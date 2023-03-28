Во сколько обходились ковбою во времена Дикого Запада револьвер и патроны

Сегодня любовь кинозрителей к вестернам практически сошла на нет, хотя удачные и не очень фильмы в этом жанре снимают по сей день. Бум интереса к американскому Дикому Западу произошел в середине XX века и продолжался в активной фазе до начала 1970-х годов. Снимали вестерны даже в социалистическом блоке. Более того, многие приключенческие фильмы вроде «Неуловимых мстителей» или «Белого солнца пустыни» содержали культурные и производственные отсылки на популярный американский жанр. Однако, одно дело кино и совсем другое дело реальная жизнь. Повседневность настоящих ковбоев, конечно же, сильно отличалась от показываемого в кино.

1. Сколько зарабатывал ковбой в эпоху Дикого Запада?

Настоящие ковбои Дикого Запада. |Фото: disgustingmen.com.

Прежде всего стоит уяснить, что эпоха Дикого Запада – это достаточно продолжительный период американской истории. Наиболее каноническим и часто изображаемым в художественных произведениях периодом этой эпохи является время между Гражданской войной в США 1861-1865 года и концом XIX века. Однако, в действительности к эпохе Дикого Запада принято относить куда больший промежуток времени: примерно от конца первой четверти XIX века и до начала первой четверти XX. Нужно ли говорить о том, что почти за 100 лет зарплаты и цены в США менялись, хотя бы из-за изменения покупательной способности валюты и происходящего в экономике страны?

Работа эта была сложной и малооплачиваемой. |Фото: zefirka.net.

Например, в годы Калифорнийской золотой лихорадки 1848-1855 годов плотник в Сан-Франциско зарабатывал 16 долларов в день. При этом уже к 1860-м годам такой же плотник во всем том же Сан-Франциско зарабатывал не более 4 долларов в день или до 120 долларов в месяц. Капрал или рядовой армии северных штатов в годы Гражданской войны получал до 13 долларов в месяц. Сержант – 17 долларов в месяц. Капитан – не более 115 долларов в месяц. Федеральный маршал (полицейская должность, а не звание) зарабатывал в то же время около 150 долларов в месяц. Школьный учитель в Техасе в 1860-е годы получал до 40 долларов в месяц. Доходы ковбоев на общем фоне простых работяг и солдат не отличались в лучшую сторону.

Это было опасное время. |Фото: livejournal.com.

В 1860-е годы обычный ковбой получал в сутки 25 центов или 10-25 долларов в месяц. Ставка могла быть и выше в зависимости от региона и квалификации конкретного пастуха. Ковбои, специализировавшиеся на перегонке скота, могли получить 100-150 долларов за маршрут. Однако, перегон скотины на большие расстояния требовался нечасто. Также эта работа была не только редкой, но еще и крайне опасной, а также страшно тяжелой. Судя по сохранившимся американским бухгалтерским книгам, ковбой, работающий на ранчо, мог заработать за год 200-250 долларов при очень хорошем раскладе. Другими словами, парни в шляпах с полями не жировали…

2. Какое оружие и сколько патронов мог купить ковбой?

Самые дешевые револьверы стоили 3 доллара. |Фото: morphyauctions.com.

Прежде чем говорить о патронах и оружии, было бы неплохо отметить еще несколько статей расходов ковбоев для наглядности. Например, сапоги из натуральной кожи стоили в 1860-е годы 5-25 долларов. Дешевые сапоги приходилось менять хотя бы раз в год. Рюмка виски в салуне – около 1.5 центов. Бутылка виски – от 10 центов. Набор из седла и уздечки в самом дешевом исполнении – 18 долларов. Ездовая лошадь (не самая плохая) – от 50 долларов. При этом важно подчеркнуть, что собственных лошадей у большинства ковбоев банально не было из-за того, что их нужно кормить и поить. Чаще всего лошадь ковбою предоставляло ранчо. Сам же пастух-перегонщик владел только седлом и уздечкой. На собственных лошадей тратились только самые удачливые и успешные.

Хороший Б\у армейский револьвер обходился в месячную зарплату. |Фото: mavink.com.

Так что же с оружием и патронами? Цены на оружие в США в XIX веке хорошо известны, в том числе благодаря многочисленным сохранившимся рекламным буклетам и магазинным каталогам той эпохи. После Гражданской войны самые простые варианты револьверов вроде «Iver Johnson» или «A.J.Aubrey» стоили от 3 до 6 долларов. Для сравнения карманный «Deringer» стоил порядка 50 долларов. Подержанный армейский «Colt .44 Army» продавался примерно за 15 долларов, а такой же подержанный «Colt 1851 Navy» стоил уже 20 долларов. При этом цена на подобные револьверы могла взлетать в 3-5 раз в случае наличия тюнинга, например, гравированной рукояти (понты дороже денег!). А какой-нибудь новенький армейский «Colt Walker» без понтов стоил от 120 до 150 долларов в зависимости от штата!

Верхней ценовой планки не было, револьвер мог стоит и 100-120 долларов. |Фото: blenderartists.org.

Двуствольное ружье 20 калибра обходилось в примерно 10-20 долларов в Техасе в 1880-е годы. Наиболее бюджетные варианты ружей, например, подержанный «Champion», стоили около 6 долларов, в то время как такой же новенький дробовик обошелся бы ковбою уже в 6-15 долларов. Однозарядные гладкоствольные ружья первой половины XIX века продавали по 3-5 долларов за штуку. Винтовка модели «Yellowboy» от марки Винчестер стоила от 25 долларов. А вот цены на легендарные Model 1873, присутствующие сегодня буквально в КАЖДОМ вестерне, стоили от 40 до 100 долларов.

Культовый Винчестер 1883 стоил от 40 до 100 долларов. |Фото: pinterest.com.

Что же касается патронов, то и они стоили немало. Ружейные боеприпасы для разнозарядных дробовиков обычно продавали по 20 штук. Цена зависела от калибра, но в среднем пачка из двух десятков обходилась в 50 центов. Патроны к револьверам армейских образцов стоили от 5 центров за штуку. Патроны к винтовкам стоили от 10-12 центов за штуку. Таким образом при учете средней ковбойской зарплаты можно сказать, что пастухи и перегонщики в ту эпоху не жировали. Впрочем, во все времена подавляющему большинству людей труда платили как говорится «ровно на поддержку штанов».

Источник: https://novate.ru/blogs/200323/65849/