30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл

Недавно фотоконкурс The Budapest International Foto Awards объявил победителей недавнего конкурса среди фотографов со всего мира. На него поступили тысячи работ, но жюри выбрало лучшие снимки, затрагивающие разные сферы жизни в нашем мире и вызывающие разные эмоции. Взглянем на лучшие кадры с прошедшего конкурса!

"Тающая луна", фотограф — Jesus Manzaneque Arteaga



"Слёзы глобального потепления", фотограф —



Фото сделано в деревне недалеко от городка Саткхира, Бангладеш. 2-3 года назад жители деревни не знали, что скоро начнут терять свои дома, больницы, школы, угодья из-за повышения уровня моря и глобального потепления. Каждые 24 часа вода здесь что-то затопляет.

"Красота лошадей", фотограф — Nina Spiekermann



"Никогда не сдавайся", фотограф — Lucia Drietomsk?



"Последние обитатели деревни в Болгарии", фотограф Vladimir Karamazov



По словам фотографа, в этой болгарской деревне, расположенной на границе Болгарии и Греции живёт 8 человек. Все они — старики. Деревню стремительно захватывает природа, и в том числе дикие животные, которых здесь часто можно увидеть.

"Очаровательный песец", фотограф Marcello Galleano



"Медуза с телохранителем", фотограф Ferenc Lorincz



Подводное существо, фотограф — Алексей Сачов



"Жизнь беженцев", фотограф — Sakis Vavalidis



"Летающие светляки", фотограф — Chen Chung Hua



Последствия перекачки грунтовых вод на Тайване. Фотограф — Cho Jen Lee



Священник в религиозном сооружении в штате Карнатака, Индия. Фотограф — Vinod Kulkarni



"Белый и красный". Фото сделано на Боденском озере. Фотограф — Judith Kuhn



Озеро Лагуна Амарга в Чили. Фотограф — Marco Bautista



"Игра в снегу", фотограф Merlin Viir



Водопад Сельяландсфосс в Исландии, фотограф — Judith Kuhn



"В поисках лосося", фотограф Elizabeth Yicheng Shen



"Цветение сакуры", фотограф — Shirley Wung



"Извержение вулкана", фотограф Marian Kuric



"Обитатели горы Тидниш в Канаде", фотограф Rob Macinnis



"Время". Фотограф — Luka Vunduk



Дорога красных цветов на Тайване, фотограф — Meichen Chang



Автопортрет "Творец", фотограф — Foteini Zaglara



"Красота насекомых", фотограф — Marco Jongsma



"Жизнь у стены", фотограф — Ege Edener



Фотография-метафора, отражающая современное общество и его тенденции: потеря идентичности, апатия, отсутствие цели.

"Охотники с орлами в Казахстане", фотограф — Jatenipat Ketpradit



Охота с беркутом — старинная традиция Казахстана, которая восходит к древним обычаям степных народов.

Библиотека аббатства Адмонт в Австрии. Фотограф — Mario Basner



Фото сделано в Тыргу-Муреш, городе в Румынии. Фотограф — Istvan Kerekes



Участок дюн Уайт-Покет (Белый карман) в национальном заповеднике Вермилион Клиффс, США. Фотограф Bon Koo





Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36172-30snimkov-sovsego-mira-kotorye-nesut-svoy-smysl-30-foto.html