Избранный царь или жестоко оклеветанный Борис Годунов

Борис Годунов в исполнении Сергея Бондарчука. Фильм "Борис Годунов", 1986 год.

Детоубийца и интриган прорвавшийся к власти самыми подлыми способами. Плохой правитель с которого началось в стране тяжелое "смутное время". Сам великий Пушкин заклеймил его в стихах. Однако все было совсем не так и Годунова просто оклеветали.

Дело в том, что весь этот негатив мы знаем только от тех кто пришел к власти после него и такая репутация Годунова была им просто необходима. Ну а точку в этом поставил великий Александр Пушкин:

" Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,

Зять палача и сам в душе палач…"

Велика сила искусства, но далеко не всегда справедлива. Впрочем гении имеют право на вольности и их творчество не обязательно должно совпадать с реальностью, у них свои замыслы и задачи. Примерно такая же история, например, произошла с Ричардом III, который с легкой руки Шекспира вошел в историю как страшный урод и убийца (подробнее здесь).

Конечно, Годунов весьма неоднозначный персонаж, но все же большая часть наших обыденных представлений о нем чистая клевета. Так кто же он этот Борис Годунов?

Начало

Скажем сразу — происхождение у будущего царя было не очень по тем временам.

Родился Борис Годунов в 2(12) августа 1552 в семье небогатого вяземского помещика Федора Ивановича по прозвищу "Кривой". Род был не сильно знатный и к Рюриковичам точно не имел ни малейшего отношения.

Родословная Годуновых восходит к некоему Дмитрию Зерно, который служил Ивану Калите и стал родоначальником трех дворянских фамилий — Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых-Зерновых. Позже появилась версия, что этот Дмитрий Зерно был потомком татарского мурзы Чета, который перешел на службу русским князьям. Однако в этой гипотезе слишком много нестыковок и сейчас это считается поздней легендой.

В общем это был небогатый, не сильно знатный и ничем особо себя не проявивший род. Именно на таких и оперся Иван Грозный когда начал борьбу с высшей аристократией (боярством) и ввел опричнину. Годуновы приняли это с радостью.

Брат Федора Кривого Дмитрий сразу вступил в ряды опричников.

Сам Федор просто не успел, так как умер в 1568 году оставив двух малолетних детей — Бориса и Ирину.

Однако дети не были брошены — их взял в свою семью их дядя Дмитрий и перевез в Москву, в царские палаты. Он ведь сделал в опричниках немалую карьеру и дослужился до поста постельничего при царе. Вот с этого момента, можно сказать, и начал делать свою карьеру будущий царь Борис Годунов.

Карьера и приход к власти

Этот человек был умен и очень осторожен. Действовал Годунов крайне аккуратно и очень успешно, но при этом стараясь сильно не выделяться. У него получалось все. Он хоть и не быстро, но верно поднимался по иерархической лестнице и в последние годы жизни грозного царя был одним из самых доверенных его людей.

Будущий царь очень грамотно использовал все средства. Сам он женился на дочери знаменитого Малюты Скуратова, а свою младшую сестру Ирину выдал замуж за второго сына царя Ивана, Федора.

Ирина Годунова в исполнении Татьяны Лебедевой в спектакле "Царь Федор Иоаннович" .

Причем никаких злостных интриг. Вы не поверите, но царевич Федор и Ирина Годунова действительно просто полюбили друг друга, а старший брат просто удачно этим воспользовался и получил боярский титул.

В 1584 году Иван Грозный скончался и на престол взошел его второй сын Федор. Ну что случилось с первым думается все в курсе. Однако царь почему-то не считал своего младшего способным к самостоятельному правлению и еще при жизни, на всякий случай, назначил регентский совет, который должен был опекать Федора и управлять им.

Почему так — неизвестно. Ну то что Федор был очень слабого здоровья это факт, но ходили слухи, что и ума весьма слабого, а вот это очень сомнительно. Не гений, конечно, но и не дурак. Однако характера все таки весьма слабого и править самостоятельно он не очень-то и хотел.

Естественно, что после смерти Грозного в этом регентском совете началась ожесточенная борьба за власть. Победил в этой борьбе Борис Годунов, хотя в первоначальный состав совета даже не входил. Однако в итоге он остался один. Вот это действительно очень смутный момент в его биографии. Куда делись остальные члены совета сведения самые противоречивые и разнообразные.

Случилось это в 1585 году и ,можно сказать, что с этого момента и началось правление Бориса Годунова. Царь Федор полностью доверял брату своей любимой жены и добровольно передал все управленческие функции ему. Царь ведь действительно был очень нездоровым человеком и не хотел власти, она его утомляла.

Правление

Борис Годунов стал полновластным правителем. В английских источниках того времени его называли "лорд-протектор", что достаточно точно характеризовало сложившуюся ситуацию. И на трон он тогда не претендовал и так было все хорошо.

Более того, царевича Дмитрия он тоже не убивал.

Памятник царевичу Дмитрию в Угличском Кремле.

Просто смысла не было. Ведь царевич Дмитрий по церковным правилам считался незаконнорожденным и никаких прав на престол просто не имел. К тому же царь Федор и его жена Ирина были молоды и вполне могли завести наследника законного.

Да и вряд ли Годунов заглядывал так далеко — что у царской четы не будет детей, что церковь вдруг признает Дмитрия законным… в общем слишком много "если", а Годунов был человек практичный и осторожный. Да и в 1591 году (год смерти Дмитрия) он еще не планировал сесть на престол, это было нереально. В общем на сегодняшний день историки считают смерть Дмитрия действительно несчастным случаем.

А вот правил этот человек отлично и сделал очень много. Были возвращены земли потерянные в Ливонской войне и заключен мир со Швецией. В стране развернулось масштабное строительство — были основаны и строились Самара (1586), Царицын (1589), Саратов (1590), в Сибири был заложен Томск.

Было значительно облегчено налоговое бремя на посадских людей, причем, что удивительно, доходы казны только выросли в результате. В общем все шло успешно. Естественно, он не был ангелом и были и репрессии и казни, но касались они только высших слоев и не затрагивали основную массу населения.

Именно при Годунове была признана самостоятельность Русской церкви от Константинопольского патриархата (1589 год) и был избран первый патриарх Иов.

В общем он пользовался вполне заслуженной любовью людей и когда в 1598 году царь Федор умер, царица Ирина ушла в монастырь и династия Рюриковичей прекратилась, то народ потребовал на престол Годунова.

Избрание и крах династии

Конечно, высшая аристократия (по современному "элита") не хотела никакого Бориса Годунова и быть призванным на царство боярской думой у него не было ни одного шанса. Однако люди на улицах хотели именно его.

Не будем вдаваться в подробности множества разных событий этой борьбы, но в итоге в феврале 1598 года был созван Земский Собор, который избрал на царство Бориса Годунова.

Это был первый избранный правитель на Руси (и последний на очень долгое время), причем он не имел ни малейшего отношения к Рюриковичам, в отличие, например, от Шуйских или Романовых.

Казалось бы все хорошо. Однако именно с этого момента начинается череда несчастий в результате которых любимый народом успешный правитель превратился в ненавидимого всеми изгоя.

В первую очередь это конечно был Великий голод 1601-1603 годов. Конечно Годунов в этом никак не виноват. Просто в 1601 году случилось очень холодное лето и катастрофический неурожай. Более того то же самое повторилось в 1602 году. Это было страшное время. В одной только Москве от голода умерло около 500 тысяч человек.

Царь как раз делал все возможное. Ограничивались цены на хлеб, людям раздавались деньги, даже были открыты царские амбары и зерно людям раздавалось бесплатно. Однако даже всех этих запасов просто не хватило и цены продолжали расти. Люди умирали.

Кого-то ведь надо было обвинить. В народе стало распространяться версия, что это кара божья за избрание неправильного и нечестивого царя, который погубил истинного наследника. И уже в 1604 году появился первый самозванец, который назвал себя выжившим царевичем Дмитрием. Фактически началось Смутное время.

Вероятно Годунов справился бы с этой ситуацией. По крайней мере первая война с Лжедмитрием закончилась победой царя в январе 1605 года. Но 13 (23) апреля 1605 года Борис Годунов внезапно скончался. Версии по этому поводу есть разные, но скорее всего это была естественная смерть, он и раньше нередко серьезно болел. Вот в этой смерти и есть его реальная вина в "смутном времени". Слишком не вовремя.

Царем стал его 16-летний сын Федор. Юноша, кстати, очень талантливый — уже в этом возрасте он стал составителем первой полной карты России. Но его царствие продлилось недолго, всего пару месяцев. 1 июня 1605 года молодой человек и его мать были убиты в результате восстания в Москве.

На этом и закончилась династия Годуновых

А еще при Борисе Годунове был построен первый в России водопровод. Правда только в царских хоромах, но лиха беда начало.

Источник: https://dzen.ru/a/ZCFNb3mL5BUVeHLr