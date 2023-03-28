Главные детали интерьера советских квартир, по которым жильё в СССР не перепутаешь с другим
Незамысловатые настенные обои, строгий паркет и угловатые мебельные гарнитуры – это знакомые и близкие каждому представителю советской эпохи детали среднестатистического интерьера. Современные дизайнеры даже ввели в профессиональную терминологию понятие «русского стиля», сравнивая его с китчем. Но и сегодня есть ценители советских интерьерных веяний, обустраивающие помещения в духе того исторического периода.
Новое все в новой стране: влияние большевизма на домашнюю культуру
В коммуналке соседствовали черты разных стилей. /Фото: web.archive.org
Прежде чем анализировать городской интерьер в СССР, нужно определиться с теми, кто был пользователем жилья того периода. После большевистского переворота вкус к бытовой эстетике у основной массы народа только формировался. Горожане по большей части пришли из деревень, где понятие интерьера, как таковое, отсутствовало. Носителей дореволюционной культуры в новой стране осталось мало, а власти клеймили традиции интеллигенции буржуйскими.
В первые годы смены императорской власти на советскую было не до обоев и мебели.
Наступила интенсивная урбанизация, и ребром встал вопрос дефицита жилья. Не имея финансов оперативно возводить новые дома, правительство решило превращать в общежития бывшие дома буржуазии. Так появились коммунальные квартиры с общими санузлом, кухней и коридором. В виду острой нехватки места, гостиные, столовые и рабочие кабинеты упразднили, оставив народу лишь спальни. Стиль оформления в таких комнатах сводился к одному принципу: с миру по нитке. Здесь привычно соседствовали примитивная железная кровать, сельский деревянный сундук и ампир-кресло, оставленной бывшими хозяевами-буржуями. Дубовый же паркетный пол чаще скрывался под грубой дорожкой.
Послевоенные дизайны
В послевоенное время упор делался на чистоту. /Фото: roomester.ru
По такому же сугубо историческому принципу складывалась ситуация с обустройством жилья и в послевоенное время. Для страны тот период не имел ничего общего с заботой о домашнем убранстве, за исключением привилегированного меньшинства из высших военных и партийных кругов. Лишь дома последних украшались трофейными мебелью, предметами искусства и интерьерными аксессуарами, формировавшими «сталинский ампир». Большинство же граждан СССР довольствовались самыми простыми, часто даже самодельными, предметами мебели.
Вопрос об эстетике не стоял, а главным критерием качества жилья являлась чистота. Стандартную обстановку комнат составляли, как правило, панцирная кровать, платяной шкаф, стол и несколько разноплановых стульев, число которых редко превышало количество жильцов. Реже дома имелся буфет, письменный стол с лампой и обитый кожей диван.
Неоклассицизм «оттепели»
Типичный советский комплект. /Фото: i.baraholka.com.ru
Интерьерный стиль советских квартир в последующие 50-60-е разительно отличался от послевоенной обстановки. Страна окончательно пришла в себя после военной разрухи и ее последствий. Современными дизайнерами тот период классифицируется как «ретро», полностью отошедшее от сталинского минимализма. Тип обстановки жилья обрастает характерными элементами и решениями. Массивные, плотные и громоздкие портьеры сменились легкими, полупрозрачными шторами. Жильцы стали уделять внимание дополнительному искусственному освещению, выйдя за рамки двух ламп – потолочной и настольной.
Классические каскадные люстры начали дополнять настенными бра, зоны отдыха украсили торшеры. Появились цветовые акценты – зеленые мягкие уголки, лимонные кухонные занавески и инновационная мультифункциональная мебель (кресло-кровать, диван-кушетка, раскладной стол). Разнообразить интерьер пробовали и подручным текстилем. Модными по тем временам считались однотонные полотна с орнаментом. В квартирах 60-х прошлого века часто встречались покрывала с орнаментами по растительным мотивам, с геометрическими узорами (в виде шахматной доски, украшенные елочкой, квадратами). Единственное, что в 50-60-х годах застыло на прежнем уровне – банальные обои в цветочек и полоску.
Осовременить интерьер помогала бытовая техника, которая в эти годы распространялась по стране — телевизор, радиоприемник, холодильник, телефон, проигрыватель. Само по себе наличие этих предметов выводило жилье на новый уровень.
Манеры 70-80-х и внимание к деталям
Кухонный интерьер, на который равнялись. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Современный интерьер по советским мотивам
В 70-е СССР вышел на пик своего процветания. Случился прорыв в архитектуре, и по городам стали вырастать многоэтажные «брежневки», оснащенные новинками – лифтом и мусоропроводом. Все семьи с детьми были расселены по квартирам с гостиными и, порой, даже несколькими спальнями. Труд на производстве приносил стабильный доход, на сберкнижках появился запас, а промышленность начала учитывать интересы народа. Вместе с новыми возможностями предыдущие интерьерные тенденции обрастали новыми чертами. Развитие жилищного дизайна встало на путь обновления. Большинство советских людей принялись время от времени корректировать декорации — менять обои, обивку мебели, ковры. Появлялись модные пледы, напольные паласы, настенные эстампы, всевозможные мелкие безделушки. Отдельное место в квартире отводилось серванту с фарфоровыми фигурками, потолочной люстре в несколько ярусов висюлек «под хрусталь», книжным стеллажам. Стены квартир эпохи 70-80-х традиционно украшали календарями и плакатами с изображением отечественных и не очень артистов.
Современный интерьер по советским мотивам. /Фото: remoskop.ru
В ассортименте магазинов появлялись красивые интерьерные вещи, на смену однотипным сервантам и буфетам начали приходить стенки из ГДР и Югославии. Для кухонь начала выпускаться не только практичная, но и привлекательная с виду мебель. Развитие квартирных интерьеров шло в ногу с крепнущей экономикой.
Прежнее отсутствие возможностей обернулось другой проблемой – дефицитом предложения. Несмотря на то, что деньги у народа появились, а вместе с ними и желание дополнять эстетикой собственный быт, приобретения сопровождались целой чередой препятствий. Повальный дефицит породил многомесячные очереди, которые приходилось преодолевать покупателю телевизора или пары модных кресел с журнальным столиком.
Разумеется, сегодня сохранились интерьеры не только советских квартир, но и жилищ других эпох.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270321/49401/?fbclid=IwAR1nQZV59H-Qy-bnvu2uy7T3ieWjjZB8zzd-qDTzWIJrkEvO1hpv-bl9Z-8
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