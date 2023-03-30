7 городов, которые славятся живописными каналами не хуже, чем в Венеции

Всякий, кто подумает о городе, стоящем на воде, само собой, в первую очередь вспомнит знаменитую Венецию. Вот только зря только на ней останавливаются, ведь она — совсем не уникальный населённый пункт, способный похвастаться большим количеством каналов. На самом деле, на планете можно найти множество претендентов, которые посоперничают с итальянской жемчужиной за звание лучшего города мира на воде. Вашему вниманию 7 городов, которые славятся живописными каналами не хуже, чем в Венеции

1. Амстердам (Нидерланды)

Амстердам обзавёлся каналами в период своего расцвета. /Фото: wp.com

Второй по популярности своих каналов город после Венеции — это, бесспорно, Амстердам. Но его водные коридоры известны не только красотой, но и общей протяжённостью, которая составляет аж сотню километров. История же каналов на территории современного Амстердама начинается ещё в Средние века, правда, основной их массив, среди которых и три главных канала — Херенграхт, Принсенграхт и Кейзерсграхт — были построены в так называемый золотой век Амстердама, который пришёлся на 17 столетие. Интересная и их конструкция, представляющая собой концентрические круги.

2. Гамбург (Германия)

Гамбургу сам Бог велел стоять на каналах. /Фото: camprest.com

Гамбург — это настоящий рекордсмен по количеству мостов через свои каналы — как минимум, их в этом одном городе больше, чем в Венеции, Стокгольме и Амстердаме вместе взятых. А как максимум, то, по информации редакции Novate.ru, в Гамбурге больше всего мостов на планете. Это и неудивительно, ведь их возводили в общей сложности сразу над тремя реками — Эльбой Билле и Альстер. Более того, на территории Гамбурга найдётся ещё четыре речки поменьше, потому там и построено больше тридцати каналов, а также крупнейший морской порт на территории Германии. Правда, сегодня их уже не используют в качестве транспортных магистралей для перевозки товаров, но роль жемчужин туристического Гамбурга им даётся также очень успешно.

3. Амьен (Франция)

Французская Венеция. /Фото: orangesmile.com

Это живописное местечко расположилось неподалеку от французской столицы. Технически Амьен является ещё и столицей Пикардии — раскинувшись на реке Сомма, знаменитой своим кварталом, он вполне способен посоперничать с уже упомянутой Венецией. История же его примечательна: в Средние века тамошняя территория, которая окружала центр города, ещё не была заселена, а использовалась для добычи торфа. Вот как раз в результате этой деятельности после того, как торф закончился, осталось так много неглубоких рытвин, что их успешно позднее превратили сразу в 40 километров каналов, которыми сегодня и знаменит французский Амьен.

4. Брюгге (Бельгия)

Настоящий соперник для Венеции. /Фото: adelaida.pro

Несмотря на то, что на территории Бельгии есть и другие города, где каналов даже больше, чем в Брюгге, именно последний часто называют настолько красивым, что он даже затмевает своего самого знаменитого собрата. В городе находится только один большой канал, который соединяет Брюгге с Зебрюгге на Северном море. Однако именно небольшие центральные каналы стали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и главными достопримечательностями самого бельгийского Брюгге.

5. Тигре (Аргентина)

Город на каналах из Южной Америки. /Фото: pinterest.de

Есть свой собственный аналог Венеция и на просторах Латинской Америки. Речь идёт об аргентинской Тигре, которая находится на побережье реки Парана, что всего в 17 милях от Буэнос-Айреса. Географически Тигра представляет собой территорию, которая просто изрезана каналами, разделив её на сотни маленьких островов. Впрочем, есть там и немалое отличие от Венеции — как ни странно, но это цвет воды: в Тугре она имеет приближенный к кофейному оттенок. А ещё есть разница в использовании лодок, ведь там они являются не только туристической достопримечательностью, но также одним из способов как на общественном транспорте: например, большинство детей отправляются в школу именно по воде.

6. Алаппужа (Индия)

Аналог Венеции на полуострове Индостан. /Фото: blogspot.com

Индийский город Алаппужа, как и Гамбург, просто не мог не быть построен с многочисленными каналами. А всё потому, что расположился в регионе, где насчитывается 12 островов, 44 речушки и еще шесть крупных рек. Так что совсем неудивительно, что и количество каналов поразит даже бывалого турист: по данным редакции Novate.ru, Алаппуже со своими окрестностями имеет почти полторы тысячи километров каналов. Удивителен там ещё и ландшафт: в той местности принято селиться сразу в плавучих домиках, в том числе и путешественники, желающие рассмотреть индийские красоты получше.

7. Сучжоу (Китай)

Ещё один рекордсмен на воде. /Фото: theplanetsworld.com

Китайский город Сучжоу находится недалеко от Гранд-канала Цзин-Ханг- объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и вдобавок к этому самого длинного канала на планете с его протяжённостью аж в 1700 километров. Причём долгой является и его история: самые древние участки этого ирригационного сооружения были построены еще в V столетии до нашей эры. Что же касается самого Сучжоу, то на его территории найдётся десятки каналов и водных артерий поменьше, которые питают водой 69 частных садов. Последние также являются уникальными — возраст каждого из них насчитывает как минимум тысячу лет.

Источник: https://novate.ru/blogs/290323/65931/