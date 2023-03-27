Что правда, а что вымысел в истории «Острых козырьков» — банды из Бирмингема, о которой сняли нашумевший сериал

В прошлом году вышел последний сезон известного телесериала «Острые козырьки», но разговоры о нем идут до сих пор. Тем более что недавно создатель картины, Стивен Найт, объявил, что зрителей ждет полнометражное продолжение истории о клане бирмингемских гангстеров во главе с Томми Шелби, которого вновь сыграет великолепный Киллиан Мёрфи. Создатели «Острых козырьков» утверждают, что сериал основан на реальных событиях, но многие моменты и герои все же были выдуманы. Что было правдой, а что выдумкой — разбираемся далее в обзоре.

Раскол британского общества

В конце XIX — начале XX века британское общество претерпело изменения благодаря резкому скачку промышленности. Заводы, на которых изготавливали различные виды оружия, буквально заполонили Бирмингем. Зарплаты не выдавались месяцами, поэтому рабочие зачастую грабили собственные производства, продавая потом оружие и патроны на черном рынке. Ситуацию еще и усугубляла массовая иммиграция ирландцев в Англию из-за Великого голода 1845-1849 годов. Естественно, коренному населению Бирмингема это не нравилось, так как нехватка рабочих мест заметно снижало оплату труда.

Члены банды «Острые козырьки» (1920-е годы)

В начале лета 1867 года около 100 000 бирмингемцев вышли на улицы города, чтобы разрушить и разграбить дома ирландских иммигрантов. Правоохранительные органы встали на сторону коренных жителей, поэтому ирландцам пришлось своими силами защищать дома. Таким образом начали создаваться криминальные группировки, которые делили между собой территории, а также сферы влияния. С тех пор грабежи, драки, убийства и беспорядки стали обычным делом. Одной из самых крупных и известных группировок стали «Peaky Blinders», что в переводе означает «Острые козырьки». Это название впервые напечатали в газете в 1890 году.

Британские ученые полагают, что в то время участники этой банды были настоящими знаменитостями, которые рьяно и весьма успешно добивались внимания со стороны прессы. Способность «Острых козырьков» в открытую нарушать закон, а также их уникальный стиль и прекрасно налаженное взаимодействие внутри банды сделали их известнейшими людьми того времени. Они стали неким историческим феноменом, который притягивает внимание и по сей день. Возможно, именно поэтому сериал и стал настолько популярным.

В кинокартине великолепно показана атмосфера тех времен: нервозная, грязная, трагическая, но одновременно с этим эпическая. Богатые люди слушали джаз и ходили по барам, где было много виски, джина и опиума, а вот простой рабочий класс выживал, как мог. Но больше всего жители боялись банду «Острые козырьки», которая, по мнению историков, была активной еще до Первой мировой войны (1890-1910-е годы). В послевоенное время группировка стала действовать более открыто.

Пока рабочий класс выживал. как мог, богатые люди развлекались на вечеринках

А вот в фильме события разворачиваются в 1920-е годы. Создатели картины показали злобные характеры членов группировки, которые стали такими на загнивающих улицах уже послевоенного Бирмингема. Режиссеры сделали упор на то, что именно война и неравенство сделали людей такими злыми и жестокими. В реальности банда удерживала власть около 20 лет, пока их не вытеснила более крупная группировка — «Бирмингемские мальчики» с их главарем Билли Кимбером. И хотя «Острые козырьки» совсем исчезли к 1930-м годам, их название стало сленговым синонимом любой уличной бирмингемской банды.

Манчестерский стиль

В телесериале создатели показали амбициозную семью, которая даже занималась в будущем политикой и благотворительностью, а вот в реальной жизни банда интересовалась лишь грабежом, рэкетом, незаконным букмекерством, насилием и другими преступлениями. В полицейских отчетах 1904 года «Острых козырьков» описывали как банду пьяных молодых людей, которые без конца разгуливают по городу, грабят и оскорбляют прохожих.

Однако есть и схожие моменты. Одним из таких является безупречный манчестерский стиль участников банды, популярный в те годы у английских гангстеров. Они носили модные костюмы с большими пуговицами, кожаные ботинки, шелковые платки и, конечно же, твидовые кепки. В те годы даже маленькие дети знали, что лучше купить красивую одежду, чем продукты питания.

«Острых козырьков» отличал безупречный стиль

Правда до сих пор нет реальных доказательств того, что в козырьки их кепок были вшиты лезвия, которые использовались в драках. Считается, что банда получила такое название из-за зауженного козырька их кепок, который просто создавал видимость острого лезвия. Это подтверждает и автор книги «Острые козырьки» Карл Чинн. Он утверждает, что лезвия бритвы нашивали на кепки и одежду только в сериале. А вот настоящие члены банды в основном использовали ножи и пистолеты. Бритвенные лезвия, показанные в кинокартине, в то время были невероятной роскошью даже для такой успешной банды.

Женщины «Острых козырьков» носили все самое лучшее: платья, меха, шляпки, украшения и прочее

Жены и любовницы реальных членов банды тоже не отставали от них и участвовали в грабежах. Одевались они также стильно, стараясь показать всем своим видом превосходство и обеспеченность. Они носили модные платья с накрахмаленными воротничками, дорогие украшения и меха. Они не испытывали угрызений совести и не хотели завязать с разбоями, как некоторые герои фильма. Их все устраивало.

Участники банды

В группировку входили 12-18-летние англичане, ирландцы и цыгане. Одним из ее первых известных участников был простой работяга Томас Джойс, приехавший со своими родителями из Ирландии. Семья обосновалась неподалеку от Парк-стрит в Бирмингеме. Изначально парень зарабатывал на жизнь честным трудом, но после того как его дом разрушили, он решил тоже начать свою войну. Томас стал не только главарем банды, но и самым беспощадным в драке. Активистами в группировке были: Дэвид Тейлор, Томас Гилберт (Кевин Муни), Гарри Фаулз («Детское Личико»), Эрнест Хайнс, Дэвид Тейлор и другие.

Настоящая банда «Острых козырьков» из Бирмингема

В сериале роль предводителя банды, Томми Шелби, сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи. В криминальной драме он предстает героем войны, который благодаря своему уму, шарму и амбициям вместе со своей семьей поэтапно захватывает власть сначала в Бирмингеме, а после — далеко за его пределами. Его историческим прототипом мог быть реально существующий участник банды Кевин Муни (настоящее имя Томас Гилберт).

Ирландский актер Киллиан Мерфи в роли Томми Шелби — главы банды «Острые козырьки»

Многие из реальной банды со временем попали в тюрьму, причем за незначительные преступления, например, кража велосипеда или вторжение в дом. Срок их отбывания в тюрьме составлял в основном 1-8 месяцев. Выйдя на свободу, многие члены группировки воевали в Первой мировой войне. После войны участники банды, нажив капитал, переехали из центра Бирмингема за город.

Как появилась идея снять телесериал

Создатель нашумевшего сериала, Стивен Найт, рассказал, что детство и юные годы его родителей прошли в Бирмингеме тех лет. Мама подрабатывала букмекерством: в те годы незаконно использовали детей для приема ставок. А дядя его отца даже участвовал в «Острых козырьках». Правда, по его словам, он не хотел этим заниматься, его просто заставили. Так что в семье Найта было много захватывающих историй из первых уст, а также снимков тех времен. Слушая с юных лет рассказы о бандитских разборках, лошадях, цыганах и модных костюмах, Стивен не смог пройти мимо этой темы и не снять сериал.

Сериал «Острые козырьки» заполучил не только любовь телезрителей, но и более 30 престижных наград

Съемки в основном проходили в Ливерпуле, в графстве Мерсисайд и в Лондоне, так как в современном Бирмингеме практически уже нет мест, которые хотя бы немного напоминали этот город 1920-х годов. Первый сезон «Острых козырьков» вышел на телеэкраны в 2013 году, а последняя серия 6 шестого сезона — в 2022 году. За эти 9 лет сериал получил премию National Television Awards в номинации «лучший драматический сериал», а также около 30 других престижных наград.

Были за время съемок и трудные моменты. Например, в коронавирус происходило сильное торможение съемочного процесса из-за болезней актеров и съемочной группы, а также ограничительных мер. К слову, именно из-за этого и не получилось снять 7 сезон. Но самым ужасным стала кончина актрисы Хелен Маккрори (Элизабет «Поли» Грей) в 2021 году. Актриса умерла от рака молочной железы в возрасте 52 лет. На момент смерти она и снималась в 6 сезоне сериала, но не успела закончить свои сцены. Тогда создатели картины изменили сюжетную линию, убив ее персонажа, и пересняли некоторые сцены.

Во время съемок 6 сезона скончалась актриса Хелен Маккрори, игравшая Элизабет «Поли» Грей

Что будет в полнометражном продолжении

По словам Найта, сюжет полнометражного сиквела будет разворачиваться уже в годы Второй мировой войны. Если бы из-за коронавируса не был бы отменен полноценный 7 сезон, то его сюжет захватывал бы и предвоенное время. Правда некоторую часть сериальных наработок все же в фильме используют. История все также будет крутиться вокруг Томми Шелби, который выжил в финале 6 сезона.

Поклонники сериала в предвкушении выхода полнометражного продолжения «Острых козырьков»

Помимо этого, в криминальную картину вернется Освальд Мосли (Сэм Клафлин) — реальный британский политик, основавший Британский союз фашистов. Когда будет запланирована премьера, режиссер пока не говорит. Но известно, что съемки уже назначены на 2023 год. Так что поклонникам «Острых козырьков» нужно запастись терпением.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230323/55784/