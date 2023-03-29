30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа

Бельгийский фотограф Джеффри Де Кейзер (Jeffrey De Keyser) занимается уличной фотографией, и ловит в объектив разные моменты из обычной городской жизни — в том числе родного города Гент. На его снимках запечатлены люди, события, предметы, здания — во всём он видит свою красоту, оригинальность и самобытность. Взглянем на мир его глазами!

По словам фотографа Джеффри Де Кейзера, уличная фотография способна запечатлеть разные грани действительности, и вызвать эмоции у зрителей. Для него это способ рассказать о своём видении мира — но без слов, а "визуальным языком". Кроме того, Джеффри считает, что такие фотографии заставляют поиграть воображение. Взглянем на кадры из его коллекции:





























































Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/35986-30kreativnyh-ulichnyh-kadrov-otbelgiyskogo-fotografa-31-foto.html