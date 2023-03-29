Авиашоу Aero India-2023

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Aero India является крупнейшим авиасалоном в Азии, он проводится раз в два года в Бангалоре, Индия, на военно-воздушной базе Елаханка.

Встречный пилотаж Syrua Kiran:

Встречный пилотаж Sarang:

Встречный пилотаж Sarang:

Встречный пилотаж Syrua Kiran:

Без дыма было бы гораздо скучнее, согласитесь он украсил все выступления: и пилотажников, и вертолётов, и истребителей.

Syrua Kiran и С17 Globemaster:

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления EMB-145 AEW&C (в центре) в сопровождении двух пар истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 ВВС Индии на церемонии открытия аэрокосмической выставки Aero India 2023 на военно-воздушной базе Елаханка:

Вертолёт HAL Dhruv на 1/50 выдержке — хотелось размазать винты и это частично удалось, т.к. передняя часть вертолёта в фокусе, а хвост размазался.

Охрана около Су-30МКИ:

Впервые удалось снять стоящий на авиабазе памятник самолёту DC3 индийских ВВС:

И не каждый день видишь Боинг-737, который возит премьер-министра Индии.

Вот такая красота.

Источник: https://loveopium.ru/avto/aviashou-aero-india-2023.html