30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа
Бельгийский фотограф Джеффри Де Кейзер (Jeffrey De Keyser) занимается уличной фотографией, и ловит в объектив разные моменты из обычной городской жизни — в том числе родного города Гент. На его снимках запечатлены люди, события, предметы, здания — во всём он видит свою красоту, оригинальность и самобытность. Взглянем на мир его глазами!
По словам фотографа Джеффри Де Кейзера, уличная фотография способна запечатлеть разные грани действительности, и вызвать эмоции у зрителей. Для него это способ рассказать о своём видении мира — но без слов, а "визуальным языком". Кроме того, Джеффри считает, что такие фотографии заставляют поиграть воображение. Взглянем на кадры из его коллекции:
Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35986-30kreativnyh-ulichnyh-kadrov-otbelgiyskogo-fotografa-31-foto.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Март 2023 (112)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий