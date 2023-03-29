Большая кольцевая линия метро

Фотографии и текст Александра Russos Попова

Работы по сооружению начались в 2011 году — а сейчас кольцо готово и новые станции откроют свои двери для пассажиров. Теперь пора смотреть эксклюзивные красивые фотографии новых станций, которые я объехал на днях.

Начнем осмотр с вестибюля станции «Марьина Роща» Северо-Восточного участка, который является одним из самым больших на Московском метрополитене — его площадь около 2000 квадратных метров. Зеркальные шарики — прекрасны!

На станции смонтирован самый длинный эскалатор в Москве — его длина 130 метров при высоте подъема 64,5 метра.

Архитектурный облик ассоциируется с убранством старинных дворянских усадеб, в частности, с фарфором и изразцами, к которым отсылает стиль отделки пилонов.

Каждый пилон представляет собой сложную металлоконструкцию, отделка которой включает 156 элементов мраморных изделий. На белый мрамор при производстве был нанесен кракелюр — насечка в виде паутины, придающая эффект мелких трещин.

Путевая стена станции была оставлена без традиционной отделки — здесь в её роли выступает чугунная обделка станции — то, из чего она сооружена.

Следующая станция — «Рижская».

По замыслу авторов дизайна «Рижской» арки символизируют въездные ворота в город, а светильники подчеркивают их форму. Центральный зал платформенного участка также освещает линия из 46 светильников, расположенных вдоль свода потолка, между водозащитных декоративных металлических зонтов.

Основным архитектурным элементом станции являются арочные порталы из нержавеющей стали со встроенной подсветкой. Всего в центральном зале платформенного участка станции «Рижская» БКЛ смонтировано 16 порталов из нержавеющей стали.

Очень красивая станция получилась! А эти арки у всех вызывают ассоциации с сериалом «Санта-Барбара».

А этот переход на действующую станцию «Рижская» напоминает ту же Санту Барбару, но в мире Майнкрафта.

Все три глубокие станции на Большой Кольцевой линии («Савёловская», «Марьина Роща» и «Рижская») получили один общий архитектурный элемент — путевая стена без отделки.

Одна из самых красивых и торжественных станций БКЛ — «Сокольники». Её оформление посвящено Московскому метрострою и всем метростроевцам, которые уже более 90 лет строят метро.

В вестибюле станции находится копия постановления № 831 Совета Народных Комиссаров СССР об образовании Московского метростроя. Эта дата, 2 октября 1931 года, с тех пор считается днем рождения Московского метростроя.

Декоративно-художественное оформление станции БКЛ «Сокольники» посвящено строительству первых станций столичной подземки: на светоотражающих панелях потолка размещены фрагменты плакатов 1930-х годов. Кроме того, в интерьере станций использованы портреты реальных метростроевцев.

На потолке станции находится огромное художественно панно.

Одна из пересадок на действующую станцию. Работы в зоне метрополитена, как всегда, потребовали ювелирной работы. А старая станция, открытая в 1935 году, также является объектом культурного наследия.

Герой Метрострой.

А теперь переместимся на Юго-Восточный участок и посмотрим на нем три станции из шести. Начнем со станции «Кленовый бульвар».

Фантастическое звездное небо в вестибюле.

Архитектурный облик станции был определен в ходе международного архитектурного конкурса в 2018 году. Сочетание темного и светлого цвета смотрится очень достойно. Отдельно хочу отметить работу с разными источниками света.

Сочетание темного и светлого цвета смотрится очень достойно. Отдельно хочу отметить работу с разными источниками света.

А само оформление станционного комплекса отсылает к стилистике расположенного поблизости в музее-заповеднике «Коломенское» дворца царя Алексея Михайловича.

Один из самых больших плюсов станций с боковыми платформами — это возможность заглянуть в тоннель у видеть фантастическую красоту, обычно скрытую от глаз пассажиров.

Следующая станция — «Нагатинский затон». В наземном павильоне потолок смонтирован в виде золотой чешуи общей площадью 115 квадратных метров, которая была смонтирована из более чем 26 200 декоративных элементов.

Основная идея оформления интерьера станции – попытка взглянуть на объект транспортной инфраструктуры, как на музей, посвященный обитателям рек Московского региона в целом и Нагатинского затона в частности.

Смонтированные 12 крупных реалистичных изображений рыб, выполненных из натурального камня в технике мозаичного панно, формируют необычный, запоминающийся и позитивный образ.

Выразительный образ мозаик позволяют не выделять остальное оформление станции — так как они притягивают взор.

Если не ошибаюсь, это налим

Снова посмотрим в двухпутный тоннель. Кстати, на строительстве БКЛ было пройдено порядка 95 км тоннелей с помощью ТПМК (более 83 км однопутных и около12 км двухпутных тоннелей).

Следующая станция «Текстильщики».

Архитектурное освещение является ключевым элементом дизайна станции «Текстильщики». На платформенном участке светильники установлены на панелях подвесного потолка.

Их свет направлен вверх и, отражаясь от второго уровня потолка, падает через проемы на платформу. Конструкция напоминает геометрию ткацкого станка, что ассоциируется с названием станции.

Вдоль береговых платформ и по периметру пассажирской зоны вестибюлей станции смонтирована светодиодная лента общей протяженностью 563 метра.

В 2020 году Москва установила мировой рекорд по числу работающих тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) — столичную подземку одновременно строили 23 машины, и большая часть из них — на создании БКЛ.

Долго думал, что это. Пришел к выводу, что это клубок пряжи Ваши варианты?

Совсем скоро БКЛ откроет свои двери для пассажиров и мы с вами увидим девять новых станций!

Источник: https://loveopium.ru/texnologiya/bolshaya-kolcevaya-liniya-metro.html