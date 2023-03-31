Древние узоры на плато Наска: что удалось обнаружить с помощью беспилотников и чего стоит ждать от искусственного интеллекта

Эти послания были оставлены неизвестным адресатам две тысячи лет назад и даже больше. Кто именно «рисовал» на земле то, что можно увидеть только с воздуха, – тоже вопрос открытый. Недостатка в рисунках-геоглифах, которыми знаменито плато Наска, нет, их сотни. И недавно группа археологов опубликовала результаты своей работы за последние три года: есть новые «древние картинки», есть планы наконец разобраться в их назначении с помощью возможностей искусственного интеллекта, а еще – есть ряд проблем прозаических, которые придется решать для сохранения уникального исторического наследия.

Что обнаружили дроны, работавшие над пустынным плато Наска

Исследования, о которых идет речь, велись с 2019 года. Группа археологов включала и специалистов из Перу, и японских ученых, представителей университета Ямагата, который знаменит своей исследовательской деятельностью в разных областях современной науки. Плато Наска и территория вблизи него изучались при помощи беспилотных летательных аппаратов, задачей которых было обнаружить новые, пока не известные геоглифы – узоры, нанесенные прямо на земле.

Группа из специалистов Перу и Японии обнаружила ранее не известные рисунки на плато Наска

Всего таких объектов было открыто 168: большинство из них – геометрические фигуры, но найдены и изображения людей и разных животных, среди которых кошки, змеи, альпака, косатки, птицы, есть растения, есть и достаточно загадочные узоры, которые предстоит изучать. Новые геоглифы попали в общий список уже известных археологам «рисунков» на плато Наска, в результате количество их уже составляет около семи сотен, а простые геометрические линии и полосы исчисляются тысячами.

Назначение рисунков остается неизвестным. Источник: thisiscolossal.com

Долина Наска в Перу находится примерно в трех часах езды от столицы Лимы, неподалеку от побережья Тихого океана. Специфический ландшафт и местный климат создали условия для хорошей сохранности когда-то давно нанесенных на землю линий. Технология создания этих рисунков, геоглифов, была проста: снимали верхний слой красновато-коричневой почвы, толщиной 10 – 15 сантиметров, обнажая более светлую породу. Ширина такой полосы составляла в среднем около 30 сантиметров, длина варьировалась в зависимости от того, что «рисовали» – прямую линию, окружность или изображение живого существа.

Столетие исследований узоров, нанесенных древними художниками на почву пустынного плато

Парадокс линий Наска заключается в том, что самые интересные изображения, например, рисунок огромной обезьяны, невозможно было увидеть из самой долины. Оценить художественную ценность геоглифов мог лишь тот, кто в состоянии подняться над землей на высоту птичьего полета: собственно птица, человек, находящийся в самолете, или же таинственные небесные обитатели, в которых, возможно, верили древние жители Южной Америки. Собственно, и обнаружение линий Наска произошло в эпоху авиаполетов, когда в двадцатых – тридцатых годах прошлого века в этом районе производилась аэрофотосъемка для изучения, как тогда предполагали, старинных ирригационных систем.

Геоглиф в виде огромной обезьяны, плато Наска. Источник: commons.wikimedia.org

Среди первых исследователей рисунков Наска была немецкий археолог Мария Райхе, чья судьба оказалась на десятилетия связана с открытыми в долине древними геоглифами и их изучением. Не обошлось без мистического, казалось бы, совпадения. Огромная нарисованная на земле обезьяна, которую долгое время «подозревали» в отображении созвездия Плеяды, основываясь на особенностях рисунка, была запечатлена «художниками» девятипалой – пять пальцев на одной «руке» и четыре – на другой. Сама же Райхе, работая в Перу, однажды уколола руку колючкой кактуса, вследствие чего началась гангрена и один палец пришлось ампутировать.

Геоглиф «Колибри». Источник: commons.wikimedia.org

Что представляют собой загадочные фигуры? Одни изображают местных животных и птиц, другие – никогда не обитавших в этих местах, третьи вообще воплощают собой образы странных «человечков», непонятно что олицетворявших посреди этой пустынной местности. Средний возраст геоглифов Перу составляет 2000 лет, те, что найдены в результате последнего этапа исследований, были созданы в период с 100 года до н.э. по 300 год н.э. Авторство рисунков принадлежит представителям цивилизации наска, которая занимала эту территорию задолго до прихода инков.

Кто и зачем рисовал геоглифы: что ответит искусственный интеллект?

То, что первоначально считалось остатками древних ирригационных систем, а затем – «священными тропами» американских цивилизаций, пока сохраняет тайну своего предназначения. Тайна эта, впрочем, может быть в ближайшее время раскрыта. Японские исследователи объявили о том, что анализом полученных в результате последних лет данных о геоглифах плато Наска займется искусственный интеллект. Зачем вообще создавались рисунки, видимые только с воздуха? Основной версией пока остается религиозная: таким представлялось древним американцам общение с божественными сущностями, властителями природных стихий.

Геоглиф Кошка — из обнаруженных в последние годы. Источник: japannews.yomiuri.co.jp

Другими вариантами объяснения масштабного «рисования» по плато Наска считаются сельскохозяйственные нужды и особенности ирригации того времени, организация календаря, а еще – потребность в создании произведений искусства, которое, возможно, предназначалось все тем же богам, но не для задабривания и вымаливания от них милостей, а исключительно чтобы вызвать восхищение высших сил.

В настоящее время линии Наска подвергаются угрозам повреждения из-за деятельности человека. Источник: соцсети

Пока же линиям Наска, благополучно сохранившимся на протяжении многих столетий, всерьез угрожают вполне практические опасности. Геоглифы были уже неоднократно повреждены в результате хозяйственной деятельности, движения автомобильного транспорта, при добыче полезных ископаемых и просто из-за вандализма. По этой причине древним рисункам присвоен особый охранный статус, они внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и не без усилий археологов, работающих в этом районе Перу, все большая площадь плато Наска оказывается под защитой как исторический памятник.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/290323/55842/