Ого-ого и балийский Новый год

А знали ли вы, что на днях праздновался Новый год? Каждый год индусы на острове Бали празднуют Ньепи, балийский День тишины, который знаменует собой начало балийского Нового года.

Посмотрим, как это было.

Последний день года включает в себя шествия Бхуты (демоны сверху), за которыми следует Ньепи, праздник молчания. (Фото Juni Kriswanto):

Это индуистский праздник, в основном отмечаемый на Бали, Индонезия. Ньепи, государственный праздник в Индонезии, является днем молчания, поста и медитации. (Фото Agung Parameswara):

День, следующий за Ньепи, также отмечается как Новый год. В этот день молодежь Бали в деревне Сесетан на юге Бали совершает церемонию омед-омедан или «ритуал поцелуев», чтобы отпраздновать Новый год. Этот же день отмечается в Индии как Угади. (Фото Devi Rahman):

Люди несут скульптуру ого-ого на параде в Денпасаре, Бали. (Фото Agung Parameswara):

Ого́-ого́ — это скульптуры из папье-маше, как правило намного выше человеческого роста, изготавливаемые для шествия накануне дня Ньепи на Бали в Индонезии. (Фото Agung Parameswara):

Ого-ого обычно имеют форму мифологических существ, в основном злых духов как олицетворение пороков, которые необходимо держать подальше от жизни людей. Участники шествия несут ого-ого колонной, иногда встряхивая их, чтобы казалось, что те движутся или танцуют. (Фото Agung Parameswara):

Шествие ого-ого проходит за день до Ньепи по всему острову Бали. Подготовка к шествию обычно начинается во второй половине дня, а само шествие длится до полуночи. (Фото Sonny Tumbelaka):

Ого-ого стоят на платформах из деревянных досок и бамбука. Платформа сконструирована так, чтобы поддерживать ого-ого, когда его поднимают и переносят по деревне или городской площади. Обычно на плечах восьми или более мужчин. (Фото Agung Parameswara):

Использование факелов и фальшфейеров также является частью шествия. (Фото Agung Parameswara):

В конце процессии ого-ого сжигаются. (Фото Agung Parameswara):

Источник: https://loveopium.ru/prazdniki/ogo-ogo-i-balijskij-novyj-god.html