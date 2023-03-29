Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа

Бельгийский фотограф Джеффри Де Кейзер (Jeffrey De Keyser) занимается уличной фотографией, и ловит в объектив разные моменты из обычной городской жизни — в том числе родного города Гент. На его снимках запечатлены люди, события, предметы, здания — во всём он видит свою красоту, оригинальность и самобытность. Взглянем на мир его глазами!

По словам фотографа Джеффри Де Кейзера, уличная фотография способна запечатлеть разные грани действительности, и вызвать эмоции у зрителей. Для него это способ рассказать о своём видении мира — но без слов, а "визуальным языком". Кроме того, Джеффри считает, что такие фотографии заставляют поиграть воображение. Взглянем на кадры из его коллекции:




























Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35986-30kreativnyh-ulichnyh-kadrov-otbelgiyskogo-fotografa-31-foto.html

29.03.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: