Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Авиашоу Aero India-2023

Авиашоу Aero India-2023

Фотографии и текст Марины Лысцевой

Aero India является крупнейшим авиасалоном в Азии, он проводится раз в два года в Бангалоре, Индия, на военно-воздушной базе Елаханка.

Встречный пилотаж Syrua Kiran:

Встречный пилотаж Syrua Kiran

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Встречный пилотаж Sarang:

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Встречный пилотаж Sarang:

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Встречный пилотаж Syrua Kiran:

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Без дыма было бы гораздо скучнее, согласитесь он украсил все выступления: и пилотажников, и вертолётов, и истребителей.

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Syrua Kiran и С17 Globemaster:

Syrua Kiran и С17 Globemaster

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления EMB-145 AEW&C (в центре) в сопровождении двух пар истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 ВВС Индии на церемонии открытия аэрокосмической выставки Aero India 2023 на военно-воздушной базе Елаханка:

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Вертолёт HAL Dhruv на 1/50 выдержке — хотелось размазать винты и это частично удалось, т.к. передняя часть вертолёта в фокусе, а хвост размазался.

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Охрана около Су-30МКИ:

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Впервые удалось снять стоящий на авиабазе памятник самолёту DC3 индийских ВВС:

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И не каждый день видишь Боинг-737, который возит премьер-министра Индии.

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Вот такая красота.

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Источник: https://loveopium.ru/avto/aviashou-aero-india-2023.html

29.03.2023 - Posted by | Авто... |

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