Коррида в Колумбии: традиция и неприятие.

Фото: Associated Press

Традиции корриды в Колумбии насчитывают многие столетия. Местные тореро спорят о том, являются ли они наследниками испанских завоевателей или создателями собственной особой культуры боя с быками.

Как и в Испании, в Колумбии за последние десятилетия активизировались борцы за права животных, которые выступают с жесткой критикой корриды. В 2012 году им удалось добиться запрета на проведение корриды в Боготе, и в столице кровавые фестивали были приостановлены. Но в январе этого года Конституционный суд Колумбии распорядился разрешить проведение боев.

На сегодняшний день коррида разрешена в восьми странах мира – в Испании, Колумбии, Мексике, Эквадоре, Франции, Перу, Португалии и Венесуэле.

Только в одной Колумбии есть почти 120 ферм, на которых разводят быков для участия в боях. В стране семь арен "первого класса" для проведения корриды.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/30mar2023/corrida_colombia_140.html