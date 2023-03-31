Отдых по-советски: 10 популярных курортов, где проводили свой отпуск граждане СССР

В Советском Союзе было достаточно территории, чтобы в своих границах иметь курорты на любой вкус. Так что в те времена люди, даже без необходимости иметь загрнапаспорт, могли позволить себе самый разный отдых — понежиться на пляже или насладиться прохладной свежестью горного воздуха. Вашему вниманию «десятка» курортов, где проводили свой отпуск граждане СССР.

1. Юрмала

Открытка с изображением юрмальского пляжа, 1986 год. /Фото: foto-history.livejournal.com

В Советском Союзе балтийские страны, то есть Литва, Латвия и Эстония, с какой-то мере обозначались как почти заграница, а потому многие граждане стремились попасть туда, где «железный занавес» был не настолько суров. Самым известным местом в регионе, бесспорно, была Юрмала, которая расположена за пределами Риги. Особенную популярность курорт имел среди советской молодежи — для них даже путевка в один из местных оздоровительных курортов была настоящим праздником. И это при том, что балтийский регион не отличается настолько же тёплым климатом, как, например, черноморский, однако по уровню сервиса он, как минимум, не уступал: там можно было найти и пляжи, и яхт-клубы, и респектабельные отели, а тривиальные досуг отпускника разбавляли регулярно проводившиеся международные музыкальные фестивали и спортивные соревнования.

2. Паланга

Популярный курорт для любителей прибалтийской морской прохлады. /Фото: fullpicture.ru

Менее известный для советских туристов в балтийском регионе, старый литовский город на морском побережье ещё больше, чем Юрмала, создавал для них ощущение нахождения в чужом государстве. Одна архитектура чего стоит: красивейший ботанический сад, который был спроектирован французскими ландшафтными архитекторами, католический собор в неоготическом стиле и традиционные литовские дома в историческом центре города. Особенно туристам нравилось гулять по широким песчаным дюнам и провожать закат с пирса, который уходит глубоко в море.

3. Гагра

Гагра — туристическая жемчужина Абхазии. /Фото: travel.rambler.ru

Уж кто не слышал эту знаменитую кинофразу: «Алло! Галочка? Ты сейчас умрёшь, потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну, и уговорил меня лететь с ним в Гагры!». Это место во времена СССР было излюбленным центром отдыха в Абхазии. Находясь на берегу Черного моря, город был известен как «Советский Монте-Карло» и являлся местом отпуска для высокопоставленных чиновников Коммунистической партии и представителей советской культурной элиты. Но и обычные люди могли там отдыхать, если удавалось урвать путевку в санаторий со своего завода.

4. Трускавец

Уникальная минеральная здравница. /Фото: back-in-ussr.com

Одним из наиболее популярных направлений отдыха в Советском Союзе были минеральные здравницы. А в числе фаворитов у отдыхающих был город Трускавец. Расположенный у подножия Карпатских гор, Трускавец и тогда, и сейчас славится своими лечебными минеральными водами, которые можно набирать из бювета. Такую воду больше нигде не удастся найти, потому свой статус оздоровительного курорта он удерживает и сегодня.

5. Ялта

Один из самых популярных советских пляжных курортов. /Фото: fullpicture.ru

Ялта всегда носила гордое звание главного черноморского города в Советском Союзе, и популярность его была огромной — ежегодно туда в отпуск приезжало просто бесчисленное количество советских граждан. Тем более, что инфраструктура там была подходяшая и в достаточном количестве: кроме ведомственных санаториев и парков с пальмами, по данных редакции Novate.ru, одних только пляжей там 150 километров.

6. Озеро Иссык-Куль

Советский вариант Лазурного берега. /Фото: ru.sputnik.kg

Солёное горное озеро на территории Киргизии является одним из популярных советских курортов, но при этом остаётся полноценной загадкой природного мира. Из него не вытекают реки, зато в неё впадает приблизительно 80 ручьев. И именно это позволяет в его воде содержатся высоким концентрациям минералов, полезных для здоровья. Правда, пить воду из озера нельзя — можно только купаться, а ещё использовать грязь, оказывающую целебное действие на опорно-двигательный аппарат. Так что нет ничего удивительного в том, что в советский период там было построено немало санаториев.

7. Байкал

Байкал всегда был раем для туристов-дикарей. /Фото: fullpicture.ru

Большинство советских любителей туристической романтики приезжали на Байкал на каникулы. Там можно было прогуляться на байдарках или каноэ днём, а вечером душевно спеть под гитару у костра. Такое времяпрепровождение на берегу самого глубокого и чистого озера на планете привлекало огромное количество туристов-дикарей, которые спали в палатках, или любителей комфорта получше, выбирающих туристические общежития. И зачастую их не смущало, что купаться в Байкале можно только в середине июля, потому в остальное время года вода слишком холодная.

8. Домбай

Популярный курорт среди альпинистов и лыжников. /Фото: ussr22.su

Небольшая деревня в Домбайской долине на Кавказе много лет считалась не просто одним из первых курортов в СССР — его история отсчитывается с начала двадцатых годов прошлого века — а й район, популярный среди альпинистов. Это и неудивительно, ведь там можно было найти туристические маршруты всех уровней сложности и продолжительности. А в шестидесятых годах на территории деревни ещё и построили знаменитый ныне горнолыжный курорт в рамках подготовки к визиту президента Финляндии Урхо Кекконена. Курортный городок по-прежнему остаётся популярным среди у лыжников и альпинистов.

9. Белокуриха

Место с популярным водным курортом в СССР. /Фото: fullpicture.ru

За столь необычным и даже забавным названием Белокуриха скрывается не просто населённый пункт в Алтайском крае, но и один из самых популярных советских курортов. Туристы приезжали туда в поисках омоложения и оздоровления с помощью радоновых водных курортов, и просто чтобы насладиться свежим горным воздухом. Интересен и климат этого места: хотя Сибирь славится суровостью погоды, в Белокурихе она довольно мягкая, поэтому туда и сегодня можно приезжать отдыхать хоть круглый год.

10. Кавказские Минеральные Воды

Минеральный курорт с длинной историей. /Фото: russiainphoto.ru

Это место знаменито как лечебный курорт не одно столетие, потому и граждане Советского Союза стекались в эту уникальную бальнеологическую курортную зону, расположенную в Ставропольском крае, чтобы подлечиться. Одних только курортных городов там целых пять — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Кумагорски, а уж санаториев различной специализации и того, более сотни. Они предлагали лечение от большинства болезней, особенно связанных с суставами и заболеваниями кожи.

Источник: https://novate.ru/blogs/280323/65920/