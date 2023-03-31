Лучшие фото “ Интерфакс “ за март 2023 года

Закат в Канзасе, США

Фото: АР/ТАСС

Военный парад по случаю Дня независимости Греции в Афинах

Фото: ЕРА/ТАСС

Ярмарка "Животные и природа" в Ростоке, Германия

Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Показ "Zickness by Zic" во время Недели моды в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Зебры в сафари-парке Вест-Мидленд в британском городе Бьюдли

Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Утренний туман в Баден-Вюртемберге, Германия

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Дети молятся в мечети Аль-Халди в городе Газа

Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images

Птичка овсянка в Анталье, Турция

Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images

Выставка, посвященная титанозаврам, в Музее естественной истории в Лондоне

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Женщина кормит чаек в Куньмине, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Непальцы отмечают конный фестиваль "Гходе Джатра" в Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль огня "Лас Фальяс" в Валенсии

Фото: EPA/Vostock-photo

Жирафы в Лейпцигском зоопарке

Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Наблюдение за Луной для определения начала Рамадана в Малайзии

Фото: EPA/Vostock-photo

Начало бейсбольного матча во Флориде

Фото: AP/ТАСС

Празднование Навруза в Стамбуле

Фото: AP/ТАСС

Песчаная буря в Китае

Фото: Wang Chao/VCG via Getty Images

Балийцы проводят ритуал очищения огнем

Фото: Agung Parameswara/Getty Images

Начало Рамадана в Джакарте

Фото: EPA/Vostock-photo

Конно-спортивная игра Кок-Бору в Бишкеке

Фото: Igor Kovalenko/Anadolu Agency via Getty Images

Девушка кормит птиц на пляже в индийском Ченнаи

Фото: EPA/Vostock-photo

Парад индийских пограничных сил безопасности на окраине Шринагара

Фото: EPA/Vostock-photo

Коррида на фестивале Магдалены в Кастельоне, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в Пекине

Фото: Gao Zehong/VCG via Getty Images

Корова бродит среди цветущих люпинов недалеко от Уилер-Риджа, Калифорния

Фото: David McNew/Getty Images

Кубок мира по сноуборд-кроссу среди женщин в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Мужчина поправляет шторы перед Пятой сессией Всекитайского собрания народных представителей в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Израильские активистки по защите прав женщин протестуют против судебной реформы в Тель-Авиве

Фото: АР/ТАСС

Лошади исландской породы на конном заводе в немецком Верхайме

Фото: АР/ТАСС

Суданец делает роботов из мусора в Хартуме

Фото: Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images

Полнолуние в деревне Рокка-Калашио, Италия

Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Празднование фестиваля красок Холи в Дакке, Бангладеш

Фото: K M Asad/LightRocket via Getty Images

Красные воздушные шары в память о детях, погибших в результате землетрясения в Хатае, Турция

Фото: Yavuz Ozden/dia images via Getty Images

Буддийский праздник Макха Буча в Патхумтхани, Таиланд

Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Женщина кормит чаек в Куньмине, Китай

Фото: Yang Zheng/VCG via Getty Images

Серфинг в Английском саду Мюнхена

Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Датский дог и чихуахуа во время фотосессии в Национальном выставочном центре в Бирмингеме

Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Индийские вдовы из города Вриндаван разбрасывают лепестки цветов в знак начала весеннего сезона

Фото: Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images

Показ бренда Coperni с участие собак-роботов на Неделе моды в Париже

Фото: Peter White/Getty Images

Цветение персиковых деревьев в Пекине

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в индийском Хайдарабаде

Фото: AP/ТАСС

Мотокросс Hawkstone International в британском Шрусбери

Фото: Cameron Smith/Getty Images

Северное сияние в Дании

Фото: EPA/Vostock-photo

Олени в полях немецкого Ганновера

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Церемония "хождения по огню" в китайском Цзиньхуа

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Карнавал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика

Фото: EPA/Vostock-photo

Лебеди-кликуны на озере в Жунчэне, Китай

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Козлята на ферме в Танне, Германия

Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Пепловый выброс вулкана Эбеко на Курилах

Фото: KURIL BAND/ТАСС

Цапли в китайском Гуйяне

Фото: Qin Gang/VCG via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/