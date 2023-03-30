В чём секрет 200-летнего моста в Дагестане, который построен без единого гвоздя, но способен выдержать автомобиль
О том, как древним людям удалось выстроить египетские пирамиды или другие масштабные и сложные архитектурные сооружения, до сих пор не утихают споры. Высокий и необычайно прочный мост в Дагестане, возведенный из дерева, образно говоря, без единого гвоздя – пусть не такой известный и не такой грандиозный, как те же египетские пирамиды, но от этого он не перестает быть таким же загадочным. Когда он здесь появился и как удалось местному древнему народу, табасаранам, его соорудить?
Мост спокойно выдерживает автомобиль
Скептики считают, что этому мосту не более 200 лет, относя его постройку к XIX веку, однако многие местные жители утверждают, что это деревянное сооружение стоит здесь дольше – от предков они слышали, что ему 700-800 лет.
Мост расположен возле села Гулли (другое произношение – Джули) Табасаранского района Дагестана, и он по полному праву может считаться историческим памятником, а также памятником архитектуры.
Об этой достопримечательности знают немногие, однако она уникальна. /Фото:zoritabasarana.ru
Несмотря на то, что мост очень старый (даже если допустить, что ему не 800, а 200 лет, для деревянной постройки это все равно большой срок), он и сейчас смотрится грандиозно. Более того, конструкция очень надёжная. Древние старики вспоминают, что когда-то по этому мосту регулярно ходили быки с тяжелыми повозками, ну а сейчас он спокойно выдерживает легковую машину. Высота сооружения – около десяти метров.
Высота моста – десять метров
Мост сложен из деревянных бревен и толстенных брусьев – кажется, будто это великан играл в гигантский конструктор. Кстати, металлическая скоба, которую можно увидеть с одной стороны моста (она появилась тут явно позже, чем само сооружение), никакой функциональной роли не играет. Для чего ее здесь поставили – непонятно.
Фрагмент грандиозного сооружения. /Фото:welcomedagestan.ru
Известно, что мост построили местные жители, имея в своем распоряжении только дерево и камень. И остается только восхититься их мастерству и инженерной смекалке.
Фрагмент моста. /Фото:welcomedagestan.ru
Что а люди построили этот мост
Табасараны – проживающий в Дагестане многочисленный народ. Ряд исследователей считают, что у этого названия иранское происхождение. В Средние века на южном берегу Каспия, где сейчас расположен Иран, существовало государство под названием Табаристан. Слово «табар» с персидского языка фарси переводится как «топор».
По данным историков, местные жители называли себя «табасаранар» только при общении с соседними народами, иными словами это было их официальное наименование. Между собой же они говорили про свой народ «капган» и «гум-гум» (это были две ветки одного и того же племени).
По другой версии, табасараны как отдельный народ берут свое начало в Кавказской Албании – большой империи, возникшей ещё в первые века до нашей эры. В то время они были неплохими воинами, когда же необходимость воевать отпала, табасараны переключились на мирные профессии, занявшись скотоводством, разными видами ремесел, а в равнинных местах – садоводством и разведением винограда.
Табасаран. /Фото:zoritabasarana.ru
Интересно, что в старые времена табасараны не делали помпезных домов. Их постройки были одно-двухэтажными и имели плоские крыши, при этом стены и пол строители обмазывали специальной глиной.
Зато дома были крепкими, основательными, на хорошем фундаменте. А чтобы жильцам дома никогда не пришлось испытать бед и лишений, после закладки фундамента строители ставили под угол будущего здания, обращенный к Мекке, сосуд. В него, по народному поверью, надо было положить крохотный кусочек золота или серебра, монеты (символ богатства) и зерна (символ плодородия). Также существовала практика ставить в углы фундамента кувшины с чистой водой – как символ жизни, здоровья, чистоты.
Здесь изумительная природа и интересный работящий народ. /Фото:travelask.ru/
Поскольку Табасаранский район – лидер по количеству лесов в Южном Дагестане (фактически половину территории занимает лес), недостатка в строительных материалах у зодчих, возводивших деревянный мост, не было.
Считается, что этот мост построили жители местной деревни Гулли. /Фото:welcomedagestan.ru
Кстати, природа здесь настолько красива, что эти края даже называют «Дагестанской Швейцарией».
Как показывает история, простые люди порой способны построить удивительные вещи. И при этом необязательно быть профессиональным инженером или строителем. Главное – иметь дар свыше. А еще фантазию и большое желание добиться своей цели.
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