим за прожаркой, периодически протыкая деревянной шпажкой. Как она выйдет сухая, значит куличи готовы.

Смазать поверхность белковой глазурью и украсить кондитерской цветной посыпкой.

Мини куличи

Вариант быстрого и простого приготовления пасхи. Никакой опары и даже дрожжей. Это маленькие куличики, которые придутся по вкусу всей семье.

Подготовим следующие компоненты на тесто:

125 г маргарина;

250 мл кефира;

3 сырых яйца;

180 г песка сахарного;

2 ч. л. разрыхлителя;

0,5 кг пшеничной муки;

0,5 пакетика ванильного сахара;

50 г изюма.

На глазурь:

5 мл сока лимона;

стакан сахара;

75 мл воды.

Дополнительно потребуется масло для смазывания ладоней.

Пошаговое приготовление:

Взбиваем яйца с сахаром (обычным и ванильным) в белую пену. Вливаем растопленный маргарин и кефир комнатной температуры. В отдельную емкость просеиваем муку с разрыхлителем. Затем постепенно вводим жидкую массу, замешивая тесто. Изюм хорошенько промываем горячей кипяченой водой и обсушиваем салфеткой. Затем вмешиваем в тесто. Смоченными в масле ладонями формируем небольшие шарики и заполняем ½ часть формы для кексиков. Отправляем заготовки в разогретую до 180 град. духовку на 20-30 мин. Готовые куличики остужаем. Пока кексы остывают, приготовим удачную глазурь. Помадка не трескается и не крошится. В сотейник отправляем сахар, заливаем водой и ставим на огонь. В кипящий сироп вливаем сок лимона, одновременно помешивая. Провариваем 3 минуты. Переливаем массу в глубокую емкость, которую ставим на таз с холодной водой и взбиваем миксером до бела.

Остывшие кексы обмакиваем верхушками в глазурь и сразу же украшаем.

Вкусный и простой рецепт кулича

Одно из основных блюд нашего праздничного стола — это кулич. Готовить его надо в пятницу, чтобы в субботу освятить его в церкви. Тесто по этому рецепту без дрожжей, поэтому готовится быстро.

Ингредиенты:

Мука — 400 гр.

Яйца — 3 шт.

Творог — 300 гр.

Сахар — 1 стакан

Молоко — 100 мл

Сода — 1 чайная ложка

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Ванильный сахар — 1 чайная ложка

Цукаты

Сливочное масло — для смазывания форм

Для глазури:

Сахарная пудра — 100 гр.

Яйца (только белок) — 2 шт.

Сок лимонный — 1 ст. ложка.

Кондитерская посыпка

Способ приготовления:

1. В творог добавьте саха и молоко, смешайте до однородной массы. Затем добавьте туда взбитые яйца, ванильный сахар и соду, гашеную лимонным соком. Все как следует перемешайте.

2. Затем туда добавляем муку не большими порциями и размешиваем, потом кладем цукаты и еще раз перемешиваем. Теперь сливочным маслом смазываем формы и раскладываем туда тесто примерно до половины.

3. Поставьте в духовку на медленный огонь на один час. Потом увеличиваем температуру до 180 градусов и выпекаем еще 45 минут. Когда вытащим из духовки, пусть немного постоит, остынет.

Глазурь:

Взбиваем яичные белки до образования пены, затем добавляем туда сахарную пудру и лимонный сок и взбиваем до консистенции сметаны.

Глазурь быстро застывает, поэтому ее покрывать надо сразу. Обильно смажьте куличи глазурью и покройте кондитерской посыпкой.

Это достаточной простой рецепт. У меня есть еще несколько рецептов вкусного кулича. А еще вы можете посмотреть несколько других способов приготовления глазури, которая не осыпается.

Царская пасха из творога

Творожную пасху готовят обычно двух видов: заварную или сырую. Но разве еще 2-3 века назад хозяюшки, особенно у которых было огромное хозяйство в деревне, стали бы впустую тратить время? Да и с дополнительной тепловой обработкой домашних продуктов вряд ли тогда сильно заморачивались – ведь все свое: собранное или приготовленное собственными руками.

С тех времен и пользуется огромным спросом самый, что ни наесть, классический рецепт Царского блюда. Все ингредиенты соединяются в сыром виде, а поэтому они обязательно должны быть очень хорошего качества и непременно свежими.

Ингредиенты:

Творог – 500 гр.

Сметана, изюм – по 200 гр.

Сахарный песок, масло сливочное – по 100 гр.

Яйцо куриное свежее – 2 шт.

Сахар ванильный – 1 ст. л.

Приготовление:

1. Красивые изюмины перебираем, очищаем от мусора и хорошо промываем под проточной водой. Придаем им больше мягкости путем замачивания горячей водой на четверть часа. Затем сливаем жидкость и обязательно обсушиваем, чтобы не было избытка влаги в готовом блюде.

2. Домашний зернистый или же покупной магазинный свежий творог нам нужно обязательно измельчить. Для этого переложим его в сито и хорошенько перетрем через него кисло-молочный продукт при помощи ложки. Ну, или воспользуемся гораздо более быстрым способом – превратим в мелкую крошку ручным блендером.

3. Свежие яйца соединяем с обычным и ароматизированным сахарным песком. Хорошенько взбиваем, чтобы превратить в однородную смесь. Затем вливаем эту массу в измельченный творог и перемешиваем.

4. Заранее растопленное и остывшее до комнатной температуры сливочное масло вливаем в творожную основу и еще раз тщательно работаем ложкой или блендером, который гораздо лучше придаст составу нежную и довольно пышную консистенция.

5. Добавляем обсохший изюм и двух-трех минутным перемешиванием равномерно распределяем его в творожной массе.

6. Собираем форму для пасхи или берем другую емкость с дырочками внизу и застилаем чистой марлей, которую предварительно смачиваем, чтобы содержимое сразу не присохло.

7. Выкладываем творожную заготовку с изюмом, хорошенько разравниваем ложкой, стараясь посильнее придавить, чтобы не было пустот внутри этой массы. Прикрываем марлевыми краями и обязательно устанавливаем сверху гнет.

Поскольку будет стекать жидкость, вся эта конструкция должна быть установлена на тарелке или подложке. Убираем в холодильник, чтобы продукты не закисли и оставался свежий ванильный аромат. Да к тому же прохладное лакомство будет гораздо вкуснее.

8. Готовую Царскую пасху вынимаем через сутки-двое, убираем гнет, вытаскиваем ее из формы и удаляем марлю. Украшаем по своему вкусу и подаем к столу.

Рецепт творожно-желатиновой пасхи

Довольно интересная, почти мармеладная, получается Царская творожная пасха на базе молочно-желейной массы.

В этом рецепте мы не будем использовать ни сметану, ни яйца. Вместо них введем в состав сгущенное молоко и разведенный желатин.

Ингредиенты:

Творог – 400 гр.

Консервированные фрукты – 200 гр.

Молоко – 100 мл.

Желатин – 30 гр.

Сгущенное молоко – 1 банка.

Ванилин – 1/3 пакетика.

Приготовление:

1. Следуя рекомендациям на пакетике желатина, разводим его водой до нужной консистенции. Затем ставим чашку с ним на водяную баню и тонкой струйкой вводим молоко. Обязательно взбиваем венчиком, чтобы оба ингредиента соединились в единое целое. Снимаем емкость с нагрева и ставим на стол.

2. Не теряя времени, при помощи миксера или блендера смешиваем творог со сгущенным молоком и ванилином. Получится довольно густая воздушная смесь.

3. Продолжая работу кухонного электроинструмента, вводим белую желатиновую жидкость в творожную пасту, чтобы получилась однородная масса.

4. Очень быстро консервированные фрукты (например, ананас, персики или абрикосы) нарезаем сантиметровыми кубиками и сразу же высыпаем к предыдущим соединенным воедино компонентам, пока они не застыли в желейную массу.

5. Тщательно перемешав, выкладываем получившуюся заготовку в силиконовую или любую удобную форму и, убрав в холодильник, дождемся, когда пасха полностью застынет. На это может уйти около суток.

6. Осторожно вытряхнем готовый шедевр на праздничное блюдо и порадуем такой оригинальной Царской пасхой празднующих гостей и близких.

Источник: https://mir-info.site/pashalnoe-menyu-na-2023-god-chto-prigotovit-na-pashu-reczepty/