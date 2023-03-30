20 милых фото лесных жителей, у которых людям можно поучиться наслаждаться жизнью

Очень легко упустить волшебные моменты природы. Особенно маленькие миры совсем крохотных зверушек. Это требует от фотографа просто невероятного терпения. Ведь для того, чтобы сделать действительно необыкновенные снимки, нужна просто сверхъестественная выдержка. Австрийский фотограф Джулиан Рад владеет этим мастерством в совершенстве. Его работы показывают этих милых очаровашек в великолепных деталях. У фотографа настоящий дар улавливать редкие, воистину уникальные моменты. Именно поэтому у фотохудожника уйма наград и масса поклонников его творчества.

Люди совсем не единственные живые существа на Земле, хотя иногда об этом забывают

Джулиан Рад (Julian Rad) обладает терпением святого. Ему приходится часами сидеть на природе, чтобы сделать эти замечательные снимки. Люди живут в своём собственном мире, невероятно беспокойном, полном различных отвлекающих факторов. Им не до дикой природы. Часто человечество абсолютно упускает из внимания тот факт, что оно делит эту прекрасную планету со множеством животных.

Джулиан Рад.

Милашки нежничают.

Такие фотографы, как Джулиан Рэд, напоминают людям, что они далеко не единственный вид. Откровенно говоря, нет ничего лучше милых снимков животных, когда рассматриваешь их после трудного и нервного рабочего дня. Особенно, когда так хочется очистить душу после чтения новостей о ковиде и политике.

Мммммм … как же хорошо пахнет!

Кто на свете всех милее?

Белка-летяга, не иначе!

Нужно иметь вагон терпения

Джулиан Рад в своём интервью рассказал следующее: «Съёмка диких животных всегда требует большого терпения и времени. Ведь вы никогда не сможете предсказать, когда именно животное приблизится к вам или окажется ли оно вообще рядом. Я провёл бесчисленное количество часов, сидя с фотоаппаратом в засаде, чтобы фотографировать много разных видов диких животных. За эти годы я научился одной вещи: будьте терпеливы и не гоняйтесь за животными, позвольте им самим подойти к вам. Именно поэтому фотография дикой природы является такой сложной задачей: вам нужна феноменальная выносливость, тонкость чувств, знание видов животных и немного удачи».

Теперь ты меня не видишь.

Я принёс тебе цветочек.

Какое наслаждение!

Самым впечатляющим достижением фотографа, по его словам, является премия Comedy Wildlife Photography Awards. Он получил её в 2015 году. Несмотря на то, что в активе мастера съёмки дикой природы множество наград, этой он гордится особо. Сам конкурс был основан Джойнсоном и Хиксом с целью содействия сохранению дикой природы. Фотограф радуется, когда ему удаётся столь близко подобраться к этим замечательным животным, что они ему охотно доверяют. Джулиан считает это большой честью для себя.

Я верю, что умею летать!

Советы опытного фотографа

Рад дал несколько чрезвычайно полезных советов тем, кто хочет попробовать подвизаться на подобном поприще. Для тех, кто желает делать действительно потрясающие фотографии дикой природы.

Лакомка!

На самос деле я хочу орехов.

«Постарайтесь сосредоточиться на тех видах животных, которых вы можете найти рядом с вами. Может быть, вы найдете косуль в поле, лисью берлогу или белок в лесу. Изучение диких животных, вероятно, потребует большого терпения, но поверьте мне, в конце концов, эти усилия окупятся сторицей».

Маленькая мышка с крохотным Олафом!

Это что ещё такое???

«Также очень важна композиция изображения. Это самый мощный инструмент для привлечения зрителей. Существует несколько правил композиции изображения, таких как правило третей или золотое сечение, которые используются многими фотографами для создания привлекательных для глаз изображений и создания интересной атмосферы. С годами у вас разовьётся творческое чутьё, и вам станет легче подходить к делу в разных ситуациях».

Вот это, я понимаю, мой размерчик!

Много веточек не бывает.

«Я должен уточнить ещё одну вещь: съёмка с помощью чрезвычайно дорогих фотоаппаратов и объективов не сделает вас отличным фотографом автоматически! Единственная функция вашей камеры — запечатлеть момент и тот образ, который у вас в голове. Камера, которая делает хорошие снимки — это фотограф. Ваша камера — это просто инструмент, который поможет вам реализовать все ваши даже самые смелые идеи».

Это любовь…

Особенно хороши эти малюсенькие лапки!

«Также постарайтесь быть на одном уровне с животными. Если вы хотите создать привлекательную перспективу, всегда добивайтесь того же уровня, на котором находится зверёк. Только тогда, когда вы находитесь с животными глаза к глазам, позволяет сделать снимок, который позволит зрителю воистину окунуться в их увлекательный мир».

Здравствуйте!

Это очень вкусно!

Моя шишка!!!

Иногда случаются курьёзы

В заключение Джулиан Рад поделился одной из своих самых запоминающихся встреч с дикой природой. «Однажды хомяк укусил меня за палец, когда я пытался погладить его по голове. Хомяк, вероятно, подумал, что мои пальцы съедобны, так как у меня было заранее припасено яблоко. На пальцах, наверное, остался яблочный сок. Это было очень больно! Ведь у этих мелких грызунов очень длинные и острые передние зубы. У диких хомячков очень плохое зрение. Во многом это связано с их ночной природой. Мне это позволяет легко подобраться к ним и сфотографировать. Одно условие: нельзя издавать громких звуков».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270321/49398/?fbclid=IwAR1yiE9FPL1b7hxjXATOBQgsG5vC3PFjr0WGeMJLBaefhwXg_JYeisQwGk4