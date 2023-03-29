Советская косметика, которой бы современные девушки вообще не согласились бы пользоваться

От огромного количества современной косметики разбегаются глаза: начиная от базовых тональных кремов и помад, и заканчивая новомодными продуктами вроде бронзеров, консилеров и хайлайтеров. А вот наши мамы и бабушки таким набором похвастаться не могли. Впрочем, это не мешало им всегда выглядеть привлекательно. Novate.ru рассказывает, какой косметикой пользовались в СССР.

Практически все женщины в эпоху Советского Союза пользовались одними и теми же продуктами отечественного производства. И лишь единицы могли себе позволить достать дефицитную заморскую косметику. Но каких трудов это стоило! Приходилось приезжать в столицу и отстаивать в километровых очередях, чтобы стать счастливой обладательницей элитных румян или парфюма. Впрочем, это того стоило. Перечисляем знаменитые советские и зарубежные бьюти-продукты, которые можно было найти в косметичках времен СССР.

1. Тушь для ресниц

«Ленинградскую» тушь называли плевалкой. / Фото: 1gai.ru

Единственным шансом сделать свои брови длиннее, объемнее и гуще, а также придать взгляду выразительности, было воспользоваться знаменитой «Ленинградской» тушью. Качество, конечно, оставляло желать лучшего, но за неимением других вариантов приходилось пользоваться тем, что можно было найти в магазине.

Тушь была похожей на засохшую краску и дополнялась ужасной плоской кисточкой. Наверное, именно поэтому ей дали второй название, которое было известно гораздо больше, чем оригинальное – плевалка. Чтобы тушь приобрела подходящую консистенцию, в нее нужно было поплевать. Наносить ее приходилось очень быстро, иначе она снова засыхала. Результат получался сомнительным – ресницы склеивались между собой и становились похожими на паучьи лапки. Чтобы разделить их, девушкам приходилось прибегать к помощи иголки. Держалась такая косметика плохо, а смывалась еще хуже (напоминаем, что мицеллярной воды в то время тоже еще не было).

2. Тональный крем «Балет»

Тональный крем «Балет» можно найти и сейчас. / Фото: perfection-shoes.ru

Еще один косметический продукт с сомнительным качеством. В то время как современные девушки ищут тональные основы «с невесомым покрытием, без эффекта маски на лице», советским девушкам приходилось пользоваться невероятно плотным, густым, похожим на строительный материал кремом. Он существовал в единственном оттенке и превращал кожу в нечто странное и неестественное.

Чтобы хотя бы как-то улучшить свойства тональной основы, советские красавицы разбавляли ее увлажняющим кремом. Такой лайфхак позволял не только подготовить кожу к нанесению косметики и добиться нужной консистенции, но также приблизить оттенок к более натуральному.

3. Лак для волос «Прелесть»

Лак фиксировал даже самые сложные прически

В советское время в моде были всевозможные объемные прически, и чтобы долгое время сохранять их в первозданном виде, приходилось пользоваться лаком с максимальной фиксацией. «Прелесть» был именно таким. Он удерживал даже самые огромные челки и начесы, но делала это с одним крохотным нюансом – нещадно склеивал волосы, создавая иллюзию парика. Впрочем, советских модниц это не останавливало – они выстраивались в огромные очереди, чтобы купить лак.

Те же девушки, которые оставались без «Прелести», особо не расстраивались, ведь у них было отличное народное средство под названием сахарный сироп. Они растворяли сахар в горячей воде, а затем окунали туда зубную щетку и по щетине проводили пальцем над волосами. Конечно, брызги сладкой воды фиксировали прическу не настолько хорошо, как лак для волос, но других вариантов не было.

4. Вазелин

Вазелин использовали вместо гигиенической помады. / Фото: pro-lekarstvo.ru

Современные девушки избалованы всевозможными бальзамами и гигиеническими помадами, которые обещают сделать губы мягкими, гладкими и бархатистыми. В магазинах представлены варианты, буквально, на любой вкус – с бананом, малиной, шоколадом, ванилью и пр. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что в основе любой помады, призванной защищать губы от ветра, холода и других негативных факторов окружающей среды, есть вазелин? Именно его использовали советские красотки для защиты губ. Конечно, никаких ароматизаторов в него не добавляли, но на эффективность это никак не влияло.

5. Пудра

Пудра «Кармен» относилась к бюджетным. / Фото: really-cool.ru

Хоть где-то нашим мамам и бабушкам предоставляли выбор. В отличие от туши и тонального крема, которые были представлены в единственном экземпляре, разновидностей пудры было несколько: к люксовому сегменту относились «Балет», «Восток» и «Бархатистая», к среднему – «Красная Москва», «Сказка», «Эллада». Чуть похуже были «Маска» и «Камелия», а совсем дешевыми – «Сирень», «Кармен» и «Фиалка». Последние за счет низкой цены были рассчитаны на массового потребителя. Но, вне зависимости о того, к какому классу относилась пудра, их всех объединяло одно – отсутствие зеркала и пуховки в комплекте. О существовании спонжей тогда никто не подозревал, поэтому приходилось пользоваться обычной ватой. Представляете, какой эффект был от такого нанесения, да?

6. Тени

Тени были преимущественно яркими. / Фото: fb.ru

Косметика для макияжа глаз не могла похвастаться разнообразием. Единственные тени под названием «Елена» выпускала московская фабрика «Рассвет». Девушкам предлагали двух или трехцветные палетки, но оттенки в них были далеки от идеала: голубые, зеленые и фиолетовые. Макияж с такими тенями получался, что называется, вырви глаз. Но девушек это не смущало: на улице часто можно было увидеть одинаково накрашенных подружек. У одной нашлись тени, у другой – тушь, у третьей – яркая помада. Вот и получался макияж как под копирку. Зато модно.

Чуть позже появилась тени более спокойных и нейтральных оттенков. А некоторые красотки становились обладательницами польской косметики, которая была гораздо лучше по качеству, чем советская. Самое интересное, что на коробочке было написано «Тень для глаз».

7. Губная помада

Губные помады разного оттенка. / Фото: pinterest.com

Удивительно, но самым дефицитным средством советской бьюти-эпохи считалась помада. Наверное, именно поэтому девушки использовали ее до самого конца – остатки выковыривали спичкой, и выбрасывали в мусорное ведро уже идеально вычищенную тубу. Среди оттенков преобладали яркие цвета, которые шли далеко не всем девушкам: коралловый, красный, морковный, перламутровый розовый. Последний использовали тогда, когда хотели придать губам более натуральный оттенок. Помаду использовали в паре с карандашом для рисования.

8. Румяна

Советские румяна были очень жирными. / Фото: life-ussr.ru

В советское время никто и не слышал о сухих румянах, а вот жидкие продавались в специальных баночках. Они были жирными, неаккуратными и имели неприятное свойство растекаться при нанесении. Соответственно ни о какой стойкости не было даже речи. Но находчивые девушки быстро нашли выход из ситуации: они использовали румяна вместо помады, а помаду – вместо румян. Пара широких мазков, энергичное растирании в течении 20-30 секунд – и румяные щечки готовы.

9. Карандаши для глаз

Для стрелок использовали канцелярские цветные карандаши. / Фото: auction.ru

С этим бьюти-продуктом были настоящие проблемы. Во-первых, карандаши для подводки глаз были в жутком дефиците, во-вторых, стоили дорого, а потому были не по карману большинству советских девушек. Но когда их это останавливало? Вместо профессиональной косметики они использовали…обычные канцелярские карандаши. Да-да, вы все верно прочитали – девушки покупали их в канцелярских магазинах. Они смачивали грифель, набирали небольшое количество заточенной спичкой и рисовали цветные стрелки.

10. Лак для ногтей

Лак для ногтей и жидкость для снятия лака. / Фото: gorodovoy.ru

Если предыдущую косметику еще можно было использовать с горем пополам, не опасаясь, что она нанесет существенный вред внешности, то с лаком для ногтей такой уверенности не было. Невнятный размытый цвет не только плохо держался и начинал облазить уже в день нанесения, но также разрушительно действовал на ногтевую пластину.

Чтобы найти хотя бы какое-то применение лаку-вредителю, девушки шли на различные хитрости. Чтобы облегчить нанесение средства, они использовали художественные кисти, а чтобы маникюр выглядел более презентабельно – украшали ногти различным декором. В ход шла фольга от конфет, кусочки ткани, бумажные рисунки и даже цветная паста от шариковых ручек. Да, фантазии советским девушкам было не занимать.

Источник: https://novate.ru/blogs/290323/65883/