Кто он — единственный слепой правитель в истории России, или Как братья-князья друг друга глаз лишали

За всю российскую историю высшая государственная власть однажды принадлежала слепцу. Причем, такой физический изъян достался Великому московскому князю Василию Второму далеко не от рождения. Зрения его лишил собственный брат, вступивший в кровавое междоусобное противостояние. За московскую корону четверть века бились ближайшие родственники. В тот период на Руси практиковали жестокую экзекуцию, пришедшую из Византии. Такая «мода» дорого обошлась не только Василию Темному.

Что за свадьба без скандала

Предшественники Темного: Донской и Василий I.

Дмитрий Донской завещал, чтоб власть после его смерти наследовал старший сын Василий Дмитриевич, а после скипетр должен был переходить к брату Юрию Дмитриевичу. Назначая такую очередь наследования, Дмитрий Донской решил поломать древнюю традицию, когда княжеская власть передавалась от старшего брата к младшим. Не успел еще как следует прижиться новый порядок, как в государстве наметились серьёзнейшие испытания. Василий Первый развязал борьбу за княжеский престол с Юрием Дмитриевичем, решив вернуться к старым устоям и обеспечить будущее сына Василия. Вскоре действующий правитель умер, и надежды Юрия Дмитриевича сломал его племянник, впоследствии именуемый Тёмным. Василий Васильевич взошёл на престол в возрасте 10 лет. Юрий Дмитриевич же власть племянника формально признал, но на самом деле стал строить взрывоопасные планы. Тогда в Московском княжестве и наметился глубокий раскол. Представители элиты разделились на два непримиримых лагеря, и для взрыва не хватало только искры.

И повод, конечно, нашёлся. Зимой 1433-го в Москве отмечали свадьбу князя Василия II и Марии — дочки удельного князя Боровского. В самый разгар гуляний, по одной из версий, вдова Василия I и мать жениха Софья неожиданно сорвала с гостя — сына Юрия Дмитриевича — расшитый золотыми нитями пояс. А после заявила во всеуслышание, что пояс похищен из приданого еще невесты Дмитрия Донского. На тот момент с грабежа прошло почти 70 лет, и вряд ли Софья могла достоверно опознать пропажу. И хотя в краже самого Василия Юрьевича никто не обвинил, родственники восприняли такие заявление, как сильнейшее оскорбление. Герой скандала вместе со своим младшим братом Василием Юрьевичем спешно покинули торжество и направились к отцу в Галич. А по пути следования вместе с дружинниками грабили входящий во владения московского князя Ярославль.

Саботаж и перетягивание каната

Примирение Василия II Тёмного с Шемякой. Виктор Муйжель. /Фото: rusukraine.org.ua

Так и начался вооружённый братоубийственный конфликт, который в итоге растянулся на четверть века. Историки именуют тот эпизод феодальной войной, но некоторые специалисты высказываются смелее, считая междоусобицу первой в истории нашей страны гражданской войной. После некоторых военных планирований Юрий сумел овладеть Москвой и объявил себя новым московским князем. Поверженный в боях племянник был вынужден покинуть вчерашние владения и отправиться в милостиво пожалованную ему Коломну. Но совсем скоро новый столичный хозяин столкнулся с серьезной проблемой: бояре и служилый народ пошли на открытый саботаж. Начались массовые перемещения к Василию Второму в Коломну. А Юрий Дмитриевич, в придачу, рассорился с сыновьями, которые также поддержали двоюродного брата.

В итоге, побыв несколько месяцев московским князем, Юрий Дмитриевич пошел на примирение с племянником и вернул ему Москву. А вскоре и вовсе умер, завещая еще в чине князя власть своему сыну Василию. На этот раз в борьбе за трон схлестнулись братья-тезки. 14 мая 1436-го в битве на Черёхе (сегодня территория Ярославской области) Василий Васильевич одолел своего двоюродного брата Василия Юрьевича и даже взял его в плен. А дальше, как выразился Карамзин,«совершилось злодейство». Василий Второй распорядился ослепить двоюродного брата. С того момента, как полагают историки, Василий Юрьевич и называется в летописях Косым. Точных сведений о его дальнейшей судьбе нет, предположительно был заточен в монастырь, где спустя годы и умер

Око за око

Единственный в истории России незрячий князь. /Фото: i.pinimg.com

Но и на этом родственные войны не закончились. Мстить за Василия Косого взялся один из его сыновей Дмитрий Шемяка. Естественно, параллельно строил планы на княжество. Действовать он стал дерзко и вероломно, изгнав военным путем Василия из Москвы. Но это было лишь частью плана. Решив нанести противнику-однофамильцу справедливый ответный удар, Шемяка захватил князя во время молитвы в Троицко-Сергиевой лавре. После этого приказал, как когда-то сам Василий Второй, ослепить родственника. После этого он и стал зваться «Тёмным». Но даже будучи изгнанным и полностью слепым, Василий не сдался и от своих амбиций отказываться не спешил. Василий Тёмный положился на народную поддержку и сумел создать вокруг себя влиятельные сплочённые союзы. Когда Шемяка высылал поруганного князя из Москвы в Вологду, то взял с него клятву. Василий Тёмный обещал ни при каких обстоятельствах не претендовать на престол. Правда, клятву свою нарушил столь же легко, как и дал. В скором времени Дмитрий Шемяка скончался в Новгороде при невыясненных обстоятельствах. Историки полагают, что его попросту отравили и что устроил это все, несомненно, Василий Второй.

Когда Василия в 1446 году лишили зрения, его сыну Ивану было 6 лет. Как отмечает профессор МГУ Николай Борисов, Темный с тех пор повсюду появлялся в сопровождении сына-поводыря. Тот оказывал ему круглосуточную поддержку, став глазами отца. Ребенок не пропускал ни одного заседания Боярской думы, лет с 12 общаясь с ушлыми политиками на равных. Впитывая окружение батюшки, будущий Иван III очень рано созрел и как личность, и как политическая фигура. Нужно отдать должное роли Василия Темного в становлении будущего правителя. Хоть сам слепой князь выдающимися качествами дипломата и не обладал, но сумел привить наследнику настойчивость в достижении целей, стойкость перед любыми испытаниями и жажду борьбы до победного конца. Вернувшись к власти, будучи глубоко увечным человеком, Василий Тёмный сумел поставить на место всех своих врагов и в итоге передать престол будущему Ивану Великому. А уж последний сумел заложить те основы государства, которые просуществовали на Руси многие века.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210323/55773/