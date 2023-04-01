Художник превращает неприметные здания в произведения искусства
Уличные художники дают вторую жизнь старым и неприметным зданиям, изображая на них самые разные сюжеты. Художник, скрывающийся под ником WD живёт в Греции, и занимается стрит-артом с 2000 года. Его яркие и наполненные символизмом работы стали известны по всему миру, и его популярность продолжает расти. Взгляните на его работы в стиле "до и после".
Сейчас художник под ником WD (Wild Drawing) живёт в греческой столице — Афинах. Он переделывает самые разные здания и городские участки по всему миру, привнося своё творчество и изображая яркие сюжеты. Художник покорил миллионную аудиторию своими граффити. Он также участвовал в персональных и групповых выставках, фестивалях граффити и уличного искусства в Азии, Европе и США. Его работы были опубликованы в книгах по уличному искусству.
Оцените его граффити:
Его работы на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=HGa3HmCVkOA
https://www.youtube.com/watch?v=KP3snZn1vR4
https://www.youtube.com/watch?v=uhD-ytnJhJE
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36036-hudozhnik-prevraschaet-neprimetnye-zdaniya-vproizvedeniya-iskusstva-31-foto-3-video.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2023 (6)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий