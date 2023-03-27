Сдача макулатуры и переработка бутылок: 5 способов заработка для советских детей

В Советском Союзе, как и в любом другом государстве, дети хотели бы иметь карманные деньги. И как это часто бывает, родители много на развлечения или покупки дать не могли либо не хотели. Вот тогда смышлёные советские ребята нашли сразу несколько способов, как пополнить свой карман заветной мелочью. Вашему вниманию «пятёрка» занятных вариантов заработка для советских детей.

1. Переработка стеклянных бутылок

Самый популярный вариант получить мелочь на мороженое. /Фото: zelecot.ru

Это не покажется удивительным, однако именно это занятие было не только наиболее популярным, но и первым, до которого додумались советские ребятишки. Тем более, что оно же было ещё и самым доступным, ведь фактически в каждом районе любого населённого пункта размещались пункты приема вторсырья, где платили 12 копеек за обычные 0,5-литровые бутылки из-под пива или лимонада, а также 15 копеек за бутылки из-под молока и 17 копеек за бутылки из-под вина объёмом 0,7 литра. Однако дело с точки зрения детей было довольно прибыльным: например, стаканчик или рожок легендарного стоил в разное время от 7 до 28 копеек, поэтому сбор стеклянных бутылок для малышей был действительно прибыльным занятием.

2. Сбор лекарственных трав

Необычный тип заработка детей в СССР. /Фото: fullpicture.ru

Сегодня такой вариант заработка детей весьма трудно представить, однако в годы Советского Союза это было нормой. Оказывается, тогдашние аптеки среди своих функций имели также сбор определённого количества лекарственных трав, которые произрастали на территории СССР в диком виде, к примеру, подорожника, крапивы, мать-и-мачехи, ромашки, одуванчиков, боярышника, а также более сложных растений по типу зверобоя либо тысячелистника. А так как они принимались в учреждениях по всему Советскому Союзу, а в аптеках за них платили живые деньги, дети редко когда упускали возможность заработать таким способом.

3. Посильная работа на подмоге у взрослых

Дети часто работали на подмоге у взрослых. /Фото: pikabu.ru

Фактически, речь идёт о любых вариантах, где дети могли просто подойти к взрослым и предложить свою помощь. Так, они могли грузить вагоны или машины с фруктами и овощами, сбивать ящики, переносить автомобильные шин, мыть автомобили, грузить и разгружать сено, и даже помогать взрослым пастухом либо становиться частью бригад, работающих в совхозах, — довольно часто таким способом получить деньги занимались ребята, которые находились на каникулах. Понятное дело, что с точки зрения тогдашнего законодательства, подобные явления были формально нелегальными, однако в СССР, как и в любой другой точки планеты, регулярно случалась нехватка рабочих рук, и тогда дети, приходящие на помощь, чтобы получить несколько лишних рублей к карманным деньгам, оказывались как раз кстати.

4. Сбор макулатуры

Собирали макулатуру дети повсеместно. /Фото: zelecot.ru

Кажется, что это занятие для школьников существовало в СССР всегда, а в реальности сбор макулатуры для переработки стал постоянной кампанией только с 1974 года — именно тогда стал появляться дефицит бумаги. Вот тогда объявления о вторичной переработке бумаги начали размещаться на последних страницах большинства советских книг, призывая людей собрать макулатуру и сдать её в пункты приема. Девиз кампании гласил: «Переработай бумагу — спаси дерево». Причём прибыль была нестандартная: например, за двадцать килограммов бумаги получали купон, который можно было обменять на какую-то редкую книгу, особенно зарубежных авторов, которые не были доступны в книжных магазинах и выдавались только в специальных амбулаториях. Но дети быстро превратили эту схему в бизнес: они собирали бумагу для переработки, получали купоны, обменивали их на книги, а затем незаметно их продавали, ведь это была нелегальная торговля.

5. Торговля с иностранцами

Пожалуй, самый нестандартный подход к заработку. /Фото: fullpicture.ru

Именно этот вариант заработка детей в СССР был самым опасным, но и прибыльным при этом. Предприимчивые малыши откровенно пользовались своим невинным с точки зрения милиционеров видом, торговали с иностранцами. В Москве встречали они их на территории ВДНХ (Выставки Достижений Народного Хозяйства), московского парка к северо-востоку от центра столицы, а в гостиннице «Космос» и других отелях можно было часто столкнуться и со спортивными делегациями из-за рубежа. Дети брали с собой побольше копеечных советских значков и предлагали их иностранцам в обмен на иностранные сигареты, редкую по тем временам жевательную резинку или какие-либо другие мелочи, что потом удастся выгодно продать.

Источник: https://novate.ru/blogs/200323/65838/