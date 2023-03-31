Кошачий стрит-арт в Аризоне

В одном небольшом городе в штате Аризона, население которого едва дотягивает до 2000 человек, очень любят котов. Любят настолько, что весь город покрыт забавными рисунками с котами. Люди такому стритарту рады и гордятся им.

А рисунки и правда милые и смешные.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/krasivye_kartinki/25929-koshachiy-strit-art-v-arizone.html