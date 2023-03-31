Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Удивительные скульптуры из металлолома

Все скульптуры сделаны из переработанного металла, и каждая деталь является уникальным произведением искусства.

Все скульптуры, сделаны из переработанного металла, и каждая работа является уникальным произведением искусства. Талантливая группа дизайнеров и мастеров "Mari9art" из Таиланда — создаёт каждую скульптуру с нуля, в результате чего получаются единственные в своем роде произведения.

https://www.youtube.com/watch?v=-25ZmL2ZicY

При создании этих изделий используется формовка, резка и сварка металлических предметов. Художники создают изделия на основе рисунков, фотографий и предоставленной информации. Также они создали множество работ, вдохновленных героями фильмов.






















https://www.youtube.com/watch?v=PJBCJYzwgU0

Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36103-udivitelnye-skulptury-izmetalloloma-26-foto-2-video.html

31.03.2023 - Posted by | Креатив...

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