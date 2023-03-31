Удивительные скульптуры из металлолома

Все скульптуры сделаны из переработанного металла, и каждая деталь является уникальным произведением искусства.

Все скульптуры, сделаны из переработанного металла, и каждая работа является уникальным произведением искусства. Талантливая группа дизайнеров и мастеров "Mari9art" из Таиланда — создаёт каждую скульптуру с нуля, в результате чего получаются единственные в своем роде произведения.



https://www.youtube.com/watch?v=-25ZmL2ZicY



При создании этих изделий используется формовка, резка и сварка металлических предметов. Художники создают изделия на основе рисунков, фотографий и предоставленной информации. Также они создали множество работ, вдохновленных героями фильмов.















































https://www.youtube.com/watch?v=PJBCJYzwgU0

Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36103-udivitelnye-skulptury-izmetalloloma-26-foto-2-video.html