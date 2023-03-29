Авиашоу Aero India-2023
Фотографии и текст Марины Лысцевой
Aero India является крупнейшим авиасалоном в Азии, он проводится раз в два года в Бангалоре, Индия, на военно-воздушной базе Елаханка.
Встречный пилотаж Syrua Kiran:
Встречный пилотаж Sarang:
Встречный пилотаж Sarang:
Встречный пилотаж Syrua Kiran:
Без дыма было бы гораздо скучнее, согласитесь он украсил все выступления: и пилотажников, и вертолётов, и истребителей.
Syrua Kiran и С17 Globemaster:
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления EMB-145 AEW&C (в центре) в сопровождении двух пар истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 ВВС Индии на церемонии открытия аэрокосмической выставки Aero India 2023 на военно-воздушной базе Елаханка:
Вертолёт HAL Dhruv на 1/50 выдержке — хотелось размазать винты и это частично удалось, т.к. передняя часть вертолёта в фокусе, а хвост размазался.
Охрана около Су-30МКИ:
Впервые удалось снять стоящий на авиабазе памятник самолёту DC3 индийских ВВС:
И не каждый день видишь Боинг-737, который возит премьер-министра Индии.
Вот такая красота.
Источник: https://loveopium.ru/avto/aviashou-aero-india-2023.html
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Март 2023 (112)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий