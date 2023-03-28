Протесты в Израиле

Фото: AP/ТАСС

Массовые протесты против судебной реформы продолжаются в Израиле уже 12 недель. В выходные произошли столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ и водометы. Общенациональная волна протестов обострилась после увольнения министра обороны Йоава Галланта. Отставка министра была связана с тем, что он призвал правительство остановить процесс принятия закона.

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: Saeed Qaq/Anadolu Agency via Getty Images

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: AP/ТАСС

Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6194/64152