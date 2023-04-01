Такие одинаковые, но такие разные: эти близняшки выросли им уже по 13 лет

Сестрички Бигс, Марси и Милли, появились на свет очень похожими. У них были одинаковые носики, глазки, волосы.

Но, по мере взросления, с каждым месяцем одна из девочек стала меняться: у нее темнел цвет кожи, менялись глазки и волосы. В итоге Марси так и осталась белокурой, а Милли стала темненькой.

Возможно со стороны и кажется, что девчонки разных национальностей, но это не так, они близняшки. Почему же так произошло? А все довольно просто: их родители имеют разное происхождение, вы можете посмотреть на фото ниже.

Мама близняшек, Аманда, сама родом из Англии, а папа, Майкл из Ямайки. Они полюбили другу друга, несмотря на осуждения и насмешки окружающих, и всегда оставались вместе.

Вскоре пара поженилась, и Аманда забеременела. Когда родились малышки родители шутили: одна мамина, вторая — папина.

Семья Бигс стала знаменитой всего несколько лет назад, когда один фотограф опубликовал фото девчонок на обложке модного журнала, там же была и статья о них.

На сегодняшний день близняшкам уже по 13 лет. Они обычные школьницы, общаются с друзьями, делают уроки, занимаются спортом.

Несмотря на то, что внешне девочки разные, вкусы у них похожи: они предпочитают одни и те же книги и фильмы, часто носят одинаковую одежду.

А вот по характеру кардинально отличаются: Милли более робкая и погруженная в себя, а «беленькая» Марси, по словам родителей, — «нахальная маленькая обезьянка».

Как говорят генетики, такие случаи встречаются очень редко, но все же имеют место быть. Возможно именно из-за этого сестрички Биггс и стали очень популярными.

Источник: https://laykni.com/takie-odinakovye-no-takie/?fbclid=IwAR2cQj7GZx6kxlIg0EyceBMw_gag5pSiw500Ij03WS55KXkCerhSnlNni8c