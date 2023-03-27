Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

18 марта в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся турнир шоу-программ по фигурному катанию «Русский вызов», где фигуристы представили свои новые показательные программы при поддержке десяти тысяч зрителей. Впечатление от этого шоу российского фигурного катания испортило лишь странное судейство.

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Федерация фигурного катания уже не первый раз в этом сезоне не обозначает четкие правила турнира, что в итоге приводит к непониманию судейских решений и, как следствие, недовольству болельщиков. Безусловно, показательные номера всегда будут еще более субъективны в оценках, чем соревновательные и именно поэтому нужны более понятные критерии выставления баллов. Хотя есть и другой вариант — оставлять на откуп зрительскому голосованию.

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Самый недооцененный номер был у Матвея Ветлугина. Матвей показал перетанцовки известных программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Можно только предположить, что судьи, не имеющие отношения к фигурному катанию, просто не поняли саму идею номера. Иначе нельзя объяснить очень низкие баллы по итогам выступления. Показательна была и реакция трибун. Выкрики «мало» говорили сами за себя.

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

На контрасте можно отметить выступление Алины Загитовой. Её номер в образе Мерлин Монро – абсолютное разочарование этого шоу. При этом довольно неплохие баллы поставили судьи фигуристке.

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

И только победа Алексея Ягудина не должна вызывать сомнений. На мой взгляд, интереснейшей кульминацией турнира могло стать противостояние Ягудина и Плющенко, которое в последнее время происходит только в медиапространстве. Но Евгений от участия в шоу, увы, отказался. Согласитесь, было бы красиво вновь увидеть соперничество двадцатилетней давности на льду.

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Звезды фигурного катания на турнире шоу-программ в Москве (15 фото)

Источник: https://dzen.ru/a/ZCGYtHTPvycm-2FG

27.03.2023 - Posted by | Спорт

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