Трёхмерные карикатуры знаменитостей и персонажей поп-культуры

Габриэль Соареш — талантливый бразильский художник, сочетающий цифровую живопись и 3D-программы для создания персонажей поп-культуры в своем собственном стиле.

Демонстрируем вам работы бразильского художника и 3D-моделлера Габриэля Соареша. Он создаёт приятные глазу трёхмерные карикатуры знаменитостей и персонажей поп-культуры.

Профессиональные навыки художника привлекли таких клиентов, как Ubisoft, Netflix, Warner Bros и Nickelodeon. Поэтому, наверное, и вам будет интересно взглянуть на то, как он обыгрывает внешность известных людей.

Джон Леннон



Энтони Кидис



Тимоти Шаламе



Винсент Ван Гог



Элтон Джон



Роберт Плант



Звезда ТикТока Хаби Лейм



Стив Джобс



Генри Кавилл и его пёс Кал-Эл



Снуп Догг



Терри Крюс



Николас Кейдж в несостоявшемся фильме о Супермене



Фильм «Супермен жив» с Кейджем в главной роли и Тимом Бёртоном в качестве режиссёра мог выйти в конце 90-х, но так и не был снят.

Майкл Джексон



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Дуэйн Джонсон



Именно в таком рестлинговом образе он получил прозвище Скала.

Фредди Меркьюри



Локи



Матрица



Ганнибал Лектер



Обеликс



Леон и Матильда



Терминатор



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36038-trehmernye-karikatury-znamenitostey-ipersonazhey-pop-kultury-22-foto.html