НОВОСТИ МИРА

Мигранты пересекают реку Рио-Гранде на границе с США

Фото: АР/ТАСС

Весна в Португалии

Фото: DPA/ТАСС

На Шри-Ланке состоялся традиционный ритуал, которым призывают благословение богини Паттини

Фото: radeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images

Лодки на водохранилище в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция против строительства водохранилища на западе Франции

Фото: АР/ТАСС

В Мадриде климатические активисты облили здание парламента красной краской

Фото: David Canales/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Рассвет в Каракасе, Венесуэла

Фото: АР/ТАСС

Полиция Эквадора обезвредила взрывное устройство, примотанное к телу охранника в ювелирном магазине

Фото: ЕРА/ТАСС

Лесные пожары в Испании

Фото: ЕРА/ТАСС

Протестующие собрались у здания суда на Манхэттене. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Артисты шоу Cirque du Soleil в Боготе, Колумбия

Фото: EPA/Vostock-photo

Международная космическая станция проходит перед Луной

Фото: EPA/Vostock-photo

Король Карл III прибыл в среду с трехдневным официальным визитом в Германию. На фото: королева-консорт Камилла и супруга Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер (слева).

Фото: AP/ТАСС

Непальские паломники во время шествия колесниц в Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Автомобиль BMW XM во время презентации на международной выставке индустрии мобильности Seoul Mobility Show-2023 в корейском Кояне

Фото: AP/ТАСС

Мусульмане Кашмира посещают уроки чтения Корана во время Рамадана

Фото: EPA/Vostock-photo

Международная выставка домашних животных Interpets 2023 в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Праздник Рамнавами в Индии

Фото: AP/ТАСС

Протестующие против судебной реформы в Тель-Авиве

Фото: EPA/Vostock-photo

В Пекине продолжается Неделя моды

Фото: AP/ТАСС

Протестующие против повышения пенсионного возраста французы в Бордо

Фото: Fabien Pallueau/NurPhoto via Getty Images

Цветение сакуры в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Отражение деревьев на озере в деревне Малат, Иран

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Снегопад в Анкаре, Турция

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Американский авианосец "Нимиц" прибыл в южнокорейский порт Пусан

Фото: Woohae Cho/Getty Images

Празднование 100-летия военно-воздушных сил Италии в Риме

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Рыбак в открытом море в Измире, Турция

Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images

Матч по футболу между сборными Марокко и Перу в Мадриде

Фото: АР/ТАСС

Медведи из Московского зоопарка проснулись после зимней спячки и вышли в открытый вольер

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Заморозки в Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветущая вишня на закате в Японии

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование столетия итальянских ВВС в Риме

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Режиссер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес на премьере его фильма "Air" в США

Фото: AP/ТАСС

Цветение гиацинтов в Нидерландах

Фото: EPA/Vostock-photo

Израильские профсоюзы объявили о завершении забастовок после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился заморозить судебную реформу до летней сессии Кнессета

Фото: Amir Levy/Getty Images

Церемония вручения премии iHeartRadio Music Awards 2023 в Лос-Анджелесе. На фото: певица Тейлор Свифт.

Фото: AP/ТАСС

Цветение магнолии в немецком Штутгарте

Фото: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images

В американском Нэшвилле произошло нападение на приходскую школу, в результате которого были застрелены трое детей и трое взрослых

Фото: EPA/Vostock-photo

Члены монтажной бригады собрали скелет тираннозавра в преддверии предварительного просмотра аукционным домом Koller в Цюрихе

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесные пожары в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Последствия торнадо в штате Миссисипи на юге США, в результате которого погибли не менее 23 человек

Фото: АР/ТАСС

Полиция в Кении приведена в состояние повышенной готовности из-за антиправительственных протестов

Фото: Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images

Митинг против коррупции в Каракасе, Венесуэла

Фото: АР/ТАСС

Выставка домашних животных в индийском Ченнаи

Фото: ЕРА/ТАСС

Массовые протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле

Фото: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

В Афганистане начался новый учебный год

Фото: АР/ТАСС

В Германии проходит общенациональная забастовка, которая привела к нарушениям в работе общественного транспорта

Фото: EPA/Vostock-photo

Показ коллекции D. Martina Queen на Неделе моды в Пекине

Фото: АР/ТАСС

В индийском Кашмире открывается самый большой в Азии сад тюльпанов

Фото: Faisal Khan/Anadolu Agency via Getty Images

В Вене экоактивисты вышли на протест из-за проведения Европейской газовой конференции

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/