Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник превращает неприметные здания в произведения искусства

Уличные художники дают вторую жизнь старым и неприметным зданиям, изображая на них самые разные сюжеты. Художник, скрывающийся под ником WD живёт в Греции, и занимается стрит-артом с 2000 года. Его яркие и наполненные символизмом работы стали известны по всему миру, и его популярность продолжает расти. Взгляните на его работы в стиле "до и после".

Сейчас художник под ником WD (Wild Drawing) живёт в греческой столице — Афинах. Он переделывает самые разные здания и городские участки по всему миру, привнося своё творчество и изображая яркие сюжеты. Художник покорил миллионную аудиторию своими граффити. Он также участвовал в персональных и групповых выставках, фестивалях граффити и уличного искусства в Азии, Европе и США. Его работы были опубликованы в книгах по уличному искусству.

Оцените его граффити:





























Его работы на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=HGa3HmCVkOA

https://www.youtube.com/watch?v=KP3snZn1vR4

https://www.youtube.com/watch?v=uhD-ytnJhJE

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36036-hudozhnik-prevraschaet-neprimetnye-zdaniya-vproizvedeniya-iskusstva-31-foto-3-video.html

01.04.2023 - Posted by | Креатив...

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