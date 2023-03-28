Как накрыть самый красивый стол к Песаху: роскошное убранство стало более доступным….. \ Как будут праздновать Песах в Израиле в 2023 году: даты, обычаи, ограничения

Роскошный праздничный сервиз от Merdinger Studio

(Фото: Цахи Кивенштейн )

Новое в Израиле: известная и любимая многими компания "Ха-Цорфим", уже 70 лет подряд выпускающая роскошную серебряную посуду и предметы иудаики, в предпраздничные дни предлагает скидку 30% на огромный ассортимент роскошных серебряных предметов иудаики и стильные престижные сувениры. В новые коллекции входят тарелки для Седера, кубки Элиягу, потрясающие своей ювелирной работой, подносы для мацы — и все это из чистого серебра. Автор всех изделий — дизайнер и ювелир Яаков Мердингер.

За последние годы "Ха-Цорфим" разработала специальную линейку более доступной для широкой публики продукции нового бренда Merdinger Studio. Изделия Merdinger Studio — это баланс между функциональностью и эстетикой, традицией и новаторством, оригинальным дизайном и знакомым стилем компании.

В коллекциях Merdinger Studio вы найдете множество столовых приборов и посуды, идеально подходящих для праздничного Седера, а также большой выбор предметов иудаики, каждый из которых может быть замечательным подарком на Песах и другие еврейские праздники, будет престижным сувениром для жителей и гостей страны и станет стильным украшением каждого дома.

Коллекции бренда Merdinger Studio включают предметы с серебряным покрытием, фарфоровую посуду, аксессуары из кристаллов и дерева — по ценам, доступным для каждой семьи.

■ Накрываем самый красивый праздничный стол

Изысканный и богатый дизайн посуды вызовет у ваших гостей неподдельное восхищение

(Фото: Цахи Кивенштейн)

Бренд Merdinger Studio представляет новую коллекцию и предлагает роскошные пасхальные блюда, стильные блюда для мацы, подставки для бутылок с вином, сервизы из графина для вина и стаканов, сервизы из блюда и кубков, изысканные расписные столовые сервизы, подносы, вазы для фруктов и столовые приборы.

Приборы для пасхального стола

(Фото: Цахи Кивенштейн)

Новая линейка — это яркое отражение современных трендов в декоре дома и создании практичной посуды. Классический стиль в дизайне посуды искусно сочетается здесь с использованием прочных практичных материалов, позволяя потребителям создать атмосферу идеального праздника без всяких забот.

■ Выбираем памятные подарки для друзей и родственников

Памятные сувениры по вполне доступным ценам

Чтобы каждый мог позволить себе не только любоваться, но и пользоваться красивыми предметами или столовыми приборами (каждая хозяйка поймет, о чем речь) в своем доме, компания предлагает огромный ассортимент посеребренных изделий из коллекции Merdinger Studio по ценам от 150 шекелей.

Посеребренные изделия из коллекции Merdinger Studio

В линейке предметов иудаики вы найдете роскошные дизайнерские подсвечники, кубки, пасхальную Агаду, мезузы, ручки, подставки для книг, статуэтки, копилки, кулоны и рамки для фотографий.

Здесь также много различной посуды — декантеров и графинов для напитков, подставок для меда, подносов, тарелок и блюд, а еще стильных столовых приборов — ножей, ложек, лопаток и даже оригинальных зажигалок и открывашек.

■ Украшаем дом стильным декором

Стильные вазы для фруктов из коллекции Merdinger Studio

(Фото: Цахи Кивенштейн )

Уют в доме создается с помощью текстиля и декора. Чтобы дом был гостеприимной чашей, в "Ха-Цорфим" предлагают наполнить его красивыми предметами — вазами для фруктов, изысканными подставками под салфетки, оригинальными блюдами для сладостей. Все эти предметы также есть в коллекции Merdinger Studio и запросто могут украсить ваш дом или интерьер ваших друзей и родственников.

Каждая хозяйка знает, как сделать дом уютным и красивым

(Фото: Цахи Кивенштейн)

До Песаха осталось совсем немного, и если вы хотите сделать себе или кому-то приятный сюрприз, загляните на сайт или в один из филиалов "Ха-Цорфим" и выберите подарок, который не только не оставит никого равнодушным, но и станет памятным сувениром на много лет вперед!

Скидка 30% на избранные товары "Ха-Цорфим" и Merdinger Studio действительна до 12 апреля или до окончания запасов. Филиалы "Ха-Цорфим" расположены в Иерусалиме, Тель-Авиве, Бней-Браке, Раанане, Кфар-Даниэле и в аэропорту Бен-Гурион

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/hjh6r600g3

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Как будут праздновать Песах в Израиле в 2023 году: даты, обычаи, ограничения

Вечером 5 апреля начинается один из главных праздников еврейского календаря

Пасхальный стол с традиционной праздничной едой

(Фото: shutterstock)

Еврейский праздник Песах начинается вечером в среду, 5 апреля, и отмечается весь следующий день, четверг, 6 апреля. В Израиле празднование Песаха длится целую неделю, а два дня, в начале и конце пасхальной недели, объявляются выходными (об этом ниже). В пятницу, 7 апреля, начинается пасхальная неделя (холь ха-моэд Песах). Она продлится до 11 апреля и завершится вторым праздничным днем в среду, 12 апреля. "Вести" собрали всю информацию о празднике: о его смысле, обычаях и особых правилах первого вечера — пасхального Седера.

►Названия и смысл праздника

Песах — один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе евреев из Египта.

Главное название праздника образовано от ивритского глагола לפסוח, лифсоах — "миновать, пройти мимо". Всевышний миновал еврейские дома, уничтожив первенцев Египта в виде наказания за 400-летние жестокие притеснения евреев египетскими властями, в том числе за эксплуатацию при строительстве пирамид.

Есть у этого праздника и другие названия: Хаг ха-мацот ("праздник мацы") — в память о том, что во время быстрого выхода евреев из Египта их тесто не успело закваситься; Хаг ха-херут ("праздник свободы") — в память об избавлении от рабства; Хаг ха-авив ("праздник весны").

►Даты праздника в Израиле и в диаспоре

Согласно Торе, Песах отмечается 7 дней. В диаспоре праздник продолжается на день дольше и длится 8 дней.

Нерабочими днями в Израиле обычно считаются только первый и седьмой дни Песаха (в 2023 году — 6 апреля и 12 апреля, выпадающие на четверг и среду). В диаспоре верующие евреи не работают также во второй и восьмой дни Песаха.

В промежуточные дни Песаха, имеющие статус холь ха-моэд ("праздничные будни", "полупраздник"), разрешается работать, писать, готовить пищу, однако еврейская традиция предписывает воздержаться от дел, которые терпят отлагательство до полного завершения праздника.

►Как появился праздник Песах

Согласно второй книге Торы "Шемот" ("Исход"), Моше (Моисей) потребовал от фараона отпустить еврейский народ из рабства, предупредив, что иначе Всевышний накажет Египет. Фараон ответил отказом. После этого на страну обрушилось 10 бедствий (казней): превращение всей воды Египта в кровь; нашествие жаб; нашествие кровососущих насекомых (мошек, вшей, клопов); нашествие песьих мух (оводов); мор скота; язвы и нарывы; гром, молнии и огненный град; нашествие саранчи; трехдневная тьма египетская; смерть первенцев.

Накануне десятой казни египетской — поражения первенцев — Всевышний повелел евреям заколоть ягнят, мясо зажарить, а кровью пометить дверные косяки. В ночь 15-го числа месяца нисан Всевышний прошел мимо домов евреев, и они были спасены, в остальных домах все первенцы погибли. После этого фараон сдался и разрешил евреям покинуть Египет.

В первый же день евреи поторопились бежать из Египта, пока фараон не передумал. А он пожалел о разрешении и отправил свои войска вдогонку. Но было слишком поздно: на седьмой день Песаха воды Красного моря расступились перед евреями и поглотили их преследователей. В честь этого седьмой день Песаха тоже отмечается как праздник. В этот день у евреев принято приходить к морю, реке или другому водоему и петь "Песнь на море".

►Традиции

В первый вечер Песаха (вне Израиля — и во второй) устраивают семейное застолье — Седер. За праздничным столом читают книгу под названием Агада, вспоминают выход предков из Египта и представляют себя в их роли, стараясь рассмотреть давние события в контексте современности.

На пасхальном седере

(Фото: shutterstock)

►Что нельзя есть, а что можно

Во все дни Песаха запрещается употреблять в пищу квасное (хамец) — любое блюдо из бродившего теста, муки, дрожжей. К квасному относятся обычный хлеб, пироги, печенье, макароны, пшеничная водка, пиво. Их нельзя не только употреблять в пищу, но и держать в доме, кроме случаев, когда эти продукты проданы (насовсем или на время Песаха) нееврею. Накануне праздника дом тщательно обыскивают на предмет наличия квасного, а обнаруженное сжигают.

Единственный вид мучной продукции, который можно употреблять в пищу в дни праздника, — это маца. Весь процесс приготовления мацы — от добавления воды в муку до выпечки — не превышает 18 минут, и брожения не происходит.

Маца — напоминание о том, как после разрешения фараона покинуть Египет евреи собирались в такой спешке, что испекли хлеб из не успевшего подойти теста.

Помимо мацы на Седере обязательно едят:

Пасхальное блюдо с символами праздника: яйцом, харосет, марор, зроа, карпас, хазерет

(Фото: shutterstock)

харосет — смесь из тертых яблок, орехов, фиников и вина в напоминание о глине, из которой древние евреи лепили кирпичи при строительстве египетских пирамид; марор — горькая зелень (например, листовой салат), вкус которой напоминает о горечи рабства; зроа — кусок жареной баранины с косточкой или куриное крыло в память о пасхальном жертвоприношении; бейца — крутое куриное яйцо в память о храмовых богослужениях, символизирующее крепость и выносливость еврейского характера (яйцо — единственный продукт, при варке становящийся не мягче, а тверже); карпас — кусок негорького овоща (картофель, петрушка, сельдерей, капуста), выражающий жизненное обновление. Карпас макают в соленую воду, напоминающую о слeзах, пролитых в рабстве, и заодно символизирующую Красное море, воды которого Б-г разверз для бегства евреев от египетской армии; хазерет — мелко натертый хрен, который намазывают на марор наподобие бутерброда.

►Что пьют

При проведении пасхального Седера каждый должен выпить 4 бокала вина или виноградного сока, которые символизируют 4 обещания, данных Всевышним еврейскому народу: "Выведу вас из-под ига египтян"; "Избавлю вас от рабства их"; "Спасу вас"; "Приму вас Себе в народ".

По традиции принято наполнять и пятый бокал и оставлять его для Элиягу ха-Нави (Ильи-пророка), который, согласно поверью, может в любой момент войти в наш дом.

►Время наступления и исхода Песаха

В первый и последующие дни Песаха принято зажигать праздничные свечи

(Фото: shutterstock)

Время наступления Песаха 5 апреля в городах Израиля: Иерусалим — 18:21, Тель-Авив, Центральный округ, Ха-Шарон и Шфела — 18:41, Хайфа — 18:33, Цфат — 18:31, Тверия — 18:30, Ариэль — 18:31, Хеврон — 18:28, Беэр-Шева — 18:42, Эйлат — 18:31.

Время исхода Песаха 6 апреля в городах Израиля: Иерусалим — 19:39, Тель-Авив, Центральный округ, Ха-Шарон и Шфела — 19:41, Хайфа — 19:41, Цфат — 19:39, Тверия — 19:38, Ариэль — 19:39, Хеврон — 19:36, Беэр-Шева — 19:40, Эйлат — 19:37.

Время наступления Песаха (5 апреля) и исхода праздника, переходящего в шабат (8 апреля), в некоторых городах диаспоры: Москва — 18:57 (исход — 20:19), Санкт-Петербург — 19:33 (21:05), Киев — 19:18 (20:32), Минск — 19:34 (20:53), Прага — 19:22 (20:35), Берлин — 19:29 (20:46), Париж — 20:09 (21:20), Лондон — 19:22 (20:37), Нью-Йорк — 19:07 (20:09), Лос-Анджелес — 18:59 (19:57), Торонто — 19:31 (20:36).

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/7er6x7y13