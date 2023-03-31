Коррида в Колумбии: традиция и неприятие.
Фото: Associated Press
Традиции корриды в Колумбии насчитывают многие столетия. Местные тореро спорят о том, являются ли они наследниками испанских завоевателей или создателями собственной особой культуры боя с быками.
Как и в Испании, в Колумбии за последние десятилетия активизировались борцы за права животных, которые выступают с жесткой критикой корриды. В 2012 году им удалось добиться запрета на проведение корриды в Боготе, и в столице кровавые фестивали были приостановлены. Но в январе этого года Конституционный суд Колумбии распорядился разрешить проведение боев.
На сегодняшний день коррида разрешена в восьми странах мира – в Испании, Колумбии, Мексике, Эквадоре, Франции, Перу, Португалии и Венесуэле.
Только в одной Колумбии есть почти 120 ферм, на которых разводят быков для участия в боях. В стране семь арен "первого класса" для проведения корриды.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/30mar2023/corrida_colombia_140.html
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