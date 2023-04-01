Как у шеф-повара: 4 оригинальных десерта, с которыми справится даже новичок
Если захотелось чего-то сладенького, совсем необязательно мчаться в ресторан за очередной порцией экзотического десерта. Поскольку, вооружившись парочкой подсказок в виде оригинальных рецептов, даже новичок сможет справиться с поставленной перед ним задачей и приготовить одни из самых вкуснейших сладостей, которыми балуют своих посетителей лучшие в мире шеф-повара.
1. Сметанник из клубники с меренгой
Сметанник с клубникой. \ Фото: bing.com.
Нежный, лёгкий, воздушный и ароматный – первое, что приходит на ум, когда речь заходит о клубничном сметаннике. Поверьте, попробовав этот десерт однажды, вы больше никогда не захотите с ним расставаться, и будете готовить по любому поводу и без.
Ингредиенты:
Основа:
• Бисквит – 100 г;
• Пудра сахарная – опционально;
• Сметана – 0.5 стакана;
• Клубничный джем или варенье – опционально;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Желатин в пластинках – 20 г;
• Клубника – 150 г;
• Сливки жирные – 0,5 стакана;
• Мята свежая – для подачи.
Для меренги:
• Яйцо – 1 шт;
• Сахар – 0,5 стакана;
• Лимонный сок – опционально.
Десерт с клубникой. \ Фото: tasteofhome.com.
Способ приготовления:
• Клубнику ополоснуть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• Удалить плодоножки;
• Мякоть нарезать слайсами средней толщины;
• В миске смешать яйца с сахаром и лимонным соком;
• Взбить до густой пены;
• С помощью чайной ложки порционно выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 100 градусов духовку на два часа;
• Желатин залить сливками;
• Растворить и хорошенько прогреть;
• В ёмкости смешать сметану с вареньем или джемом, сахарной пудрой и желатиновой смесью;
• Перебить до густой однородной консистенции;
• Бисквит выложить на тарелку;
• Смазать сметанным кремом;
• Сверху выложить клубничные слайсы и меренгу;
• Украсить листочками мяты;
• Отправить в холодильник на три-четыре часа;
• После подать к столу.
2. Пряная панна-котта с кокосом
Пряная панна-котта. \ Фото: i.pinimg.com.
Панна-котта на кокосовом молоке – это любовь с первой ложки, поскольку перед ней сложно устоять даже тем, кто равнодушен к сладкому.
Ингредиенты:
• Молоко кокосовое – 1 стакан;
• Сливки жирные – 1 стакан;
• Сахар – по вкусу;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Вода очищенная – опционально;
• Цедра апельсиновая – опционально;
• Желатин в пластинах – 10 г.
Для мороженого:
• Кокосовое молоко – 0,5 стакана;
• Шоколад белый – 1 полоска;
• Стабилизатор для мороженого – 1 г;
• Ликёр «Малибу» — опционально.
Для сиропа:
• Тростниковый сахар – 1 стакан;
• Вода – 1 стакан;
• Перец душистый молотый – по вкусу;
• Мускатный орех молотый – по вкусу.
Панна-котта на кокосовом молоке. \ Фото: images.ctfassets.net.
Способ приготовления:
Панна-котта:
• В сотейнике смешать кокосовое молоко со сливками, сахаром и ванилью;
• Довести до кипения, периодически помешивая;
• Снять с огня и как следует остудить;
• Желатин залить холодной водой;
• Хорошенько растворить;
• Смешать с апельсиновой цедрой;
• После соединить с кокосовой массой;
• Разлить по стаканам;
• Отправить в холодильник на пару часов.
Мороженое:
• В сотейнике смешать кокосовое молоко с ликёром, стабилизатором и натёртым на мелкую тёрку шоколадом;
• Довести до кипения, постоянно помешивая;
• Как следует остудить;
• После пропустить через фризер.
Сироп:
• В сотейнике смешать сахар с водой, мускатным орехом и молотым душистым перцем;
• Довести до кипения, постоянно помешивая до полного растворения сахара;
• Затем хорошенько остудить.
Подача:
• Панна-котту в стакане полить сиропом, сверху выложить несколько шариков мороженого;
• Украсить свежей мятой и подать к столу.
3. Семифредо с кофе и имбирём
Кофейное семифредо. \ Фото: bakefromscratch.com.
Традиционный итальянский десерт порадует своим ярким насыщенным вкусом не только детей, а и взрослых.
Ингредиенты:
• Молоко жирное – 1,5 стакана;
• Сливки жирные – 2 стакана;
• Стабилизатор для мороженого – 1,5 ч.л;
• Молоко сухое – 1 ч.л с горкой;
• Сахар – по вкусу;
• Эспрессо – 1 стакан;
• Кардамон молотый – по вкусу;
• Мята свежая – для подачи;
• Горький шоколад – для подачи.
Сироп:
• Вода – 0,5 стакана;
• Корень имбирный крупный – 2 шт;
• Сахар – по вкусу.
Итальянский десерт. \ Фото: allrecipes.com.
Способ приготовления:
• В сотейнике смешать сливки с молоком, сахаром, эспрессо, кардамоном, стабилизатором для мороженного и сухим молоком;
• Довести до кипения, постоянно помешивая;
• После как следует остудить;
• Затем пропустить через фризер (примерно сорок минут);
• Выложить в контейнер;
• Закрыть крышкой и отправить в морозильник на несколько часов.
Сироп:
• Имбирный корень очистить;
• Натереть на крупной тёрке и пропустить через соковыжималку;
• Смешать с водой и сахаром;
• Довести до кипения, постоянно помешивая;
• Готовить около десяти минут;
• Затем остудить.
Подача:
• Мороженое сформировать в форме шариков;
• Выложить в широкие стаканы или креманки;
• Полить сиропом;
• Украсить листочками свежей мяты;
• Посыпать тёртым шоколадом;
• Подать к столу.
4. Овсяное печенье с мороженым
Овсяное печенье с мороженым. \ Фото: tworedbowls.com.
И напоследок — рецепт овсяного печенья с мороженым и вареньем из крыжовника. Получается очень вкусно и оригинально.
Ингредиенты:
Для варенья:
• Крыжовник – 0,3 кг;
• Сахар – 1,5 стакана.
Для печенья
• Овсяные хлопья – 1 стакан;
• Мука – 1 стакан;
• Сахар – по вкусу;
• Яйца – 1-2 шт;
• Ванильный экстракт – 5 мл;
• Масло сливочное жирное – 1 кг;
• Соль – по вкусу;
• Мороженое – для подачи;
• Меренга – для подачи;
• Мята свежая – для подачи;
• Горький шоколад – для подачи.
Десерт с мороженым и печеньем. \ Фото: allrecipes.com.
Способ приготовления:
Варенье:
• Крыжовник предварительно разморозить;
• Выложить в сотейник;
• Засыпать сахаром;
• На медленном огне довести до кипения;
• После проварить не более двух минут и снять с огня;
• Как следует остудить.
Печенье:
• В глубокой ёмкости смешать соль с сахаром, мукой, овсяными хлопьями и натёртым на мелкой тёрке сливочным маслом;
• Перебить блендером до густой однородной массы;
• Сформировать шарики размером с грецкий орех;
• Затем аккуратно раскатать круглыми пластинами;
• Выложить в контейнер;
• Отправить на час-полтора в морозильник;
• Замёрзшие коржики выложить на противень (на расстоянии пяти-десяти сантиметров друг от друга), предварительно застеленный бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;
• После как следует остудить;
• В креманки выложить несколько шариков мороженого, по краю поставить по две-три штучки печенья;
• Сверху выложить меренгу;
• Посыпать тёртым шоколадом;
• Украсить листочками мяты и подать к столу.
Источник: https://novate.ru/blogs/290323/65909/
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