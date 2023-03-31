Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Кошачий стрит-арт в Аризоне

В одном небольшом городе в штате Аризона, население которого едва дотягивает до 2000 человек, очень любят котов. Любят настолько, что весь город покрыт забавными рисунками с котами. Люди такому стритарту рады и гордятся им.
А рисунки и правда милые и смешные.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/krasivye_kartinki/25929-koshachiy-strit-art-v-arizone.html

31.03.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: