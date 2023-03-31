«Ниже упасть нельзя» Кто из знаменитостей жил на улице

30 марта проходит акция солидарности с бездомными людьми. Согласно результатам последней переписи населения, в России постоянного места жительства не имеют 11285 человек. Кто из знаменитостей жил на улице и как они это преодолели — в фотогалерее «Ъ».

«Я был бездомным, таксистом, дальнобойщиком»

На старте актерской карьеры Морган Фриман пробовал свои силы в Нью-Йорке. Кастинги шли неважно, и вскоре он оказался бездомным. В интервью Морган Фриман рассказывал, что искал и ел «старые пончики»

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Писатель Чарльз Буковски страдал алкоголизмом и, по собственным признаниям, не раз ночевал на скамейках в парках

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Первый литературный опыт Максима Горького провалился: после публикации поэмы «Песнь старого дуба» его раскритиковал писатель Владимир Короленко. После неудачи Максим Горький, пока известный как Пешков, отправился в путешествие по России. Во время него он работал сборщиком винограда, солекопом, портовым грузчиком и ночевал в бараках для бездомных

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Море, бродяжничество, странствия показали мне, что это все-таки не то, чего жаждет моя душа. А что ей было нужно, я не знал»

В 16 лет автор повести «Алые паруса» Александр Грин сбежал из дома, чтобы работать матросом. Но из-за юности не смог найти места в команде. В результате Грин голодал и бродяжничал около пяти лет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки»: «Самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, в бездомных и тоскующих шатенов!»

Поэтесса Ольга Седакова вспоминала, что, пока Венедикт Ерофеев писал свое самое известное произведение «Москва — Петушки», он оказался «совершенно нищим, бездомным» и постоянно кочевал по знакомым

Фото: Коммерсантъ / Виктор Баженов / купить фото

Подростком физик и разработчик синхрофазотрона Владимир Векслер сбежал из дома из-за конфликта с отчимом и несколько лет жил на улице

Фото: Кристина Нерлих / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В возрасте 23 лет Холли Берри переехала в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой. Мать скептически отнеслась к задумке дочери и отказала ей в финансовой поддержке. В итоге Холли Берри остановилась в приюте для бездомных. К концу года она съехала оттуда, получив роль в мини-сериале «Живые куклы»

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

«Я думал, мы просто пошли в поход»

В возрасте 12 лет актер Джим Керри оказался бездомным после того, как его отец потерял место в адвокатской конторе и единственный доход семьи

Фото: Gus Ruelas / Reuters

«Был бездомным, теперь в списках Forbes»

Рэпер The Weeknd родился в семье иммигрантов из Эфиопии. В юности он вместе с друзьями жил в социальной квартире и воровал продукты в супермаркете. Этот период своей жизни The Weeknd вспомнил в треке «Sidewalks»

Фото: Chris O’Meara / AP

Ради роли в фильме Даррена Аронофски «Реквием по мечте» Джаред Лето жил на улицах Нью-Йорка и подружился с несколькими наркоманами: «Люди чувствовали бы себя неудобно, если бы они все кололись, а я — нет. Но у меня был отдельный шприц (с водой)… Я бы не стал это повторять»

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«В отличие от Фрейда я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию»

Из-за нервного срыва матери и смерти отца Чарли Чаплин оказался на улице еще ребенком. По иронии судьбы самым известным киноперсонажем актера стал Бродяга. Впервые он появился в комедии «Детские автомобильные гонки» в феврале 1914 года

Фото: AP

Ближе к 30 годам Жан-Клод Ван Дамм приехал покорять Голливуд и ночевал в гаражах прямо возле киностудий: «Мне давали пару покрывал и подушку. Это были все мои постельные принадлежности. Рано утром я наводил порядок в домах (владельцев гаражей) — это была моя плата за ночлег, а потом шел на кастинг»

Фото: Visual China Group / Getty Images

Солиста группы Nirvana Курта Кобейна выгнали из дома в возрасте семнадцати лет. В своей биографии он назвал это время «жизнью под мостом»

Фото: Gutchie Kojima / Shinko Music / Getty Images

Из романа Марка Твена «Принц и нищий»: «Когда король опустился так низко, что даже крысы укладываются спать у него на груди, — это верный признак, что скоро судьба его должна измениться, так как ясно, что ниже упасть нельзя»

Писатель Марк Твен четыре года работал бродячим наборщиком. Он кочевал из города в город и иногда ночевал на улице. За годы работы Твен посетил Сент-Луис, Филадельфию, Вашингтон и Нью-Йорк

Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На старте карьеры солист группы The Doors Джим Моррисон часто ночевал на крышах домов или под пирсом на пляже Венис-Бич. Сейчас в этом районе можно найти граффити с его портретом

Фото: Jack Rosen / Getty Images

В возрасте семи лет режиссер фильмов «Миссия невыполнима 2» и «Без лица» Джон Ву оказался в приюте для бездомных. Его семья переехала туда после крупного пожара, который случился рождественской ночью 1953 года в Гонконге. Он лишил крова около 50 тыс. человек

Фото: Andrew Medichini / AP

В возрасте 11 лет Харланд Сандерс сбежал из дома из-за побоев отчима и оказался бездомным. Сменив несколько десятков работ, он основал сеть ресторанов KFC и получил звание почетного полковника штата Кентукки за фирменный рецепт курицы

Фото: Bob Grannis / Getty Images

Боксер Рокки Локридж на пике формы нокаутировал ранее непобежденного Роджера Мейвезера и выиграл звание чемпиона мира во втором полулегком весе. После завершения карьеры он оказался бездомным и жил на пособие в $140, которое американские власти выплачивают людям в его положении. Со временем Рокки Локридж смог наладить отношения с семьей

Фото: Jeff Robbins / AP

«Он тогда продал свой дом, / Продал картины и кров / И на все деньги купил / Целое море цветов»

Грузинский художник Нико Пиросмани часто рисовал вывески для питейных заведений. Из-за сухого закона 1914 года он потерял заработок, жилье и ночевал на каменном полу в чужом подвале. Вскоре Пиросмани скончался от простуды и голода. Считается, что он стал прообразом художника из песни «Миллион алых роз». В ней герой лишился дома из-за любви к актрисе

Фото: РИА Новости

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/5901201?from=multimedia_2#id2350853