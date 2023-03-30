Что у шотландца под юбкой: правда ли, что горцы не носят трусов

Наверняка многие смотрели старый фильм с Мэлом Гибсоном под названием «Храброе сердце». В картине, посвященной героической борьбе Шотландии против ненавистных англичан, был яркий и провокационный момент. Непосредственно перед боем гордые горцы становились буквой «Г», задирали свои «юбки» показывая англичанам неприличные места и тем самым высказывая свое отношение к изнеженным южанам. И вот вопрос: действительно ли шотландцы не носят под килтом нижнего белья?

Большой килт — повседневная и походная одежда. |Фото: кадр из фильма ‘Роб Рой’.

Конечно же, в реальной войне 1296-1328 годов все было совсем не так, как показал Мэл Гибсон в своем замечательном художественном фильме. Фильм крайне далек от реальной истории, хотя это и не преуменьшает его чисто художественных и драматических качеств. В действительности воевавшие с англичанами шотландцы мало чем отличались от своих южных соседей. Более того, Первую войну за независимость можно назвать войной за независимость с большой натяжкой. Ситуация там была куда сложнее, чем «плохие англичане всегда хотели поработить гордых шотландцев!». Ну, а самое главное, значительную часть шотландского войска тогда составляли рыцари, которые никаких килтов в бою не носили и вообще ничем не отличались от большинства европейских рыцарей. Но килту действительно предстоит стать одним из символов шотландского сопротивления против иноземной оккупации, правда, произойдет это не в XIV, а XVIII веке.

Малый килт — повседневная одежда. |Фото: Pinterest.

Но вернемся к трусам и юбкам. Для начала расставим точки над «i» в главном скабрезном вопросе: что у горца под юбкой? На самом деле ничего, кроме мужского достоинства. По традиции нижнее белье под килтом действительно не носится. В сети можно найти немало анекдотичных фотографий, где гордые шотландские мужи случайно «блеснули» своим достоинством, когда не слишком удачно сели. Как минимум один раз такое было на коллективной фотографии с участием ныне почившей королевы Елизаветы II. Правда, все это касается по большей части реконструкторов и «официоза», когда считается необходимым «блюсти традиции предков». Большинство же современных шотландцев если и носят килт, то нижнее белье под него все-таки надевают из соображений удобства и гигиены. Конечно же, не нужно думать, что в современной Шотландии килт – это прям-таки повседневная одежда.

Реконструкция шотландских томми Первой мировой, килт прикрыт маскировочным… килтом? Какая прелесть. |Фото: livejournal.com.

Но откуда такая «дикая» традиция взялась? Неужели горцы были настолько недалеки, что не смогли придумать нижнего белья? Во-первых, традиция отказа от нижнего белья отнюдь не дикая, а исключительно разумная и практичная. Во-вторых, нижнее белье, пускай, и в виде обмоток, шотландцы прекрасно знали, однако с килтом их все равно не носили. Связано это с тем со специфическим климатом в горной части Шотландии. Дело в том, что там достаточно холодно и в то же время очень сыро. При этом есть множество рек, в которые горцам приходилось залазить во время своих путешествий. В таких условиях намокшее или впитавшее в себя влагу нижнее белье превращается из защитного средства в источник проблем. Можно что-нибудь застудить или даже отморозить. Причем быстрее, чем кажется…

Сегодня килт по большей части церемониальная одежда. |Фото: novatx.ru.

Другое дело, когда этого белья нет вовсе! Свободно, удобно, ничего не преет и не промерзает, при этом все быстро сохнет. В килте достаточно тепло даже без нижнего белья. Все потому, что настоящий килт – это длинный килт. Выглядит он как здоровенный плед, который наматывают на себя. Именно длинный килт носили настоящие горцы. Те короткие «юбки», которые люди видят сегодня – это «церемониальная» разновидность традиционной одежды, так называемый короткий килт. Тем не менее, традиция отказа от нижнего белья сложилась и соблюдалась в последствии как этакая культурная «изюминка». Это прозвучит странно, но в армии на смотре шотландских частей солдат в китах офицеры проверяли на отсутствие трусов… Ну, а что такого, если трусов нет в форме одежды бойца по уставу? Впрочем, от практики ношения килта в боевых подразделениях британская армия отказалась еще в Первую мировую войну из-за широкого использования химического оружия.

От ношения килта на фронте отказались в Первую мировую войну из-за применения химического оружия. |Фото: ya.ru.

Источник: https://novate.ru/blogs/260323/65895/