Как у шеф-повара: 4 оригинальных десерта, с которыми справится даже новичок

Если захотелось чего-то сладенького, совсем необязательно мчаться в ресторан за очередной порцией экзотического десерта. Поскольку, вооружившись парочкой подсказок в виде оригинальных рецептов, даже новичок сможет справиться с поставленной перед ним задачей и приготовить одни из самых вкуснейших сладостей, которыми балуют своих посетителей лучшие в мире шеф-повара.

1. Сметанник из клубники с меренгой

Сметанник с клубникой. \ Фото: bing.com.

Нежный, лёгкий, воздушный и ароматный – первое, что приходит на ум, когда речь заходит о клубничном сметаннике. Поверьте, попробовав этот десерт однажды, вы больше никогда не захотите с ним расставаться, и будете готовить по любому поводу и без.

Ингредиенты:

Основа:

• Бисквит – 100 г;

• Пудра сахарная – опционально;

• Сметана – 0.5 стакана;

• Клубничный джем или варенье – опционально;

• Ванильный сахар – по вкусу;

• Желатин в пластинках – 20 г;

• Клубника – 150 г;

• Сливки жирные – 0,5 стакана;

• Мята свежая – для подачи.

Для меренги:

• Яйцо – 1 шт;

• Сахар – 0,5 стакана;

• Лимонный сок – опционально.

Десерт с клубникой. \ Фото: tasteofhome.com.

Способ приготовления:

• Клубнику ополоснуть под холодной проточной водой;

• Откинуть на дуршлаг;

• Удалить плодоножки;

• Мякоть нарезать слайсами средней толщины;

• В миске смешать яйца с сахаром и лимонным соком;

• Взбить до густой пены;

• С помощью чайной ложки порционно выложить на противень, застеленный пергаментом;

• Отправить в разогретую до 100 градусов духовку на два часа;

• Желатин залить сливками;

• Растворить и хорошенько прогреть;

• В ёмкости смешать сметану с вареньем или джемом, сахарной пудрой и желатиновой смесью;

• Перебить до густой однородной консистенции;

• Бисквит выложить на тарелку;

• Смазать сметанным кремом;

• Сверху выложить клубничные слайсы и меренгу;

• Украсить листочками мяты;

• Отправить в холодильник на три-четыре часа;

• После подать к столу.

2. Пряная панна-котта с кокосом

Пряная панна-котта. \ Фото: i.pinimg.com.

Панна-котта на кокосовом молоке – это любовь с первой ложки, поскольку перед ней сложно устоять даже тем, кто равнодушен к сладкому.

Ингредиенты:

• Молоко кокосовое – 1 стакан;

• Сливки жирные – 1 стакан;

• Сахар – по вкусу;

• Ванильный сахар – по вкусу;

• Вода очищенная – опционально;

• Цедра апельсиновая – опционально;

• Желатин в пластинах – 10 г.

Для мороженого:

• Кокосовое молоко – 0,5 стакана;

• Шоколад белый – 1 полоска;

• Стабилизатор для мороженого – 1 г;

• Ликёр «Малибу» — опционально.

Для сиропа:

• Тростниковый сахар – 1 стакан;

• Вода – 1 стакан;

• Перец душистый молотый – по вкусу;

• Мускатный орех молотый – по вкусу.

Панна-котта на кокосовом молоке. \ Фото: images.ctfassets.net.

Способ приготовления:

Панна-котта:

• В сотейнике смешать кокосовое молоко со сливками, сахаром и ванилью;

• Довести до кипения, периодически помешивая;

• Снять с огня и как следует остудить;

• Желатин залить холодной водой;

• Хорошенько растворить;

• Смешать с апельсиновой цедрой;

• После соединить с кокосовой массой;

• Разлить по стаканам;

• Отправить в холодильник на пару часов.

Мороженое:

• В сотейнике смешать кокосовое молоко с ликёром, стабилизатором и натёртым на мелкую тёрку шоколадом;

• Довести до кипения, постоянно помешивая;

• Как следует остудить;

• После пропустить через фризер.

Сироп:

• В сотейнике смешать сахар с водой, мускатным орехом и молотым душистым перцем;

• Довести до кипения, постоянно помешивая до полного растворения сахара;

• Затем хорошенько остудить.

Подача:

• Панна-котту в стакане полить сиропом, сверху выложить несколько шариков мороженого;

• Украсить свежей мятой и подать к столу.

3. Семифредо с кофе и имбирём

Кофейное семифредо. \ Фото: bakefromscratch.com.

Традиционный итальянский десерт порадует своим ярким насыщенным вкусом не только детей, а и взрослых.

Ингредиенты:

• Молоко жирное – 1,5 стакана;

• Сливки жирные – 2 стакана;

• Стабилизатор для мороженого – 1,5 ч.л;

• Молоко сухое – 1 ч.л с горкой;

• Сахар – по вкусу;

• Эспрессо – 1 стакан;

• Кардамон молотый – по вкусу;

• Мята свежая – для подачи;

• Горький шоколад – для подачи.

Сироп:

• Вода – 0,5 стакана;

• Корень имбирный крупный – 2 шт;

• Сахар – по вкусу.

Итальянский десерт. \ Фото: allrecipes.com.

Способ приготовления:

• В сотейнике смешать сливки с молоком, сахаром, эспрессо, кардамоном, стабилизатором для мороженного и сухим молоком;

• Довести до кипения, постоянно помешивая;

• После как следует остудить;

• Затем пропустить через фризер (примерно сорок минут);

• Выложить в контейнер;

• Закрыть крышкой и отправить в морозильник на несколько часов.

Сироп:

• Имбирный корень очистить;

• Натереть на крупной тёрке и пропустить через соковыжималку;

• Смешать с водой и сахаром;

• Довести до кипения, постоянно помешивая;

• Готовить около десяти минут;

• Затем остудить.

Подача:

• Мороженое сформировать в форме шариков;

• Выложить в широкие стаканы или креманки;

• Полить сиропом;

• Украсить листочками свежей мяты;

• Посыпать тёртым шоколадом;

• Подать к столу.

4. Овсяное печенье с мороженым

Овсяное печенье с мороженым. \ Фото: tworedbowls.com.

И напоследок — рецепт овсяного печенья с мороженым и вареньем из крыжовника. Получается очень вкусно и оригинально.

Ингредиенты:

Для варенья:

• Крыжовник – 0,3 кг;

• Сахар – 1,5 стакана.

Для печенья

• Овсяные хлопья – 1 стакан;

• Мука – 1 стакан;

• Сахар – по вкусу;

• Яйца – 1-2 шт;

• Ванильный экстракт – 5 мл;

• Масло сливочное жирное – 1 кг;

• Соль – по вкусу;

• Мороженое – для подачи;

• Меренга – для подачи;

• Мята свежая – для подачи;

• Горький шоколад – для подачи.

Десерт с мороженым и печеньем. \ Фото: allrecipes.com.

Способ приготовления:

Варенье:

• Крыжовник предварительно разморозить;

• Выложить в сотейник;

• Засыпать сахаром;

• На медленном огне довести до кипения;

• После проварить не более двух минут и снять с огня;

• Как следует остудить.

Печенье:

• В глубокой ёмкости смешать соль с сахаром, мукой, овсяными хлопьями и натёртым на мелкой тёрке сливочным маслом;

• Перебить блендером до густой однородной массы;

• Сформировать шарики размером с грецкий орех;

• Затем аккуратно раскатать круглыми пластинами;

• Выложить в контейнер;

• Отправить на час-полтора в морозильник;

• Замёрзшие коржики выложить на противень (на расстоянии пяти-десяти сантиметров друг от друга), предварительно застеленный бумагой для выпечки;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;

• После как следует остудить;

• В креманки выложить несколько шариков мороженого, по краю поставить по две-три штучки печенья;

• Сверху выложить меренгу;

• Посыпать тёртым шоколадом;

• Украсить листочками мяты и подать к столу.

Источник: https://novate.ru/blogs/290323/65909/