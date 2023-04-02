Каким оружием воевали славяне в эпоху Древней Руси

Как большинство других народов на земле, восточные славяне большую часть своей истории почти непрерывно воевали. Исключением не было и ранее Средневековье, период Древней Руси. При этом по мере становления первых славянских государств как интенсивность, так и масштаб вооруженных конфликтов непрерывно росли. Конечно, современному человеку всегда приятно думать, что его предки во все времена только оборонялись. Однако, это не так. При этом не стоит забывать, что данное правило справедливо для всех народов. Так с чем же выходили на бой пращуры от Новгорода до Полоцка и от Полоцка до Киева в период с IX по середину XIII века?

1. Копья

Огромное количество вариантов. |Фото: foto-ram.ru.

Основу арсенала холодного оружия у славян, как и у большинства других народов Европы в эпоху раннего средневековья, представляло копье. Первые находки рогатин на территориях, населявшихся славянами, относятся еще к VI веку нашей эры. На сегодняшний день в землях только Древней Руси найдено более 800 наконечников копий. Среди них есть как чисто военные варианты, так и охотничье-рыбацкие. Чаще всего попадаются наконечники в форме лаврового листа, с пером ромбического сечения, широкие удлиненно-треугольные. Использование копья в бою была неразрывно связано с использованием щита.

2. Дротики

Наконечники сулиц. |Фото: gunsfriend.ru.

Помимо тяжелых длинных копий, славяне активно применяли короткие легкие дротики для метания в противника или зверя. Назывались они сулицы. Первые находки славянских дротиков датируются IX веком нашей эры, при этом уже в XIII столетии сулица практически выходит из употребления. Чаще всего дротик имел металлический наконечник длиной 15-20 см и древко длиной до 1.5 метров. Всего на территории Руси археологами найдено 47 дротиков и 30 металлических наконечников к ним с тремя разными формами: ромбовидной, удлиненно-треугольной, а также в форме лаврового листа.

3. Топоры

Древнерусский чекан. |Фото: m.fishki.net.

Топоры в Древней Руси использовались самым широким образом благодаря высокой эффективности и при этом относительной дешевизне и простоте изготовления в сравнении с клинковым холодным оружием. Одних только военных топоров на территории Руси найдено более 1 600 экземпляров. При этом военные топоры крайне разнообразны. Археологам попадаются как крошечные чеканы – топорики-молотки, принесенные по всей видимости кочевниками из Великой степи, так и здоровенные бродаксы – топоры с широким лезвием родом из Скандинавии.

4. Булавы

Булава — очень популярное оружие. |Фото: allzip.org.

Находки первых булав на территории Руси относятся к IX веку. Принято считать, что в русских землях булава появилась благодаря южно-восточному влиянию. Подсмотреть ее могли как у степных кочевников, так и у соседей-византийцев, на которых славяне регулярно организовывали набеги. На сегодняшний день найдено чуть больше 100 наверший булав. Вопреки популярному стереотипу, навершие настоящей военной булавы всегда очень небольшое, что не делает его менее эффективным. Чаще всего ударные элементы выполнены в форме куба с несколькими шипами. Вес наверший составляет от 100 до 350 грамм. Иногда в русских землях попадаются булавы-клевцы с прикрепленным к навершею крюком.

5. Кистени

Кистень использовался до XVII века. |Фото: mdrussia.ru.

Родственник булавы, пришедший на Русь по всей видимости с Востока. В отличие от булавы, навершие кистеня крепится не к деревянному древку, а к цепи или ремню. При этом ударные грузики легче, чем у булав – 100-250 грамм. Очень редко попадаются ударные элементы массой до 300 грамм. Первые находки кистеней на Руси датируются X веком, при этом использовался данный вид оружия вплоть до XVII столетия. Грузики этого дробящего оружия чаще всего делали в форме шара или груши. Встречаются как железные, так и бронзовые, так железно-бронзовые ударные элементы.

6. Лук

Лук хорошо знали. |Фото: aminoapps.com.

Славяне и их соседи прекрасно знали, что такое лук. Первые находки в русских землях датируются периодом еще до начала истории Древней Руси. Впрочем, чаще всего археологи находят не сами луки, а наконечники стрел для них. Само оружие в силу очевидных причин сохраняется крайне плохо. Тем не менее, наконечников стрел в русских землях найдено несколько тысяч. Уже во времена Киевской Руси в русских землях широкое распространение получил сложносоставной (композитный) лук, принесенный кочевыми народами.

7. Арбалет

Арбалетами почти не пользовались. |Фото: pinterest.com.

Самострел широкого распространения на Руси не получил. Славяне точно должны были знать это оружие из-за частых контактов с византийцами, а потом и с немцами. И все же первые находки самострелов в русских землях датируются лишь XII веком. Возможно арбалет знали и раньше (скорее всего), однако количество найденных арбалетных болтов в количестве чуть больше 50 штук на фоне тысяч найденных наконечников стрел не позволяет сказать, что самострел в Древней Руси был хоть сколь-нибудь популярным оружием.

8. Мечи

Каролингский меч. |Фото: newelhome.com.

Использовалось на Руси и колюще-режущее оружие с длинным клинком. Однако, как и в большинстве других мест Европы эпохи Раннего и начала Высокого Средневековья, меч был оружием дорогим, а потому по большей части привилегированным. Наиболее распространены в Древней Руси в мечи двух типов: каролингский и романский. В целом «русские мечи» ничем не отличались от тех, что использовались во всей остальной Европе той эпохи. Хотя бы потому, что значительная их часть была импортным товаром. Средняя длина составляла 86 см. Средняя масса – около 1 кг. Также попадаются дешевые варианты цельнометаллических мечей произведенных по сильно упрощенной технологии массой до 1.5 кг и с полной длиной до 95 см. Первые находки длинных клинков датируются X-XI веками. В общей сложности на сегодняшний день найдено чуть больше 100 мечей.

9. Сабли

Сабля X века. |Фото: cont.ws.

Сабля на Руси хорошо известна с тех же времен, что и меч. Во многом благодаря регулярному столкновению с кочевыми народами востока и венграми, среди которых подобное оружие имело куда большее распространение. Что интересно, сабель с датировкой Древней Руси в славянских землях найдено больше, чем мечей – свыше 150 экземпляров. При этом в X веке сабля видимо почти не имела хождения в русских землях (найдено всего 7 штук). Рост популярности этого оружия среди славян нарастает по мере продвижения хронологической школы к XIII столетию.

10. Ножи и кинжалы

Огромное количество вариантов. ¦Фото: pikabu.ru.

Крайне примечательно, что кинжал в воинской культуре Древней Руси практически не получил распространения. Отдельные экземпляры попадаются с достаточно поздней датировкой от XII века. Куда популярнее в землях от Новгорода до Киева были небольшие славянские ножи-засапожники и германские скрамасаксы принесенные скандинавами. При этом скрамасаксы могли быть достаточно большими. Встречаются варианты с длиной клинка до 50 см! В то же время широкого хождения германский большой нож не имел. Даже в IX веке они использовались крайне ограниченно, а в XI исчезли из употребления и вовсе.

Источник: https://novate.ru/blogs/260323/65902/