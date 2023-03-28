Ювелир мастерит необычные доспехи для кошек и мышек
Художник и ювелир Джефф де Бур из Канады известен своими уникальными работами — он делает замысловатые металлические доспехи, которые предназначены для кошек и мышей. Всё началось с маленькой задумки несколько лет назад.
Как рассказывает сам художник, когда-то он искал творческий способ совместить свою давнюю страсть к средневековым доспехам и ремеслом ювелира. Однажды его осенило — почему бы не смастерить крошечные доспехи для мышки? Тогда он и не думал, что эта затея и его работы могут быть кому-то интересны. Но сегодня он считается единственным мастером по созданию подобных изделий, и на его счету — более 500 таких миниатюрных доспехов.
Джефф впервые познакомился с доспехами ещё ребёнком, и всегда был заинтригован и поражён ими. В старших классах он сделал первые доспехи в человеческий рост. В дальнейшем мужчина получил специализацию ювелира — а затем его любовь к доспехам приобрела новую форму. Желая сделать что-то новое и будоражить воображение людей, он решил делать доспехи для животных. Конечно, они не предназначены для ношения животными, а имеют лишь декоративные функции — хотя однажды он сделал доспехи для кота по заказу одного японского шоу.
С тех пор Джефф делает много доспехов на заказ. По его словам, его клиенты часто интересуются историей и искусством, а поэтому заказывают доспехи с использованием элементов различных исторических стилей: например, римских гладиаторов, польских гусаров, османов, японских самураев и так далее. Каждое изделие ювелира состоит от 500 до 300 отдельных фрагментов, и на его изготовление требуются десятки часов. Большинство из доспехов изготовлены из никеля, стали и латуни.
Как выглядит процесс работы скульптора:
https://www.youtube.com/watch?v=YVrOAKHhveY
Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36102-yuvelir-masterit-neobychnye-dospehi-dlyakoshek-imyshek-16-foto-1-video.html
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