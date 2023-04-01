НОВОСТИ МИРА
Мигранты пересекают реку Рио-Гранде на границе с США
Фото: АР/ТАСС
Весна в Португалии
Фото: DPA/ТАСС
На Шри-Ланке состоялся традиционный ритуал, которым призывают благословение богини Паттини
Фото: radeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images
Лодки на водохранилище в Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция против строительства водохранилища на западе Франции
Фото: АР/ТАСС
В Мадриде климатические активисты облили здание парламента красной краской
Фото: David Canales/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Рассвет в Каракасе, Венесуэла
Фото: АР/ТАСС
Полиция Эквадора обезвредила взрывное устройство, примотанное к телу охранника в ювелирном магазине
Фото: ЕРА/ТАСС
Лесные пожары в Испании
Фото: ЕРА/ТАСС
Протестующие собрались у здания суда на Манхэттене. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.
Фото: Spencer Platt/Getty Images
Артисты шоу Cirque du Soleil в Боготе, Колумбия
Фото: EPA/Vostock-photo
Международная космическая станция проходит перед Луной
Фото: EPA/Vostock-photo
Король Карл III прибыл в среду с трехдневным официальным визитом в Германию. На фото: королева-консорт Камилла и супруга Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер (слева).
Фото: AP/ТАСС
Непальские паломники во время шествия колесниц в Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Автомобиль BMW XM во время презентации на международной выставке индустрии мобильности Seoul Mobility Show-2023 в корейском Кояне
Фото: AP/ТАСС
Мусульмане Кашмира посещают уроки чтения Корана во время Рамадана
Фото: EPA/Vostock-photo
Международная выставка домашних животных Interpets 2023 в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Праздник Рамнавами в Индии
Фото: AP/ТАСС
Протестующие против судебной реформы в Тель-Авиве
Фото: EPA/Vostock-photo
В Пекине продолжается Неделя моды
Фото: AP/ТАСС
Протестующие против повышения пенсионного возраста французы в Бордо
Фото: Fabien Pallueau/NurPhoto via Getty Images
Цветение сакуры в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Отражение деревьев на озере в деревне Малат, Иран
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Снегопад в Анкаре, Турция
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images
Американский авианосец "Нимиц" прибыл в южнокорейский порт Пусан
Фото: Woohae Cho/Getty Images
Празднование 100-летия военно-воздушных сил Италии в Риме
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Рыбак в открытом море в Измире, Турция
Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images
Матч по футболу между сборными Марокко и Перу в Мадриде
Фото: АР/ТАСС
Медведи из Московского зоопарка проснулись после зимней спячки и вышли в открытый вольер
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Заморозки в Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветущая вишня на закате в Японии
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование столетия итальянских ВВС в Риме
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Режиссер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес на премьере его фильма "Air" в США
Фото: AP/ТАСС
Цветение гиацинтов в Нидерландах
Фото: EPA/Vostock-photo
Израильские профсоюзы объявили о завершении забастовок после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился заморозить судебную реформу до летней сессии Кнессета
Фото: Amir Levy/Getty Images
Церемония вручения премии iHeartRadio Music Awards 2023 в Лос-Анджелесе. На фото: певица Тейлор Свифт.
Фото: AP/ТАСС
Цветение магнолии в немецком Штутгарте
Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images
В американском Нэшвилле произошло нападение на приходскую школу, в результате которого были застрелены трое детей и трое взрослых
Фото: EPA/Vostock-photo
Члены монтажной бригады собрали скелет тираннозавра в преддверии предварительного просмотра аукционным домом Koller в Цюрихе
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесные пожары в Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США, в результате которого погибли не менее 23 человек
Фото: АР/ТАСС
Полиция в Кении приведена в состояние повышенной готовности из-за антиправительственных протестов
Фото: Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images
Митинг против коррупции в Каракасе, Венесуэла
Фото: АР/ТАСС
Выставка домашних животных в индийском Ченнаи
Фото: ЕРА/ТАСС
Массовые протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле
Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images
В Афганистане начался новый учебный год
Фото: АР/ТАСС
В Германии проходит общенациональная забастовка, которая привела к нарушениям в работе общественного транспорта
Фото: EPA/Vostock-photo
Показ коллекции D. Martina Queen на Неделе моды в Пекине
Фото: АР/ТАСС
В индийском Кашмире открывается самый большой в Азии сад тюльпанов
Фото: Faisal Khan/Anadolu Agency via Getty Images
В Вене экоактивисты вышли на протест из-за проведения Европейской газовой конференции
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2023 (6)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий