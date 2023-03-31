Лучшие фото “ Интерфакс “ за март 2023 года
Закат в Канзасе, США
Фото: АР/ТАСС
Военный парад по случаю Дня независимости Греции в Афинах
Фото: ЕРА/ТАСС
Ярмарка "Животные и природа" в Ростоке, Германия
Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images
Показ "Zickness by Zic" во время Недели моды в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Зебры в сафари-парке Вест-Мидленд в британском городе Бьюдли
Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images
Утренний туман в Баден-Вюртемберге, Германия
Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images
Дети молятся в мечети Аль-Халди в городе Газа
Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images
Птичка овсянка в Анталье, Турция
Фото: Alper Tuydes/Anadolu Agency via Getty Images
Выставка, посвященная титанозаврам, в Музее естественной истории в Лондоне
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Женщина кормит чаек в Куньмине, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Непальцы отмечают конный фестиваль "Гходе Джатра" в Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль огня "Лас Фальяс" в Валенсии
Фото: EPA/Vostock-photo
Жирафы в Лейпцигском зоопарке
Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images
Наблюдение за Луной для определения начала Рамадана в Малайзии
Фото: EPA/Vostock-photo
Начало бейсбольного матча во Флориде
Фото: AP/ТАСС
Празднование Навруза в Стамбуле
Фото: AP/ТАСС
Песчаная буря в Китае
Фото: Wang Chao/VCG via Getty Images
Балийцы проводят ритуал очищения огнем
Фото: Agung Parameswara/Getty Images
Начало Рамадана в Джакарте
Фото: EPA/Vostock-photo
Конно-спортивная игра Кок-Бору в Бишкеке
Фото: Igor Kovalenko/Anadolu Agency via Getty Images
Девушка кормит птиц на пляже в индийском Ченнаи
Фото: EPA/Vostock-photo
Парад индийских пограничных сил безопасности на окраине Шринагара
Фото: EPA/Vostock-photo
Коррида на фестивале Магдалены в Кастельоне, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в Пекине
Фото: Gao Zehong/VCG via Getty Images
Корова бродит среди цветущих люпинов недалеко от Уилер-Риджа, Калифорния
Фото: David McNew/Getty Images
Кубок мира по сноуборд-кроссу среди женщин в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Мужчина поправляет шторы перед Пятой сессией Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Израильские активистки по защите прав женщин протестуют против судебной реформы в Тель-Авиве
Фото: АР/ТАСС
Лошади исландской породы на конном заводе в немецком Верхайме
Фото: АР/ТАСС
Суданец делает роботов из мусора в Хартуме
Фото: Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images
Полнолуние в деревне Рокка-Калашио, Италия
Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images
Празднование фестиваля красок Холи в Дакке, Бангладеш
Фото: K M Asad/LightRocket via Getty Images
Красные воздушные шары в память о детях, погибших в результате землетрясения в Хатае, Турция
Фото: Yavuz Ozden/dia images via Getty Images
Буддийский праздник Макха Буча в Патхумтхани, Таиланд
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images
Женщина кормит чаек в Куньмине, Китай
Фото: Yang Zheng/VCG via Getty Images
Серфинг в Английском саду Мюнхена
Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images
Датский дог и чихуахуа во время фотосессии в Национальном выставочном центре в Бирмингеме
Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images
Индийские вдовы из города Вриндаван разбрасывают лепестки цветов в знак начала весеннего сезона
Фото: Raj K Raj/Hindustan Times via Getty Images
Показ бренда Coperni с участие собак-роботов на Неделе моды в Париже
Фото: Peter White/Getty Images
Цветение персиковых деревьев в Пекине
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в индийском Хайдарабаде
Фото: AP/ТАСС
Мотокросс Hawkstone International в британском Шрусбери
Фото: Cameron Smith/Getty Images
Северное сияние в Дании
Фото: EPA/Vostock-photo
Олени в полях немецкого Ганновера
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
Церемония "хождения по огню" в китайском Цзиньхуа
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Карнавал в Санто-Доминго, Доминиканская Республика
Фото: EPA/Vostock-photo
Лебеди-кликуны на озере в Жунчэне, Китай
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Козлята на ферме в Танне, Германия
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images
Пепловый выброс вулкана Эбеко на Курилах
Фото: KURIL BAND/ТАСС
Цапли в китайском Гуйяне
Фото: Qin Gang/VCG via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий