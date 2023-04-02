Как успешный режиссёр стал плести иконы из льна, которые украшают коллекции в разных уголках мира

В апреле прошлого года не стало мастера, создававшего уникальные льняные иконы из крошеных узелков. Работы Владимира Денщикова есть в частных коллекциях по всему миру и он был признан создателем уникального стиля, аналогов которому просто нет. Уход талантливого художника прошел тихо и широко не освещался. А вот его наследие до сих пор ходит по интернету, восхищая людей в разных странах, которые даже не знают, кто автор этих удивительных икон. В нашем материале – история о том, как известный и успешный актер вдруг занялся «плетением» икон и откуда у него этот дар.

Всё началось со шляпки и кулонов

Владимир Денщиков родился в Киеве в 1952 году. Родители его были учеными, сам же он решил не идти по их стопам и окончил театральный институт. Большую часть жизни Денщиков жил в Крыму. Он работал в театре и снимался в кино. Его можно увидеть в небольших ролях в советских фильмах «Как закалялась сталь», «Будни уголовного розыска», «Юркины рассветы», в российских кинокартинах «Два товарища», «Бегущая по волнам» и так далее. Киноработ было немного, а вот на театральной ниве он добился большой популярности и даже получил звание народного артиста Украины.

Денщиков сыграл больше ста ролей в спектаклях, работал режиссёром и художником-постановщиком крымского театра им. М. Горького, преподавал в симферопольском Университете культуры сразу три дисциплины – актёрское искусство, сценографию и режиссуру.

Денщиков перед спектаклем (слева) и в молодости в кинокадре (справа).

Плести узелки артист начал еще в 1970-х, во время охватившей страну моды на макраме. Своему необычному хобби он старался уделять время, свободное от репетиций, спектаклей и съемок.

Начинал с «мелочей» – колье, сумочек и кулонов. Он дарил их жене, а однажды даже сплел ей элегантную шляпку.

«Сначала использовал льняной рыболовный шнур, делая из него украшения, – вспоминал художник. – Так что лён пришел ко мне случайно, но закрепился в творчестве надолго. Он ассоциируется с православием: прост, прочен, доступен. В нем ходили наши предки, он лечит. Недаром в старину носили льняные полоски на голове».

У актера и режиссера открылся невероятный талант.

Постепенно Владимир перешел на более сложные работы – фантазийные картины и, наконец, иконы. Кстати, на их создание Денщиков в свое время получил благословение митрополита.

Владимир не раз рассказывал журналистам, как ему пришла в голову эта идея – плести именно иконы. Однажды в храме он посмотрел на образ Владимирской Богородицы: сама икона была написана на дереве, но оклад был серебряный и мелкие детали – металлические. Тогда он и подумал, что стоит, как он выразился, «дерзнуть» – сделать то же самое, но из льняных нитей.

Лён и только лён

«Рисовать иконы – самая сложная техника для художника-прикладника», – так он объяснял свой выбор направления в творчестве. А еще Денщиков вспоминал, что в его детстве учитель рисования всегда его учил: «Никогда ничего не повторяй. Придумывай всегда что-то свое».

Художник плёл иконы и фантазийные картины на религиозную тематику.

От предложения «советчиков» вплетать в свои работы золотые и серебряные нити мастер всегда отказывался. Использовал только лен, причем его разные оттенки (не специально, а потому что плел из того, что в те годы можно было достать), отчего каждая икона получалась неповторимой. В одной его иконе можно насчитать от 1 млн. до 15 млн. узелков, и на создание каждой работы у матера уходило до полугода. Регламента не было – работал в свое удовольствие, для души.

Денщиков со своими уникальными работами.

«Макраме-коллаж» и «рукотворная ткань», из которой Денщиков создавал облачения святых (сами лики и их ладони рисовал маслом) – разработка, которая была крымским мастером официально запатентована. Толщина льняных нитей – полмиллиметра. Чтобы получилась ткань, Владимир смачивал их в воде и затем совмещал одна с другой. Затем украшал иконы узелками. Так, шаг за шагом, создавались шедевры.

Эскизы он делал сам. Кадр из телепередачи

А после того, как артист перенес инсульт, он занялся вязанием и плетением уже основательно, ведь развитие мелкой моторики очень полезно для восстановления организма. Поскольку писать лики маслом самостоятельно уже было тяжело, в этом ему стала помогать знакомая крымская художница.

Иконы мастер восхищают. Так, как он, никто никогда не создавал их.

Помогала профессия режиссёра

Денщиков объяснял, что сначала он выполнял работы на плоскости, а потом придавал им объём, что для него было делом не сложным – помогала профессия художника-постановщика, которой по своей сути свойственна «объемность». Ведь на сцене всегда существует несколько планов: первый, второй третий. Это и создает глубину, которая важна и для иконы.

Результат получался восхитительным: льняные образа, освещенные лучами солнца, переливаются серебром и «дышат». Иконы кажутся летящими, неземными. Об источнике своего удивительного дара актер и художник всегда говорил так: Бог помогает.

Он говорил, что его рукой ведет Бог.

Льняные иконы Владимира Денщикова участвовали в многочисленных выставках (в том числе его персональных), ими восхищались в разных странах Европы, они есть у американских, чешских, украинских, венгерских, немецких коллекционеров. Художник дарил свои работы Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, Митрополиту Киевскому и Всея Украины Владимиру, известным артистам.

Из миллиона обычных узелков получалась икона-шедевр.

После 2014 года Денщиков остался жить в Крыму. Около года назад, в возрасте 69 лет, художник скончался. Оставил ли он после себя учеников, неизвестно. По крайней мере, пока он считается единственным мастером таких икон.

Работы Владимира Денщикова. Св. мученица Наталья, Рождественская колыбельная

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/310323/55862/