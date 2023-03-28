Теория о взрыве на сибирской реке Тунгуска в 1908 году

По словам ученых, новая теория полностью объясняет таинственный взрыв над Восточной Сибирью. И они уверены, что в тот день Земля просто чудом избежала глобальной катастрофы.

Ранним утром 30 июня 1908 года мощный взрыв уничтожил целые леса в отдаленном районе Восточной Сибири вдоль реки Тунгуска. Любопытно, что взрыв не оставил ни кратера, ни каких либо следов разрушившегося объекта. И этот факт до сих пор приводит ученых в тупик. Что могло вызвать такой огромный взрыв, не оставив при этом никаких остатков?

Даниил Хренников из Сибирского федерального университета и его коллеги опубликовали новую модель развития событий, которая может, наконец, раскрыть многолетнюю тайну. Команда ученых утверждает, что взрыв был вызван астероидом, который задел Землю по касательной, войдя в атмосферу под небольшим углом, а затем снова исчез в космосе.

“Мы утверждаем, что Тунгусское событие было вызвано железным астероидным телом, которое прошло через атмосферу Земли и продолжило свой путь по околосолнечной орбите”, – говорят они. Если они правы, то Земля в тот момент была на волосок от планетарной катастрофы.

Сначала немного предыстории. Ученые давно размышляют о причинах взрыва на Тунгуске. На сегодняшний день, наиболее широко обсуждаемая идея заключается в том, что взрыв произошел в результате попадания в атмосферу ледяного тела, такого как комета.

Затем лед быстро нагрелся и взорвался в воздухе, не долетев до земли.

Мало доказательств

Да, в этом случае взрыв мог быть достаточно мощным, чтобы повалить деревья, не оставив кратера. И единственным свидетельством произошедшего был бы пар в атмосфере от испарившейся кометы.

Но есть некоторые нестыковки. Очевидцы рассказывали, как “небо раскололось надвое”. Потом последовал мощный взрыв, кто-то говорил о большом пожаре в тайге. По немногочисленным собранным свидетельствам из разных районов удалось установить, что объект пролетел около 700 километров от входа в атмосферу до взрыва тем утром.

Поэтому Хренников и его коллеги смоделировали отдельные сценарии для метеоритов из камня, металла или льда, движущихся в атмосфере со скоростью 20 километров в секунду. (Напомним, что минимальная скорость входа метеорита в атмосферу составляет 10 километров в секунду).

Далее, согласно законам физики, от трения об атмосферу космический объект начинает резко нагреваться до очень высоких температур. Но в то время как железо испаряется при 3000 градусах по Цельсию, вода начинает испаряется уже всего лишь при 100 градусах (точка кипения). Для справки, спускаемый аппарат с космонавтами на борту при входе в атмосферу Земли накаляется до 2500 градусов. Так что ледяные метеориты живут в таком аду очень недолго.

Ученые подсчитали, что ледяное тело, достаточно большое, чтобы вызвать взрыв, сопоставимый с тунгусским, не преодолело бы и трехсот километров, прежде чем полностью испариться. Это говорит о том, что Тунгусский метеорит не мог быть образован изо льда и ледяная теория не верна.

Хренников и его коллеги говорят, что фактам соответствует другой сценарий. Они утверждают, что такой разрушительный взрыв мог быть вызван железным метеоритом размером с футбольный стадион. Он прошел на огромной скорости через верхние слои атмосферы. Быстро нагрелся, по касательной пролетел над Землей, едва не столкнувшись с поверхностью и исчез где-то за пределами земной орбиты. Ударная звуковая волна от такой траектории полета разметала деревья в радиусе многих километров.

Сила волны была такой, что плавящееся железо метеорита просто обратилось в пыль, которую невозможно было бы обнаружить на земле. А так как непосредственного контакта с поверхностью не было, то железная пыль – это единственное свидетельство и доказательство.

Кстати, это может объяснить многочисленные сообщения о пыли в верхних слоях атмосферы над Европой после удара.

Везучая планета

Если Хренников и его коллеги правы, то можно сказать, что в то далекое летнее утро на Земле произошла “удачная” катастрофа. Прямое столкновение с астероидом, диаметром 200 метров опустошило бы Сибирь, оставив среди выжженной тайги трехкилометровый кратер. Это также имело бы катастрофические последствия для биосферы всей планеты, возможно, положив конец современной цивилизации.

Источник: https://etm-club.site/novaja-teorija-o-vzryve-na-sibirskoj-rek/?fbclid=IwAR1tzhf72XD8e4gbU_zQQZZ44j9KJqoeMZJbCmJLBqxILan-q064DrsMohQ